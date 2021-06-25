|
|
Український Будівельно-Інвестиційний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:51
Що це за банк?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6653
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19101
|2814547
|
Суб 26 чер, 2021 21:10
klug
|
|95681
|11694799
|
|
|8121
|1822983
|