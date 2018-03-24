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Вперед, за скарбами гетьмана!

Вперед, за скарбами гетьмана!
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:16

  Козак-характерник написав:
Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування... :P Одночасно молитимуся за долю України.

Скоро и за однушку тариф будет неподъемный. Останется только молиться. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:53

  clientage написав:В кЭше?

Так.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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