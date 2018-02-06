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та інших авторів / Персональні теми форумчан / Вперед, за скарбами гетьмана! Вперед, за скарбами гетьмана! + Додати

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#<1 ... 160161162163 Додано: Вів 02 січ, 2018 14:00 Козак-характерник написав: На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну.



«Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена – кожен вам скаже, що відбувається повне банківське свавілля. Щоб здійснити платіж, від вас вимагають документи, причому часом непотрібні і надумані. Можна спотикнутися об якогось самодура-менеджера, який вимагатиме низку довідок, багато з яких іноді складають суть вашої комерційної таємниці. Коли затримується платіж, страждає ділова репутація, можна навіть втратити вигідний контракт», — окреслює масштаби проблеми бізнесмен.



Гінзбург зазначає, що в оплаті криптовалютою все інакше. «Ми з вами домовилися, обговорили всі деталі, уклали смарт-контракт, я натиснув кнопку у себе на телефоні, ви – у себе, і все – платіж здійснено. Швидкість транзакції практично моментальна, ви можете здійснювати операції 24/7, без вихідних і святкових днів. Тобто нема посередників, які покликані ускладнювати процес», — пояснює мільярдер. На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну.«Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена – кожен вам скаже, що відбувається повне банківське свавілля. Щоб здійснити платіж, від вас вимагають документи, причому часом непотрібні і надумані. Можна спотикнутися об якогось самодура-менеджера, який вимагатиме низку довідок, багато з яких іноді складають суть вашої комерційної таємниці. Коли затримується платіж, страждає ділова репутація, можна навіть втратити вигідний контракт», — окреслює масштаби проблеми бізнесмен.Гінзбург зазначає, що в оплаті криптовалютою все інакше. «Ми з вами домовилися, обговорили всі деталі, уклали смарт-контракт, я натиснув кнопку у себе на телефоні, ви – у себе, і все – платіж здійснено. Швидкість транзакції практично моментальна, ви можете здійснювати операції 24/7, без вихідних і святкових днів. Тобто нема посередників, які покликані ускладнювати процес», — пояснює мільярдер.



а в бухгалтерии как это потом отразить? а в бухгалтерии как это потом отразить? mephala Повідомлень: 2661 З нами з: 07.04.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2018 14:31 airmax78 написав: КХ, новый пикничек: https://rstdgroup.com.ua/investicyy/?ut ... _campaign= {KMS_Klyuchi_Investicyy_Kiev}&gclid=CMmLp9eV-NYCFUVEGAod0QAFJw

Не упустите. КХ, новый пикничек:{KMS_Klyuchi_Investicyy_Kiev}&gclid=CMmLp9eV-NYCFUVEGAod0QAFJwНе упустите.

Ростовщикъ Алексей Лукьянов, дает 36 годовых в грн.

http://metro.com.ua/gazeta-n/metro.pdf Ростовщикъ Алексей Лукьянов, дает 36 годовых в грн. demichh Повідомлень: 1688 З нами з: 09.12.10 Подякував: 91 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 00:06 Re: Вперед, за скарбами гетьмана! Хорошее предложение, а в чем подвох? Vuch

Повідомлень: 328 З нами з: 04.03.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2018 04:13 Кролеферма Цитата коня Лаврова... З'явився конкурент кроля на статус головного ворога золотогоршочництва - Турчин. Хоче залізти лапою в кріптогаманець. Вбили налоХом на депозити банківську систему, тепер принюхуються до віртуального золота. Дулю їм в носа! Не лазити треба лапою в чужі горщики із золотом, а платити 60% безналоХових по гривні і 13% безналоХових по валюті. А поки нехай смокчуть і нюхають запах шашличка здалеку...Цитата коня Лаврова... Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24653 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1417 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 09:09 Прєкрасноє дальоко! Нам буде там кайфово! Президент Microsoft Бред Сміт і віце-президент компанії по ШІ Гаррі Шум випустили книгу про штучний інтелект, і на основі їх прогнозів фахівці змоделювали день звичайної людини через 20 років - пише Еспресо з посиланням на Business Insider. Сміт і Шум вірять, що кінцева форма еволюції штучного інтелекту - це персональний ШІ-помічник кожної людини. Він буде постійно супроводжувати господаря. Ця електронна сутність стане невід'ємною частиною людини. Стандартний день в 2038 році починатися з того, що, поки людина спить, його ШІ-асистент вивчає розклад господаря на майбутній день і роздає команди всім розумним домашнім пристроям: кип'ятить воду в чайнику, вмикає кавоварку і тостер. Помічник будить людину в найбільш підходящий для цього момент, попередньо докладно вивчивши цикли сну господаря. Після того, як користувач встав з ліжка, йому будуть зачитуватися новини та зведення активності в соцмережах - все це ШІ підбере сам, аналізуючи інтереси, розклад і контакти людини. Асистент нагадуватиме про майбутні зустрічі, погоду і заплановані події. При цьому система дасть рекомендації, як одягнутися по погоді і коли потрібно виходити з дому, щоб не потрапити в затори. З таким ШІ люди перестануть забувати про дні народження друзів і родичів, тому що помічник має доступ до їх сторінок в соціальних мережах. При необхідності він замовить доставку подарунків та квітів або забронює для вас столик в ресторані. Вийшовши з будинку, людина з майбутньго прямо в салоні свого безпілотного автомобіля зможе підключитися до ділової відеоконференції, в якій беруть участь люди з різних країн. Окуляри доповненої реальності дозволять кожному перебувати у спільній віртуальної переговорній. Всі будуть говорити на різних мовах, але перекладач не буде потрібен, тому що переклад буде автоматично вбудовуватися в розмову. Коли спілкування закінчиться, ШІ-секретар підготує його резюме. Доки безпілотний автомобіль везе людину в офіс, пасажир може працювати над презентацією, або ж з іншими документами. Робота йде на мультимедійному хабі прямо в автомобілі, а ШІ шукає інформацію і дає поради, близькі до теми, на якій фокусується його господар. Протягом дня ШІ розбирає пошту, на незначні листи відповідає сам, інші класифікує. Поки людина працює, його помічник вивчає стан його здоров'я, вимірюючи всі найважливіші показники. Якщо щось відхиляється від норми, ШІ дає раду або пов'язує з лікуючим лікарем для консультації. Лікарю теж допомагає ШІ. На основі інформації про тисячі подібних випадків система дасть рекомендацію: госпіталізація або віддалене лікування. До вечора дрон доставить всі необхідні ліки, які прописав лікар в ході консультації. В процесі домашнього лікування за пацієнтом віддалено спостерігає лікар. Якщо показники поліпшуються, то все йде за планом і людина успішно закінчує лікування. В іншому випадку лікар і ШІ розробляють інший план.



Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24653 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1417 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 09:41 Re: Вперед, за скарбами гетьмана! Насправді примітивний прогноз ... Причому змальовується життя офісного працівника-менеджера ... Навіть не лікаря чи вчителя , не кажучи вже про продавця чи інженера ... Якось всі ці робята не розуміють , за рахунок чого взагалі живуть - реальна економіка тут де ? Суцільне автоматизоване виробництво - а люди такі собі споживачі та глобальні продаці послуг та товарів ... Puente Повідомлень: 1279 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2018 01:09 Puente написав: Насправді примітивний прогноз ... Причому змальовується життя офісного працівника-менеджера ... Навіть не лікаря чи вчителя , не кажучи вже про продавця чи інженера ... Якось всі ці робята не розуміють , за рахунок чого взагалі живуть - реальна економіка тут де ? Суцільне автоматизоване виробництво - а люди такі собі споживачі та глобальні продаці послуг та товарів ... Насправді примітивний прогноз ... Причому змальовується життя офісного працівника-менеджера ... Навіть не лікаря чи вчителя , не кажучи вже про продавця чи інженера ... Якось всі ці робята не розуміють , за рахунок чого взагалі живуть - реальна економіка тут де ? Суцільне автоматизоване виробництво - а люди такі собі споживачі та глобальні продаці послуг та товарів ...



мне больше нравится другой прогноз. все в мире автоматизировано.

роботы полностью все делают. включая починку и создание себя.

и на этом фоне деградировавшие хуманоиды которые только жрут, срут и спят. мне больше нравится другой прогноз. все в мире автоматизировано.роботы полностью все делают. включая починку и создание себя.и на этом фоне деградировавшие хуманоиды которые только жрут, срут и спят. mephala Повідомлень: 2661 З нами з: 07.04.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лют, 2018 20:10 Спокойствіє, только спокойствіє!



Так, індекс Доу-Джонса 5 лютого впав за один день аж на 1175 пункти, або на 4,6%. Це стало найбільшим його падінням від часів фінансової кризи у 2008 року. Індекс Standard&Poor's знизився на 4,1%.



Індекс Доу-Джонса просів на півтори тисячі пунктів. Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.



Слідом за американськими біржами розпочався обвал і на біржах Азії, Європи. Японські Nikkei впали на 4,7%, акції Гонконгу - на 5%, а FTSE 100 у Лондоні - на 3%, китайський Hang Seng - на 5%, фондовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite - на 2,2%.



Інвестори масово позбуваються акцій в очікуванні зростання відсоткових ставок.



Паралельно стрімко знецінюється біткоїн . Наразі він втратив 20% своєї вартості. Станом на 9:30 за київським часом "цифрове золото" торгується по 6260 дол.



Обвал на біржах спровокував здешевлення нафти. Так, ціни на Brent знизились більш, ніж на 1%, або на 66,94 дол. за барель.



Чому так відбувається?



Наразі ніхто конкретної причини назвати не може. Експерти дотримуються декількох варіантів, проте впевнені, що ситуація з обвалом на біржах не буде довготривалою та є звичайною корекцією після майже дворічного постійного зростання.



Так, аналітик інвестиційної компанії Evercore ISI Денніс Дебушер вважає, що теперішня ситуація на фондових ринках нагадує обвал на біржах у травні 2010 року. Тоді це було пов’язано із помилкою електронних алгоритмів для торгівлі - різким закриттям позицій.



Зокрема, існує ще одна версія падіння показників на біржах. Причиною обвалу аналітики називають швидке зростання прибутковості американських держоблігацій та пов'язані з ним побоювання щодо зростання інфляції й підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи (системи приватних банків, що виконує роль центрального банку США). Проте в понеділок, 5 лютого, прибутковість 10-річних цінних паперів Сполучених Штатів впала. Адже коли відсоткові ставки різко підвищилися, цінні папери різко впали у ціні.



Раніше низка експертів говорили про можливу корекцію курсу акцій у 2018 році. Так, Бернхард Ходлер у інтерв’ю телеканалу CNBC заявив, що корекція на фондових ринках протягом року буде відбуватися у межах 5-15%.



Останніми місяцями аналітики також неодноразово попереджали, що надто різко зростають ринки і акцій, і облігацій. Дехто з них впевнений, що поточні збитки можуть показати навіть позитивну реакцію на фондових ринках у майбутньому. "Ця корекція є здоровим розвитком для ринків у довгостроковій перспективі", - сказав дослідник Скотт Мінерд, головний інвестиційний директор компанії Guggenheim Partners.



Проте є і менш оптимістичні прогнози. В інтерв’ю телеканалу Bloomberg eкс-голова ФРС США Алан Грінспен недавно згадав про "бульбашку" на ринку акцій і облігацій".



Чому ситуація у США впливає на світові біржі?



США – країна успішної економіки та найбільшого фінансового ринку планети. Долар є однією з основних валют усіх інвесторів світу.



Те, що сталось на Уолл-Стріт беззаперечно впливає у глобальному розумінні на усі фінансові ринки. Ринки в інших глобальних фінансових центрах, таких як Лондон і Токіо, особливо чутливі до цього.



Але більш закриті системи, як Китай, часто піддаються меншій залежності. Так, акції в Шанхаї знизилися на 2,2% з четверга, порівняно з 8% у Токіо.



Чи потрібно хвилюватися?



Припускаючи, що поточне зниження фондового ринку є короткостроковим падінням, а не ознакою більш глибоких проблем, фінансові експерти радять не панікувати.



Джейн Сіденхем, директор з інвестицій в фондових брокерів Rathbones, заявила, що недавні кроки стали "корекцією", а не крахом. "Що ми повинні пам'ятати: фондові ринки мали дуже гладку подорож угору, і ми не зазнали падіння більш ніж на 3% протягом 15 місяців. Існував справжній брак коливань, що дуже незвично".



Навіть якщо акції продовжують знижуватися протягом найближчих кількох днів, коригування на ринку є нормальними, заявив Грег Макбрайд, головний фінансовий аналітик Bankrate.com, повідомляє CNN.



Економіка США та інші глобальні економіки наразі поступово мають здорове становище.



" Я застерігаю інвесторів, щоб вони були дійсно терплячими, слід шукати можливості, а не панікувати ", - сказав Рос Гербер, генеральний директор компанії Gerber Kawasaki.



Експерт зазначив, що ще не час говорити про ведмежий ринок (тенденцію до зниження цін протягом тривалого часу), так як впевнений, що інвестори будуть скупляти акції після корекції .



Що має робити з цим Трамп?



Насправді нестабільний плигкий фондовий ринок є кошмарним сном для Дональда Трампа. У Білому домі заявили, що Трамп був зосереджений на "наших довгострокових економічних засадах, які залишаються виключно сильними". У заяві йдеться про посилення економічного зростання, низького рівня безробіття та збільшення заробітної плати працівникам.



Протягом тривалого часу Дональд Трамп вихвалявся успіхами на фондовому ринку, безперервним його зростанням.



"Фондовий ринок створює неймовірні переваги для нашої країни, не тільки з точки зору рекордного зростання цін на акції, а й створюючи нові робочі місця. Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів вартості було створено з тих пір, як ми здобули нашу велику перемогу на виборах!" - писав Трамп у своєму Twitter.



Експерти нагадують, що наслідки від постійного стимулювання зростання економіки можуть бути різними.



Морган Стемлей попереджала восени, що перегрів економіки може мати неприємний ефект "буму". Поточна стресова ситуація на фондовому ринку це підтверджує. Обвал на фондових біржах, попри спокійну реакцію низки експертів та аналітиків, занепокоїв Білий дім. "Ми завжди стурбовані, якщо бачимо падіння капіталізації ринку, але ми впевнені в фундаментальних показниках економіки", - заявив представник Білого дому в інтерв’ю CNBS.



Ендоні Зуркер, кореспондент ВВС у Вашингтоні, наголосив, що постійне вихваляння фондового ринку для Дональда Трампа може виявитися не надто хорошим рішенням. Кореспондент розповідає про контраст розмов про успіхи на тлі падіння ринку, коли американські телеканали перервали прямий ефір з Трампом задля того, щоб повідомити про масштабний обвал на біржі і рекордне падіння фондового показника.Таке не могло залишитися непоміченим громадянами країни, говорить Ентоні Зуркер.



Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.



Нагадаємо, що вчора Американський індекс Dow Jones - один із найважливіших показників для економіки США - за кілька годин просів на півтори тисячі пунктів, акції компаній-гігантів впали на 10%, втрати 500 найбагатших людей оцінюють у 114 млрд дол.



Фондові індекси падають на ринках у всьому світі, а інвестори судомно спостерігають за курсами акцій уже протягом двох днів. Втрати 500 найбaгатших людей світу вже сягають 114 млрд дол. Найбільше втратив голова інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет - 5,1 млрд доларів. Засновник і власник соцмережі Facebook Марк Цукерберг втратив 3,6 млрд доларів. Засновник компанії Amazon Джефф Безос - мінус 3,3 млрд доларів.Так, індекс Доу-Джонса 5 лютого впав за один день аж на 1175 пункти, або на 4,6%. Це стало найбільшим його падінням від часів фінансової кризи у 2008 року. Індекс Standard&Poor's знизився на 4,1%.Індекс Доу-Джонса просів на півтори тисячі пунктів. Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.Слідом за американськими біржами розпочався обвал і на біржах Азії, Європи. Японські Nikkei впали на 4,7%, акції Гонконгу - на 5%, а FTSE 100 у Лондоні - на 3%, китайський Hang Seng - на 5%, фондовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite - на 2,2%.Інвестори масово позбуваються акцій в очікуванні зростання відсоткових ставок.Паралельно стрімко. Наразі він втратив 20% своєї вартості. Станом на 9:30 за київським часом "цифрове золото" торгується по 6260 дол.Обвал на біржах спровокував здешевлення нафти. Так, ціни на Brent знизились більш, ніж на 1%, або на 66,94 дол. за барель.Чому так відбувається?Наразі ніхто конкретної причини назвати не може. Експерти дотримуються декількох варіантів, проте впевнені, щоТак, аналітик інвестиційної компанії Evercore ISI Денніс Дебушер вважає, що теперішня ситуація на фондових ринках нагадує обвал на біржах у травні 2010 року. Тоді це було пов’язано із помилкою електронних алгоритмів для торгівлі - різким закриттям позицій.Зокрема, існує ще одна версія падіння показників на біржах. Причиною обвалу аналітики називають швидке зростання прибутковості американських держоблігацій та пов'язані з ним побоювання щодо зростання інфляції й підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи (системи приватних банків, що виконує роль центрального банку США). Проте в понеділок, 5 лютого, прибутковість 10-річних цінних паперів Сполучених Штатів впала. Адже коли відсоткові ставки різко підвищилися, цінні папери різко впали у ціні.Раніше низка експертів говорили про можливу корекцію курсу акцій у 2018 році. Так, Бернхард Ходлер у інтерв’ю телеканалу CNBC заявив, що корекція на фондових ринках протягом року буде відбуватися у межах 5-15%.Останніми місяцями аналітики також неодноразово попереджали, що надто різко зростають ринки і акцій, і облігацій. Дехто з них впевнений, що поточні збитки можуть показати навіть позитивну реакцію на фондових ринках у майбутньому. "Ця корекція є здоровим розвитком для ринків у довгостроковій перспективі", - сказав дослідник Скотт Мінерд, головний інвестиційний директор компанії Guggenheim Partners.Проте є і менш оптимістичні прогнози. В інтерв’ю телеканалу Bloomberg eкс-голова ФРС США Алан Грінспен недавно згадав про "бульбашку" на ринку акцій і облігацій".Чому ситуація у США впливає на світові біржі?США – країна успішної економіки та найбільшого фінансового ринку планети. Долар є однією з основних валют усіх інвесторів світу.Те, що сталось на Уолл-Стріт беззаперечно впливає у глобальному розумінні на усі фінансові ринки. Ринки в інших глобальних фінансових центрах, таких як Лондон і Токіо, особливо чутливі до цього.Але більш закриті системи, як Китай, часто піддаються меншій залежності. Так, акції в Шанхаї знизилися на 2,2% з четверга, порівняно з 8% у Токіо.Чи потрібно хвилюватися?Припускаючи, що поточне зниження фондового ринку є короткостроковим падінням, а не ознакою більш глибоких проблем, фінансові експерти радять не панікувати.Джейн Сіденхем, директор з інвестицій в фондових брокерів Rathbones, заявила, що недавні кроки стали "корекцією", а не крахом. "Що ми повинні пам'ятати: фондові ринки мали дуже гладку подорож угору, і ми не зазнали падіння більш ніж на 3% протягом 15 місяців. Існував справжній брак коливань, що дуже незвично".Навіть якщо акції продовжують знижуватися протягом найближчих кількох днів, коригування на ринку є нормальними, заявив Грег Макбрайд, головний фінансовий аналітик Bankrate.com, повідомляє CNN.Економіка США та інші глобальні економіки наразі поступово мають здорове становище.", - сказав Рос Гербер, генеральний директор компанії Gerber Kawasaki.Експерт зазначив, що ще не час говорити про ведмежий ринок (тенденцію до зниження цін протягом тривалого часу), так як впевнений, щоЩо має робити з цим Трамп?Насправді нестабільний плигкий фондовий ринок є кошмарним сном для Дональда Трампа. У Білому домі заявили, що Трамп був зосереджений на "наших довгострокових економічних засадах, які залишаються виключно сильними". У заяві йдеться про посилення економічного зростання, низького рівня безробіття та збільшення заробітної плати працівникам.Протягом тривалого часу Дональд Трамп вихвалявся успіхами на фондовому ринку, безперервним його зростанням."Фондовий ринок створює неймовірні переваги для нашої країни, не тільки з точки зору рекордного зростання цін на акції, а й створюючи нові робочі місця. Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів вартості було створено з тих пір, як ми здобули нашу велику перемогу на виборах!" - писав Трамп у своєму Twitter.Експерти нагадують, що наслідки від постійного стимулювання зростання економіки можуть бути різними.Морган Стемлей попереджала восени, що перегрів економіки може мати неприємний ефект "буму". Поточна стресова ситуація на фондовому ринку це підтверджує. Обвал на фондових біржах, попри спокійну реакцію низки експертів та аналітиків, занепокоїв Білий дім. "Ми завжди стурбовані, якщо бачимо падіння капіталізації ринку, але ми впевнені в фундаментальних показниках економіки", - заявив представник Білого дому в інтерв’ю CNBS.Ендоні Зуркер, кореспондент ВВС у Вашингтоні, наголосив, що постійне вихваляння фондового ринку для Дональда Трампа може виявитися не надто хорошим рішенням. Кореспондент розповідає про контраст розмов про успіхи на тлі падіння ринку, коли американські телеканали перервали прямий ефір з Трампом задля того, щоб повідомити про масштабний обвал на біржі і рекордне падіння фондового показника.Таке не могло залишитися непоміченим громадянами країни, говорить Ентоні Зуркер.Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.Нагадаємо, що вчора Американський індекс Dow Jones - один із найважливіших показників для економіки США - за кілька годин просів на півтори тисячі пунктів, акції компаній-гігантів впали на 10%, втрати 500 найбагатших людей оцінюють у 114 млрд дол. Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан. Козак-характерник 2

Повідомлень: 24653 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1417 раз. Подякували: 1853 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 160161162163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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