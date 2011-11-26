RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Центр

Банк Центр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Центр 3 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:49

  vkladchiik написав:Visky

скоро банк закроется https://finclub.net/analytics/odesskij- ... sentr.html



так его сливают вместе с МТБ, не через фонд же выводять.
и пока ставки в валюте там отличные, помоему до 5.5% в дол
https://biz.censor.net.ua/news/3073513/ ... _mtb_banka
Raymond
 
Повідомлень: 759
З нами з: 16.12.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:49

Re: Банк Центр

  Raymond написав:так его сливают вместе с МТБ


сталося

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Annet_, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1546, 1547, 1548
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15479 2207278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:35
ignorabimus
Банк 3/4 1 ... 8, 9, 10
Модератор » Суб 26 лис, 2011 17:24
98 30258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:33
ignorabimus
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3223, 3224, 3225
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32240 4000333
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 21:12
octopus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4990)
30.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.