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Фальшивые деньги: как поддельные
купюры используют в политик

Фальшивые деньги: как поддельные купюры используют в политик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2016 11:30

Фальшивые деньги: как поддельные купюры используют в политик

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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:55

У першій половині 2019 року з обігу було вилучено близько 251 тисячі підроблених банкнот європейської валюти.
Таку інформацію оприлюднено на сайті Європейського Центробанку.
Найбільша кількість підробок:
54,2%, – купюри номіналом у 50 євро,
27,9% – купюри у 20 євро,
10,4% – купюри у 100 євро.
При цьому кількість фальшивих банкнот великого номіналу у 200 та 500 євро залишається низькою – 1,4 та 1,5 відсотка відповідно.
Більшість підробок – 97,2%, – виявлено у країнах Єврозони, ще 2,1% – у країнах ЄС, які не входять до зони обігу євро. На решту країн світу припадає лише 0,7 виявлених фальшивих банкнот євро.
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