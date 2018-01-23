Вперед, за скарбами гетьмана!

Козак-характерник написав:На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну.
«Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена – кожен вам скаже, що відбувається повне банківське свавілля. Щоб здійснити платіж, від вас вимагають документи, причому часом непотрібні і надумані. Можна спотикнутися об якогось самодура-менеджера, який вимагатиме низку довідок, багато з яких іноді складають суть вашої комерційної таємниці. Коли затримується платіж, страждає ділова репутація, можна навіть втратити вигідний контракт», — окреслює масштаби проблеми бізнесмен.
Гінзбург зазначає, що в оплаті криптовалютою все інакше. «Ми з вами домовилися, обговорили всі деталі, уклали смарт-контракт, я натиснув кнопку у себе на телефоні, ви – у себе, і все – платіж здійснено. Швидкість транзакції практично моментальна, ви можете здійснювати операції 24/7, без вихідних і святкових днів. Тобто нема посередників, які покликані ускладнювати процес», — пояснює мільярдер.
З'явився конкурент кроля на статус головного ворога золотогоршочництва - Турчин. Хоче залізти лапою в кріптогаманець. Вбили налоХом на депозити банківську систему, тепер принюхуються до віртуального золота. Дулю їм в носа! Не лазити треба лапою в чужі горщики із золотом, а платити 60% безналоХових по гривні і 13% безналоХових по валюті. А поки нехай смокчуть і нюхають запах шашличка здалеку... Цитата коня Лаврова...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Президент Microsoft Бред Сміт і віце-президент компанії по ШІ Гаррі Шум випустили книгу про штучний інтелект, і на основі їх прогнозів фахівці змоделювали день звичайної людини через 20 років - пише Еспресо з посиланням на Business Insider. Сміт і Шум вірять, що кінцева форма еволюції штучного інтелекту - це персональний ШІ-помічник кожної людини. Він буде постійно супроводжувати господаря. Ця електронна сутність стане невід'ємною частиною людини. Стандартний день в 2038 році починатися з того, що, поки людина спить, його ШІ-асистент вивчає розклад господаря на майбутній день і роздає команди всім розумним домашнім пристроям: кип'ятить воду в чайнику, вмикає кавоварку і тостер. Помічник будить людину в найбільш підходящий для цього момент, попередньо докладно вивчивши цикли сну господаря. Після того, як користувач встав з ліжка, йому будуть зачитуватися новини та зведення активності в соцмережах - все це ШІ підбере сам, аналізуючи інтереси, розклад і контакти людини. Асистент нагадуватиме про майбутні зустрічі, погоду і заплановані події. При цьому система дасть рекомендації, як одягнутися по погоді і коли потрібно виходити з дому, щоб не потрапити в затори. З таким ШІ люди перестануть забувати про дні народження друзів і родичів, тому що помічник має доступ до їх сторінок в соціальних мережах. При необхідності він замовить доставку подарунків та квітів або забронює для вас столик в ресторані. Вийшовши з будинку, людина з майбутньго прямо в салоні свого безпілотного автомобіля зможе підключитися до ділової відеоконференції, в якій беруть участь люди з різних країн. Окуляри доповненої реальності дозволять кожному перебувати у спільній віртуальної переговорній. Всі будуть говорити на різних мовах, але перекладач не буде потрібен, тому що переклад буде автоматично вбудовуватися в розмову. Коли спілкування закінчиться, ШІ-секретар підготує його резюме. Доки безпілотний автомобіль везе людину в офіс, пасажир може працювати над презентацією, або ж з іншими документами. Робота йде на мультимедійному хабі прямо в автомобілі, а ШІ шукає інформацію і дає поради, близькі до теми, на якій фокусується його господар. Протягом дня ШІ розбирає пошту, на незначні листи відповідає сам, інші класифікує. Поки людина працює, його помічник вивчає стан його здоров'я, вимірюючи всі найважливіші показники. Якщо щось відхиляється від норми, ШІ дає раду або пов'язує з лікуючим лікарем для консультації. Лікарю теж допомагає ШІ. На основі інформації про тисячі подібних випадків система дасть рекомендацію: госпіталізація або віддалене лікування. До вечора дрон доставить всі необхідні ліки, які прописав лікар в ході консультації. В процесі домашнього лікування за пацієнтом віддалено спостерігає лікар. Якщо показники поліпшуються, то все йде за планом і людина успішно закінчує лікування. В іншому випадку лікар і ШІ розробляють інший план.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Насправді примітивний прогноз ... Причому змальовується життя офісного працівника-менеджера ... Навіть не лікаря чи вчителя , не кажучи вже про продавця чи інженера ... Якось всі ці робята не розуміють , за рахунок чого взагалі живуть - реальна економіка тут де ? Суцільне автоматизоване виробництво - а люди такі собі споживачі та глобальні продаці послуг та товарів ...
Puente написав:Насправді примітивний прогноз ... Причому змальовується життя офісного працівника-менеджера ... Навіть не лікаря чи вчителя , не кажучи вже про продавця чи інженера ... Якось всі ці робята не розуміють , за рахунок чого взагалі живуть - реальна економіка тут де ? Суцільне автоматизоване виробництво - а люди такі собі споживачі та глобальні продаці послуг та товарів ...
мне больше нравится другой прогноз. все в мире автоматизировано. роботы полностью все делают. включая починку и создание себя. и на этом фоне деградировавшие хуманоиды которые только жрут, срут и спят.