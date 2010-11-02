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Обслуговування в українських
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 2.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:27

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так продано Мотор_Січ чи ні?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/26/7235917/

А что, "Мотор-Банк" идет в нагрузку к "Мотор Сич"?

В відділенні банки польтрет Богуслаєва - а це Мотор Січ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:29

  candidat написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так продано Мотор_Січ чи ні?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/26/7235917/

А что, "Мотор-Банк" идет в нагрузку к "Мотор Сич"?


звичайно, чому ж я і писав
забирати в Запоріжжі?

на відміну від ВТБ і Промінвеста тут і спертися немає на що - все дуже мутно і хитко, навіть на Фонд - невідомо в яку конфігурацію юридично його закрутить
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:17

Тихо так банка сиділа а тут ах 2 норматива НБУ порушила.
Пороздавала кредити своїм...з чого би це...хоче попрощатися?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:27

Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:30

  Flamingo написав:Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)

Розтлумачте.
Чому нормативи до цього часу не порушували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Квесторе_поверніться смешные ваши вопросы. Вы хоть что это за банка понимаете? Соответственно нормативы нарушены весьма специфичные - все вписывается в многолетнюю историю существования Мотора (равно как и в цели его создания)

Розтлумачте.
Чому нормативи до цього часу не порушували?

ИМХО вы черезчур циклитесь на нормативах. Чисто банковское понятие "операции для создания искусственного благополучия" было известно в БСУ еще в середине 90х. Мотор создавался и всегда был кептивным банком для целей Богуслаева. И по сути он всегда кредитовал только своих. То что нормативы кредитных рисков были в пределах значений имхо лишь свидетельство того что умело все показывали (читай - рисовали). А между нарушением пары нормативов до ликвидации банка по нормативке НБУ довольно длинный путь -так что ничего критичного для мотора пока не случилось. Тем более чего за него переживать - он никогда не был лидером по депо ставкам - уйдет - ни вкладчики, ни БСУ вообще этого не заметит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:08

Flamingo, ок. Зрозумів.
Перестали звітність по кептивності малювати.
А Мотор-Січ Богуслаєв вже продав чи ще ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:41

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, ок. Зрозумів.
Перестали звітність по кептивності малювати.
А Мотор-Січ Богуслаєв вже продав чи ще ні?


продал, но не тем и не так, собственно уже год ищут формат чтобы репродать правильно
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