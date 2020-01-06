Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 січ, 2020 06:12
Чего это за декабрь какие-то необычные проценты выдали? Как будто на два дня больше. По расчетам получается, что выплатили за 33 дня. Что ли, собрались выплачивать по 30 число вместо по 28-е?
Додано: Вів 07 січ, 2020 09:26
По моим расчетам за 31.12 включительно. Год закрыли.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 10:42
vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.
РОШЕН
ФУФЛО
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