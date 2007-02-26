Обсуждение Webmoney

Уважаемый участник системы WebMoney Transfer!Настоящим письмом во исполнение главы 4 Кодекса системы WebMoney Transfer и пункта 9.1. Соглашения о трансфере имущественных прав цифровыми титульными знаками официально информируем о том,что в связи с требованиями регулятора во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» изменяется правовая модель работы системы WebMoney Transfer в части имущественных прав WMR, учитываемых на R-кошельках.В связи с вышеизложенным уведомляем Вас о том, что:C 1 августа 2019 года в системе WebMoney Transfer вводятся P-кошельки, на которых будет отображаться объем электронных денежных средств в российских рублях (WMP - электронные денежные средства в российских рублях), учтенных АО Банк «ККБ» в соответствии с Правилами ().P-кошелек будет предоставлен Вам автоматически на условиях публичной оферты о предоставлении информационных и технологических услуг при использовании системы WebMoney Transfer по реквизитам типа P() и пополнен на сумму имеющегося в Вашем распоряжении ЭЧП (R-кошелька) путем передачи Вашего ЭЧП чекодателю ЭЧП, ООО ВМР, для оплаты в период с 01.08.2019 по 01.09.2019. При этом с 1 августа 2019 года будет прекращена регистрация новых R-кошельков, а существующие R-кошельки при достижении нулевого баланса будут перенесены в архив ( отчет по операциям для них будет доступен в сервисе отчетов report.webmoney.ru).В переходный период с 1 августа по 1 октября 2019 года (включительно) для R-кошельков с ненулевым балансом сохранится возможность вывода средств обычными способами по ссылке. В этот же период времени у Вас появится дополнительный способ вывода средств с R-кошельков без взимания комиссии на P-кошельки путем перевода денежных средств, при условии того, что Вы открыли для себя такой кошелек через стандартные интерфейсы Системы.После 1 октября 2019 года средства с R-кошельков возможно будет вывести исключительно на Ваш рублевый банковский счет, указанный участником системы WebMoney Transfer, и только единственным способом - путем предъявления ЭЧП (WMR) к оплате в АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» в установленном законодательством порядке способом, указанным по ссылке (), с предварительным прохождением процедуры полной идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Система WebMoney Transfer гарантирует сохранность и целостный учет Ваших имущественных прав.