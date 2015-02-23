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КОНКУРС: Де сховати гроші у квартирі?
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
Василь-Рівне написав:
з товстою дверкою та тітановою пластиною
...твоя голова))
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:20
О. Кумедно.
Побачив очевидно дієвий рецепт у серіалі "Кістки" сезон5серія22 (початок серії):
"
-- Серед мотлоху може бути щось і цінне...
-- Як звідси можна щось украсти? Звідки злочинцю знати де шукати?
"
Але жити поміж гір макулатури та іншого непотребу -- то так собі вихід...
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Bobua
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Додано: Сер 10 лис, 2021 09:53
Bobua надо пожертвовать балконом или лоджией, в конце которой делаете тайник а дорогу к нему перекрываете 10 чугунными батареями отопления (батарея на 10 рёбер весит 80 кг), если вор и догадается где тайник, ему ещё надо будет вынести 800 кг чтобы к нему добраться. Секрет в том что вор народ ленивый, ему проще найти другую квартиру, конечно если в тайнике не миллион. Батареи между собой можно скрепить цепью с замком. Тогда задача вору ещё усложниться
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:18
vitaliian написав:Bobua
надо пожертвовать балконом или лоджией, в конце которой делаете тайник а дорогу к нему перекрываете 10 чугунными батареями отопления (батарея на 10 рёбер весит 80 кг), если вор и догадается где тайник, ему ещё надо будет вынести 800 кг чтобы к нему добраться. Секрет в том что вор народ ленивый, ему проще найти другую квартиру, конечно если в тайнике не миллион. Батареи между собой можно скрепить цепью с замком. Тогда задача вору ещё усложниться
И тут вам самим понадобились деньги из тайника... На лечение... Звоните хрупкой жене и говорите, что ей надо просто перетащить 800 кг чугуна
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Faceless
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Додано: Чет 11 лис, 2021 17:12
vitaliian написав:Bobua
надо пожертвовать балконом или лоджией, в конце которой делаете тайник а дорогу к нему перекрываете 10 чугунными батареями отопления (батарея на 10 рёбер весит 80 кг), если вор и догадается где тайник, ему ещё надо будет вынести 800 кг чтобы к нему добраться. Секрет в том что вор народ ленивый
Нет, вору будет достаточно прыгнуть на том балконе, чтобы весь груз батарей обломил плиту балкона и улетел вниз
Были случаи, как 5 человек вышли одновременно покурить и улетели вниз, а тут вес будет более чем в два раза больше.
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