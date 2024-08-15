Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Універ Капітал Універ Капітал + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 3456 Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06 Погашення достроково Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково) sens

Повідомлень: 17410 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2024 20:16 https://delo.ua/finance/v-yaki-instrume ... er-434444/





В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР" В які інструменти краще інвестувати в Україні. Розповідає Тарас Козак, "УНІВЕР" greenozon Повідомлень: 16454 З нами з: 01.06.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 06:31 Універ Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок? sens

Повідомлень: 17410 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 09:08 sens написав: Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок? Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?



маєте на увазі достроковий продаж?

про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!

в плані продажу бумаг Універ повільний

краще дзвонити їм і домовлятись напряму маєте на увазі достроковий продаж?про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!в плані продажу бумаг Універ повільнийкраще дзвонити їм і домовлятись напряму greenozon Повідомлень: 16454 З нами з: 01.06.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 06:31 greenozon написав: sens написав: Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок? Які строки погашення достроково овдп , ті що до 20.11.24'наприклад звернутися в понеділок від 05.08.24 ,коли будуть кошти на рахунку,щоб їх можна було далі відправити на будь-який інший рахунок?



маєте на увазі достроковий продаж?

про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!

в плані продажу бумаг Універ повільний

краще дзвонити їм і домовлятись напряму маєте на увазі достроковий продаж?про дострокове погашення в ОВДП ще ніколи не чув!в плані продажу бумаг Універ повільнийкраще дзвонити їм і домовлятись напряму

В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка В сенсебанк все мене влаштовало - купив за одну ціну , продав , причому дало продати спочатку частину куплену в дії,потім другою операцією що купляв в застосунку банка sens

Повідомлень: 17410 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 21:44 Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации? emeta

Повідомлень: 2858 З нами з: 19.03.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2024 22:12 emeta написав: Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации? Подскажите в кабинете инвестора или в додатке клиент может изменить счёт на который должны выплатиться облигации?



в веб-кабіні в Базі Знань є підказки



https://univer.1b.app/doc/50/





ДІЇ З РАХУНКОМ



- Як вивести кошти на банківський рахунок?

- Як сформувати виписку про стан рахунку/по обороту?

- Як поповнити рахунок?

- Як додати рахунок?

- Як видалити банківський рахунок?

... в веб-кабіні в Базі Знань є підказкиДІЇ З РАХУНКОМ- Як вивести кошти на банківський рахунок?- Як сформувати виписку про стан рахунку/по обороту?- Як поповнити рахунок?- Як додати рахунок?- Як видалити банківський рахунок?... greenozon Повідомлень: 16454 З нами з: 01.06.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 10:04

--------------



Шановні клієнти!

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" інформує вас стосовно наявної інформації щодо умов реструктуризації за ОЗДП

Національний банк України листом № 42-0004/6158 від 13.08.2024 р розіслав порядок голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу за облігаціями зовнішньої державної позики України (затверджена постановою КМУ від 31.07.2024 № 865 “Про здіи?снення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом” та Меморандумом у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди від 09.08.2024р.)

За нашим попереднім аналізом, реструктуризація передбачає проведення обміну по кожній серії існуючих ОЗДП на комплект ОЗДП нових випусків (з різними умовами і строками погашення) в певній пропорції. Реструктуризація не передбачає викупу чи погашення існуючих ОЗДП, і при розрахунку пропорцій обміну буде здійснюватися округлення в менший бік без компенсації такого округлення. Тобто умови реструктуризації і розраховані, передусім, на власників ОЗДП, які володіють великими пакетами (100+/ 200+ шт. кожної серії), а при володінні меншими пакетами умови реструктуризації різко погіршуються.

Окрім того кінцевий результат реструктуризації для власника ОЗДП буде залежати від того, чи приймав він участь у голосуванні, і чи голосував «За», але до голосування допускаються тільки власники ОЗДП що мають не менш, ніж 100 ОЗДП за випусками XS1303921214, XS1303921487, XS 1303925041, XS1303925470, XS1303926628, XS1303927179, XS2015264778, XS2010033343, та не менш 200 ОЗДП за випусками XS1902171591, XS1902171757, XS2010028699, XS1577952952, XS2010030836.

Після проведеного аналізу Меморандуму про реструктуризацію ми дійшли попереднього висновку, що умови реструктуризації можуть бути суттєво гіршими для власників пакетів ОЗДП, які не відповідають умовам щодо мінімальної кількості для допуску до голосування (100/200 шт), та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.

З метою збереження клієнтами своїх інвестицій, вважаємо оптимальним проведення клієнтами, що мають у володінні незначну кількість ОЗДП відповідного існуючого випуску, продажу таких цінних паперів, або, альтернативно, купівлю відповідної кількості певних ОЗДП для консолідації володіння до необхідного мінімуму для обміну відповідно до умов Меморандуму.

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" проводить наразі переговори з державними регуляторами та контрагентами для пошуку оптимального рішення для власників невеликих пакетів ОЗДП певного випуску.

Умови та варіанти проведення відповідних операцій для вирішення порушених вище питань будуть повідомлені Вам додатково.

Власникам пакетів ОЗДП відповідних серій, які відповідають умовам щодо мінімальної кількості для участі у голосуванні будуть направлені відповідні розпорядження для голосування.

Більш детальну інформацію про умови реструктуризації можна знайти на сайті (англійською мовою) https://projects.sodali.com/ukraine

З повагою,

ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" ОЗДП реструктуризація підійшла до кульмінації--------------Шановні клієнти!ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" інформує вас стосовно наявної інформації щодо умов реструктуризації за ОЗДПНаціональний банк України листом № 42-0004/6158 від 13.08.2024 р розіслав порядок голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу за облігаціями зовнішньої державної позики України (затверджена постановою КМУ від 31.07.2024 № 865 “Про здіи?снення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом” та Меморандумом у зв’язку з пропозицією щодо обміну та отриманням згоди від 09.08.2024р.)За нашим попереднім аналізом, реструктуризація передбачає проведення обміну по кожній серії існуючих ОЗДП на комплект ОЗДП нових випусків (з різними умовами і строками погашення) в певній пропорції. Реструктуризація не передбачає викупу чи погашення існуючих ОЗДП, і при розрахунку пропорцій обміну буде здійснюватися округлення в менший бік без компенсації такого округлення. Тобто умови реструктуризації і розраховані, передусім, на власників ОЗДП, які володіють великими пакетами (100+/ 200+ шт. кожної серії), а при володінні меншими пакетами умови реструктуризації різко погіршуються.Окрім того кінцевий результат реструктуризації для власника ОЗДП буде залежати від того, чи приймав він участь у голосуванні, і чи голосував «За», але до голосування допускаються тільки власники ОЗДП що мають не менш, ніж 100 ОЗДП за випусками XS1303921214, XS1303921487, XS 1303925041, XS1303925470, XS1303926628, XS1303927179, XS2015264778, XS2010033343, та не менш 200 ОЗДП за випусками XS1902171591, XS1902171757, XS2010028699, XS1577952952, XS2010030836.Після проведеного аналізу Меморандуму про реструктуризацію ми дійшли попереднього висновку, що умови реструктуризації можуть бути суттєво гіршими для власників пакетів ОЗДП, які не відповідають умовам щодо мінімальної кількості для допуску до голосування (100/200 шт), та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.З метою збереження клієнтами своїх інвестицій, вважаємо оптимальним проведення клієнтами, що мають у володінні незначну кількість ОЗДП відповідного існуючого випуску, продажу таких цінних паперів, або, альтернативно, купівлю відповідної кількості певних ОЗДП для консолідації володіння до необхідного мінімуму для обміну відповідно до умов Меморандуму.ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" проводить наразі переговори з державними регуляторами та контрагентами для пошуку оптимального рішення для власників невеликих пакетів ОЗДП певного випуску.Умови та варіанти проведення відповідних операцій для вирішення порушених вище питань будуть повідомлені Вам додатково.Власникам пакетів ОЗДП відповідних серій, які відповідають умовам щодо мінімальної кількості для участі у голосуванні будуть направлені відповідні розпорядження для голосування.Більш детальну інформацію про умови реструктуризації можна знайти на сайті (англійською мовою)З повагою,ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" greenozon Повідомлень: 16454 З нами з: 01.06.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2024 14:28 Шановні колеги!

З метою вирішення проблеми малих лотів ОЗДП у інвесторів, УНІВЕР сьогодні запропонує в електронному кабінеті інвестора виставляти замовлення на купівлю та на продаж усіх серій ОЗДП без гарантії виконання.



Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%. Ціна визначилася після спілкування з потенційними покупцями. На такому рівні існує індикативний попит в Україні в умовах реструктуризації.



Продавці зможуть виставити на продаж всі або частину паперів. Покупці зможуть поставити мінімальну кількість паперів, при якій буде проведена угода, щоб при наявності пропозиції, гарантовано купити замовлену кількість паперів (і сформувати мінімальний лот для участі в голосуванні).



Для виставлення замовлення продавці мають мати вказані ОЗДП на своєму рахунку в ЦП в УНІВЕРі. Покупці повинні мати достатню кількість коштів на своєму брокерському рахунку в УНІВЕРі.



При наявності зустрічних замовлень будуть проведені угоди в порядку черговості отримання замовлень.



Комісія за виконання таких замовлень 1%.



Пропозиція діятиме постійно до 14:00 19.08.2024 р. При цьому покупці, які сформують лоти понад 100 (200) паперів певної серії, зможуть взяти участь у голосуванні по обміну 19.08.2024 р. greenozon Повідомлень: 16454 З нами з: 01.06.14 Подякував: 453 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор