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Обсуждение Webmoney

Обсуждение Webmoney
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:58

WMR

Сегодня пришло письмо:
Уважаемый участник системы WebMoney Transfer!

Настоящим письмом во исполнение главы 4 Кодекса системы WebMoney Transfer и пункта 9.1. Соглашения о трансфере имущественных прав цифровыми титульными знаками официально информируем о том,
что в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» изменяется правовая модель работы системы WebMoney Transfer в части имущественных прав WMR, учитываемых на R-кошельках.

В связи с вышеизложенным уведомляем Вас о том, что:

C 1 августа 2019 года в системе WebMoney Transfer вводятся P-кошельки, на которых будет отображаться объем электронных денежных средств в российских рублях (WMP - электронные денежные средства в российских рублях), учтенных АО Банк «ККБ» в соответствии с Правилами (https://kkb.ru/doc/electronic_money_ind ... ement.html).

P-кошелек будет предоставлен Вам автоматически на условиях публичной оферты о предоставлении информационных и технологических услуг при использовании системы WebMoney Transfer по реквизитам типа P( https://www.webmoney.ru/rus/legal/garants/wmp.shtml) и пополнен на сумму имеющегося в Вашем распоряжении ЭЧП (R-кошелька) путем передачи Вашего ЭЧП чекодателю ЭЧП, ООО ВМР, для оплаты в период с 01.08.2019 по 01.09.2019. При этом с 1 августа 2019 года будет прекращена регистрация новых R-кошельков, а существующие R-кошельки при достижении нулевого баланса будут перенесены в архив ( отчет по операциям для них будет доступен в сервисе отчетов report.webmoney.ru).

В переходный период с 1 августа по 1 октября 2019 года (включительно) для R-кошельков с ненулевым балансом сохранится возможность вывода средств обычными способами по ссылке https://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw2.shtml. В этот же период времени у Вас появится дополнительный способ вывода средств с R-кошельков без взимания комиссии на P-кошельки путем перевода денежных средств, при условии того, что Вы открыли для себя такой кошелек через стандартные интерфейсы Системы.

После 1 октября 2019 года средства с R-кошельков возможно будет вывести исключительно на Ваш рублевый банковский счет, указанный участником системы WebMoney Transfer, и только единственным способом - путем предъявления ЭЧП (WMR) к оплате в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» в установленном законодательством порядке способом, указанным по ссылке (https://check.srp.ru/asp/srp_page.asp), с предварительным прохождением процедуры полной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Система WebMoney Transfer гарантирует сохранность и целостный учет Ваших имущественных прав.

Не кормите троллей:
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