Вперед, за скарбами гетьмана!

Додано: Вів 23 січ, 2018 09:09

Президент Microsoft Бред Сміт і віце-президент компанії по ШІ Гаррі Шум випустили книгу про штучний інтелект, і на основі їх прогнозів фахівці змоделювали день звичайної людини через 20 років - пише Еспресо з посиланням на Business Insider. Сміт і Шум вірять, що кінцева форма еволюції штучного інтелекту - це персональний ШІ-помічник кожної людини. Він буде постійно супроводжувати господаря. Ця електронна сутність стане невід'ємною частиною людини. Стандартний день в 2038 році починатися з того, що, поки людина спить, його ШІ-асистент вивчає розклад господаря на майбутній день і роздає команди всім розумним домашнім пристроям: кип'ятить воду в чайнику, вмикає кавоварку і тостер. Помічник будить людину в найбільш підходящий для цього момент, попередньо докладно вивчивши цикли сну господаря. Після того, як користувач встав з ліжка, йому будуть зачитуватися новини та зведення активності в соцмережах - все це ШІ підбере сам, аналізуючи інтереси, розклад і контакти людини. Асистент нагадуватиме про майбутні зустрічі, погоду і заплановані події. При цьому система дасть рекомендації, як одягнутися по погоді і коли потрібно виходити з дому, щоб не потрапити в затори. З таким ШІ люди перестануть забувати про дні народження друзів і родичів, тому що помічник має доступ до їх сторінок в соціальних мережах. При необхідності він замовить доставку подарунків та квітів або забронює для вас столик в ресторані. Вийшовши з будинку, людина з майбутньго прямо в салоні свого безпілотного автомобіля зможе підключитися до ділової відеоконференції, в якій беруть участь люди з різних країн. Окуляри доповненої реальності дозволять кожному перебувати у спільній віртуальної переговорній. Всі будуть говорити на різних мовах, але перекладач не буде потрібен, тому що переклад буде автоматично вбудовуватися в розмову. Коли спілкування закінчиться, ШІ-секретар підготує його резюме. Доки безпілотний автомобіль везе людину в офіс, пасажир може працювати над презентацією, або ж з іншими документами. Робота йде на мультимедійному хабі прямо в автомобілі, а ШІ шукає інформацію і дає поради, близькі до теми, на якій фокусується його господар. Протягом дня ШІ розбирає пошту, на незначні листи відповідає сам, інші класифікує. Поки людина працює, його помічник вивчає стан його здоров'я, вимірюючи всі найважливіші показники. Якщо щось відхиляється від норми, ШІ дає раду або пов'язує з лікуючим лікарем для консультації. Лікарю теж допомагає ШІ. На основі інформації про тисячі подібних випадків система дасть рекомендацію: госпіталізація або віддалене лікування. До вечора дрон доставить всі необхідні ліки, які прописав лікар в ході консультації. В процесі домашнього лікування за пацієнтом віддалено спостерігає лікар. Якщо показники поліпшуються, то все йде за планом і людина успішно закінчує лікування. В іншому випадку лікар і ШІ розробляють інший план.





Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.