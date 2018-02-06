Вперед, за скарбами гетьмана!

Фондові індекси падають на ринках у всьому світі, а інвестори судомно спостерігають за курсами акцій уже протягом двох днів. Втрати 500 найбaгатших людей світу вже сягають 114 млрд дол. Найбільше втратив голова інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет - 5,1 млрд доларів. Засновник і власник соцмережі Facebook Марк Цукерберг втратив 3,6 млрд доларів. Засновник компанії Amazon Джефф Безос - мінус 3,3 млрд доларів.
Так, індекс Доу-Джонса 5 лютого впав за один день аж на 1175 пункти, або на 4,6%. Це стало найбільшим його падінням від часів фінансової кризи у 2008 року. Індекс Standard&Poor's знизився на 4,1%.
Індекс Доу-Джонса просів на півтори тисячі пунктів. Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.
Слідом за американськими біржами розпочався обвал і на біржах Азії, Європи. Японські Nikkei впали на 4,7%, акції Гонконгу - на 5%, а FTSE 100 у Лондоні - на 3%, китайський Hang Seng - на 5%, фондовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite - на 2,2%.
Інвестори масово позбуваються акцій в очікуванні зростання відсоткових ставок.
Паралельно стрімко знецінюється біткоїн
. Наразі він втратив 20% своєї вартості. Станом на 9:30 за київським часом "цифрове золото" торгується по 6260 дол.
Обвал на біржах спровокував здешевлення нафти. Так, ціни на Brent знизились більш, ніж на 1%, або на 66,94 дол. за барель.
Чому так відбувається?
Наразі ніхто конкретної причини назвати не може. Експерти дотримуються декількох варіантів, проте впевнені, що ситуація з обвалом на біржах не буде довготривалою та є звичайною корекцією після майже дворічного постійного зростання.
Так, аналітик інвестиційної компанії Evercore ISI Денніс Дебушер вважає, що теперішня ситуація на фондових ринках нагадує обвал на біржах у травні 2010 року. Тоді це було пов’язано із помилкою електронних алгоритмів для торгівлі - різким закриттям позицій.
Зокрема, існує ще одна версія падіння показників на біржах. Причиною обвалу аналітики називають швидке зростання прибутковості американських держоблігацій та пов'язані з ним побоювання щодо зростання інфляції й підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи (системи приватних банків, що виконує роль центрального банку США). Проте в понеділок, 5 лютого, прибутковість 10-річних цінних паперів Сполучених Штатів впала. Адже коли відсоткові ставки різко підвищилися, цінні папери різко впали у ціні.
Раніше низка експертів говорили про можливу корекцію курсу акцій у 2018 році. Так, Бернхард Ходлер у інтерв’ю телеканалу CNBC заявив, що корекція на фондових ринках протягом року буде відбуватися у межах 5-15%.
Останніми місяцями аналітики також неодноразово попереджали, що надто різко зростають ринки і акцій, і облігацій. Дехто з них впевнений, що поточні збитки можуть показати навіть позитивну реакцію на фондових ринках у майбутньому. "Ця корекція є здоровим розвитком для ринків у довгостроковій перспективі", - сказав дослідник Скотт Мінерд, головний інвестиційний директор компанії Guggenheim Partners.
Проте є і менш оптимістичні прогнози. В інтерв’ю телеканалу Bloomberg eкс-голова ФРС США Алан Грінспен недавно згадав про "бульбашку" на ринку акцій і облігацій".
Чому ситуація у США впливає на світові біржі?
США – країна успішної економіки та найбільшого фінансового ринку планети. Долар є однією з основних валют усіх інвесторів світу.
Те, що сталось на Уолл-Стріт беззаперечно впливає у глобальному розумінні на усі фінансові ринки. Ринки в інших глобальних фінансових центрах, таких як Лондон і Токіо, особливо чутливі до цього.
Але більш закриті системи, як Китай, часто піддаються меншій залежності. Так, акції в Шанхаї знизилися на 2,2% з четверга, порівняно з 8% у Токіо.
Чи потрібно хвилюватися?
Припускаючи, що поточне зниження фондового ринку є короткостроковим падінням, а не ознакою більш глибоких проблем, фінансові експерти радять не панікувати.
Джейн Сіденхем, директор з інвестицій в фондових брокерів Rathbones, заявила, що недавні кроки стали "корекцією", а не крахом. "Що ми повинні пам'ятати: фондові ринки мали дуже гладку подорож угору, і ми не зазнали падіння більш ніж на 3% протягом 15 місяців. Існував справжній брак коливань, що дуже незвично".
Навіть якщо акції продовжують знижуватися протягом найближчих кількох днів, коригування на ринку є нормальними, заявив Грег Макбрайд, головний фінансовий аналітик Bankrate.com, повідомляє CNN.
Економіка США та інші глобальні економіки наразі поступово мають здорове становище.
"Я застерігаю інвесторів, щоб вони були дійсно терплячими, слід шукати можливості, а не панікувати
", - сказав Рос Гербер, генеральний директор компанії Gerber Kawasaki.
Експерт зазначив, що ще не час говорити про ведмежий ринок (тенденцію до зниження цін протягом тривалого часу), так як впевнений, що інвестори будуть скупляти акції після корекції
.
Що має робити з цим Трамп?
Насправді нестабільний плигкий фондовий ринок є кошмарним сном для Дональда Трампа. У Білому домі заявили, що Трамп був зосереджений на "наших довгострокових економічних засадах, які залишаються виключно сильними". У заяві йдеться про посилення економічного зростання, низького рівня безробіття та збільшення заробітної плати працівникам.
Протягом тривалого часу Дональд Трамп вихвалявся успіхами на фондовому ринку, безперервним його зростанням.
"Фондовий ринок створює неймовірні переваги для нашої країни, не тільки з точки зору рекордного зростання цін на акції, а й створюючи нові робочі місця. Робота. Робота. Робота. Сім трильйонів доларів вартості було створено з тих пір, як ми здобули нашу велику перемогу на виборах!" - писав Трамп у своєму Twitter.
Експерти нагадують, що наслідки від постійного стимулювання зростання економіки можуть бути різними.
Морган Стемлей попереджала восени, що перегрів економіки може мати неприємний ефект "буму". Поточна стресова ситуація на фондовому ринку це підтверджує. Обвал на фондових біржах, попри спокійну реакцію низки експертів та аналітиків, занепокоїв Білий дім. "Ми завжди стурбовані, якщо бачимо падіння капіталізації ринку, але ми впевнені в фундаментальних показниках економіки", - заявив представник Білого дому в інтерв’ю CNBS.
Ендоні Зуркер, кореспондент ВВС у Вашингтоні, наголосив, що постійне вихваляння фондового ринку для Дональда Трампа може виявитися не надто хорошим рішенням. Кореспондент розповідає про контраст розмов про успіхи на тлі падіння ринку, коли американські телеканали перервали прямий ефір з Трампом задля того, щоб повідомити про масштабний обвал на біржі і рекордне падіння фондового показника.Таке не могло залишитися непоміченим громадянами країни, говорить Ентоні Зуркер.
Це один з найважливіших показників для економіки США. Такого за всю історію існування фондової біржі не пригадують. Чи зупиниться на цьому ринкова лихоманка, що почалася минулої п'ятниці - стане відомо вже найближчими годинами, коли на біржах почнуться нові торги.
Нагадаємо, що вчора Американський індекс Dow Jones - один із найважливіших показників для економіки США - за кілька годин просів на півтори тисячі пунктів, акції компаній-гігантів впали на 10%, втрати 500 найбагатших людей оцінюють у 114 млрд дол.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.