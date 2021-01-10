Випадково натрапив на статтю Економічної правди, де мою увагу привернули наступні моменти:
17 березня закінчується не лише строк подання заявок, а й дедлайн, до якого власники групи ICU Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко мають продати банк "Авангард". Такий припис їм виніс НБУ через небездоганну ділову репутацію бенефіціарів.
За даними співрозмовників ЕП, ознайомлених з ходом переговорів, банк уже знайшов потенційного покупця і готується до укладання угоди. Проте там не встигають завершити всі процедури до 17 березня, через що направили в НБУ листа з проханням продовжити цей термін на пів року.
Співрозмовник ЕП в Нацбанку підтверджує, що там отримали листа, але не схильні переносити дедлайн. "Ми дали їм стільки ж часу, як і всім (аналогічний припис НБУ давав "Ідея банку" через небездоганну репутацію його польського акціонера, проте тоді дедлайн щодо продажу продовжували – ЕП). Вони мають розкрити деталі потенційної угоди – тоді й ухвалимо остаточне рішення", – зазначив він.
ЕП звернулася із запитом до банку, аби дізнатися, хто може стати його новим покупцем і на якому етапі перебуває продаж установи. У пресслужбі зазначили, що там "утримуються від коментарів з огляду на конфіденційність процесу та комунікації з потенційними покупцями".
Ніякого оприлюдненого припису з чіткими термінами виконання я не знайшов, але, судячи зі статті, ні сама банка, ні пишний регулятор ніби не заперечують його існування. А от календар або заперечує, або натякає на потенційний шухер.
P.S. знайшов ще якийсь сайт ніби то із запитом до НБУ на отримання інформації з цього приводу, але терміни там ще не пройшли (2 дні, як опублікований запит ).