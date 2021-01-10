Банк Авангард

Банк Авангард
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Авангард 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 13:13

Re: Банк Авангард

Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?
Rack
 
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 14:06

  Rack написав:Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?

На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
BobrDobr
 
Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 14:13

  BobrDobr написав:
  Rack написав:Я что-то не так делаю? У меня при попытке купить валюту пишет, что она будет размещена на срочный депо 100дней...или так и надо ?

На какую сумму? если 50к, то нужно им письмо писать на разрешение обмена
Ах вот оно что, я где то это упустил ...спс
Rack
 
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:05

Re: Банк Авангард

поділіться хтось досвідом, скільки часу Свіф висить "в обробці", Т+2.
Maxwe11
 
Повідомлення Додано: Вів 05 сер, 2025 07:29

В кого є відкриті рахунки в ICU-банку https://icubank.info/ - поділіться досвідом: перекази СЕП, приховані умови, особливості роботи в цілому - як відчувається банк.
won
 
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 15:55

Їм прилетіло чи вони у вихідні не працюють? Пише, що не вдалося встановити SSL-з'єднання.
klug
 
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 16:05

  klug написав:Їм прилетіло чи вони у вихідні не працюють? Пише, що не вдалося встановити SSL-з'єднання.


Сайт працює, застосунок також
Navegantes
 
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 07:38

  Navegantes написав:Сайт працює, застосунок також

Мова саме про застосунок - досі не впускає. Зміна провайдера та очистка кешу не допомогли.
klug
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 11:43

  won написав:В кого є відкриті рахунки в ICU-банку https://icubank.info/ - поділіться досвідом: перекази СЕП, приховані умови, особливості роботи в цілому - як відчувається банк.

Шановні форумчанє, поділиться власним досвідом.
Теж розглядаю відкриття рахунку, щоб користуватися екосистемою ICU.
Які є особливості?
antiexpert
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 04:08

Випадково натрапив на статтю Економічної правди, де мою увагу привернули наступні моменти:
17 березня закінчується не лише строк подання заявок, а й дедлайн, до якого власники групи ICU Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко мають продати банк "Авангард". Такий припис їм виніс НБУ через небездоганну ділову репутацію бенефіціарів.

За даними співрозмовників ЕП, ознайомлених з ходом переговорів, банк уже знайшов потенційного покупця і готується до укладання угоди. Проте там не встигають завершити всі процедури до 17 березня, через що направили в НБУ листа з проханням продовжити цей термін на пів року.

Співрозмовник ЕП в Нацбанку підтверджує, що там отримали листа, але не схильні переносити дедлайн. "Ми дали їм стільки ж часу, як і всім (аналогічний припис НБУ давав "Ідея банку" через небездоганну репутацію його польського акціонера, проте тоді дедлайн щодо продажу продовжували – ЕП). Вони мають розкрити деталі потенційної угоди – тоді й ухвалимо остаточне рішення", – зазначив він.

ЕП звернулася із запитом до банку, аби дізнатися, хто може стати його новим покупцем і на якому етапі перебуває продаж установи. У пресслужбі зазначили, що там "утримуються від коментарів з огляду на конфіденційність процесу та комунікації з потенційними покупцями".


Ніякого оприлюдненого припису з чіткими термінами виконання я не знайшов, але, судячи зі статті, ні сама банка, ні пишний регулятор ніби не заперечують його існування. А от календар або заперечує, або натякає на потенційний шухер.

P.S. знайшов ще якийсь сайт ніби то із запитом до НБУ на отримання інформації з цього приводу, але терміни там ще не пройшли (2 дні, як опублікований запит :roll: ).
klug
 
