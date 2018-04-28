Фальшивые деньги: как поддельные купюры используют в политик

У першій половині 2019 року з обігу було вилучено близько 251 тисячі підроблених банкнот європейської валюти.
Таку інформацію оприлюднено на сайті Європейського Центробанку.
Найбільша кількість підробок:
54,2%, – купюри номіналом у 50 євро,
27,9% – купюри у 20 євро,
10,4% – купюри у 100 євро.
При цьому кількість фальшивих банкнот великого номіналу у 200 та 500 євро залишається низькою – 1,4 та 1,5 відсотка відповідно.
Більшість підробок – 97,2%, – виявлено у країнах Єврозони, ще 2,1% – у країнах ЄС, які не входять до зони обігу євро. На решту країн світу припадає лише 0,7 виявлених фальшивих банкнот євро.