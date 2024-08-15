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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06
Погашення достроково
Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16
В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР"
Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31
Універ
Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?
Додано: Суб 03 сер, 2024 09:08
маєте на увазі достроковий продаж?
про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!
в плані продажу бумаг Універ повільний
краще дзвонити їм і домовлятись напряму
Додано: Нед 04 сер, 2024 06:31
В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:44
Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации?
Додано: Пон 12 сер, 2024 22:12
в веб-кабіні в Базі Знань є підказки
ДІЇ З РАХУНКОМ
- Як вивести кошти на банківський рахунок?
- Як сформувати виписку про стан рахунку/по обороту?
- Як поповнити рахунок?
- Як додати рахунок?
- Як видалити банківський рахунок?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 10:04
ОЗДП реструктуризація підійшла до кульмінації
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Шановні клієнти!
ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" інформує вас стосовно наявної інформації щодо умов реструктуризації за ОЗДП
Національний банк України листом № 42-0004/6158 від 13.08.2024 р розіслав порядок голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу за облігаціями зовнішньої державної позики України (затверджена постановою КМУ від 31.07.2024 № 865 “Про здіи?снення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом” та Меморандумом у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди від 09.08.2024р.)
За нашим попереднім аналізом, реструктуризація передбачає проведення обміну по кожній серії існуючих ОЗДП на комплект ОЗДП нових випусків (з різними умовами і строками погашення) в певній пропорції. Реструктуризація не передбачає викупу чи погашення існуючих ОЗДП, і при розрахунку пропорцій обміну буде здійснюватися округлення в менший бік без компенсації такого округлення. Тобто умови реструктуризації і розраховані, передусім, на власників ОЗДП, які володіють великими пакетами (100+/ 200+ шт. кожної серії), а при володінні меншими пакетами умови реструктуризації різко погіршуються.
Окрім того кінцевий результат реструктуризації для власника ОЗДП буде залежати від того, чи приймав він участь у голосуванні, і чи голосував «За», але до голосування допускаються тільки власники ОЗДП що мають не менш, ніж 100 ОЗДП за випусками XS1303921214, XS1303921487, XS 1303925041, XS1303925470, XS1303926628, XS1303927179, XS2015264778, XS2010033343, та не менш 200 ОЗДП за випусками XS1902171591, XS1902171757, XS2010028699, XS1577952952, XS2010030836.
Після проведеного аналізу Меморандуму про реструктуризацію ми дійшли попереднього висновку, що умови реструктуризації можуть бути суттєво гіршими для власників пакетів ОЗДП, які не відповідають умовам щодо мінімальної кількості для допуску до голосування (100/200 шт), та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.
З метою збереження клієнтами своїх інвестицій, вважаємо оптимальним проведення клієнтами, що мають у володінні незначну кількість ОЗДП відповідного існуючого випуску, продажу таких цінних паперів, або, альтернативно, купівлю відповідної кількості певних ОЗДП для консолідації володіння до необхідного мінімуму для обміну відповідно до умов Меморандуму.
ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" проводить наразі переговори з державними регуляторами та контрагентами для пошуку оптимального рішення для власників невеликих пакетів ОЗДП певного випуску.
Умови та варіанти проведення відповідних операцій для вирішення порушених вище питань будуть повідомлені Вам додатково.
Власникам пакетів ОЗДП відповідних серій, які відповідають умовам щодо мінімальної кількості для участі у голосуванні будуть направлені відповідні розпорядження для голосування.
Більш детальну інформацію про умови реструктуризації можна знайти на сайті (англійською мовою)
З повагою,
ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ"
Додано: Чет 15 сер, 2024 14:28
Шановні колеги!
З метою вирішення проблеми малих лотів ОЗДП у інвесторів, УНІВЕР сьогодні запропонує в електронному кабінеті інвестора виставляти замовлення на купівлю та на продаж усіх серій ОЗДП без гарантії виконання.
Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%. Ціна визначилася після спілкування з потенційними покупцями. На такому рівні існує індикативний попит в Україні в умовах реструктуризації.
Продавці зможуть виставити на продаж всі або частину паперів. Покупці зможуть поставити мінімальну кількість паперів, при якій буде проведена угода, щоб при наявності пропозиції, гарантовано купити замовлену кількість паперів (і сформувати мінімальний лот для участі в голосуванні).
Для виставлення замовлення продавці мають мати вказані ОЗДП на своєму рахунку в ЦП в УНІВЕРі. Покупці повинні мати достатню кількість коштів на своєму брокерському рахунку в УНІВЕРі.
При наявності зустрічних замовлень будуть проведені угоди в порядку черговості отримання замовлень.
Комісія за виконання таких замовлень 1%.
Пропозиція діятиме постійно до 14:00 19.08.2024 р. При цьому покупці, які сформують лоти понад 100 (200) паперів певної серії, зможуть взяти участь у голосуванні по обміну 19.08.2024 р.
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