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Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 чер, 2021 18:42
candidat написав:
Кто-то уже пробовал р2р с карты Европрома на карту другого банка сервисом другого банка? В отделении сказали, что их сервисом с комиссией, а сторонним сервисом, мол, говорят, что бесплатно. Формулировка "говорят" не вселяет уверенности. Действительно сервисом другого банка без комиссии?
Знімаю нал в банкоматах в Україні...не комісується.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 чер, 2021 06:15
Квесторе_поверніться написав: candidat написав:
Кто-то уже пробовал р2р с карты Европрома на карту другого банка сервисом другого банка? В отделении сказали, что их сервисом с комиссией, а сторонним сервисом, мол, говорят, что бесплатно. Формулировка "говорят" не вселяет уверенности. Действительно сервисом другого банка без комиссии?
Знімаю нал в банкоматах в Україні...не комісується.
Манисенд на Приват карту Универсальная с обеих сторон по нулям
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sens
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Додано: Суб 05 чер, 2021 07:56
sens написав:
Манисенд на Приват карту Универсальная с обеих сторон по нулям
СМС на карті Ебанки має бути підключено?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 чер, 2021 10:39
Нет, приходит и так код подтверждения.
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demichh
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Додано: Суб 05 чер, 2021 10:50
demichh написав:
Нет, приходит и так код подтверждения.
Ок. В Айбоксі 3Д не приходить при відключеному СМС.
І на теплій лінії не хочуть підказати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 чер, 2021 11:15
Депо Шанс в банці ліквідували...видно не користується попитом.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 05 чер, 2021 11:52
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Нет, приходит и так код подтверждения.
Ок. В Айбоксі 3Д не приходить при відключеному СМС.
І на теплій лінії не хочуть підказати.
Забираю моней, там приходит.
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demichh
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 04:15
Кто-нибудь в курсе, если пополнить депозит в Европроме переводом (СЭП), то по окончании депозита и получении тела через кассу не возьмут комиссию за безналичное пополнение?
И разрешает ли Европром два пополнения одного депозита за один день? Не помещается та сумма, на которую хочу пополнить, в лимит одного перевода по СЭП. Надо на два перевода разбивать.
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candidat
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:03
Я пополнил, надеюсь комис не возьмут. Думаю и 2 раза в день можно.
Звякните в отделение, если есть время на горячку напишите bank@europrombank.kiev.ua
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demichh
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:20
Не пойму, что за чехарда с СМСками у Европрома? Приходят то с номера 4682, то 10943, то подписаны EuroprmBank. Как такое может быть? У всех так, или только у меня?
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candidat
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