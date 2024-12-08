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Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:38
Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 20:03
greenozon написав:Олежан
звідки інформація, маєте інсайдера в банку?
в смысле? это НБУ всем банкам разослал!
а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)
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