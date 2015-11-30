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Запасной банковский вариант
альтернатива Приватбанку

Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2019 23:48

Re: Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку

  pirat-d написав:некомпетентный персонал.
согласен, ДВА представляете ДВА раза не мог пополнить карту так как - "кассир считал" а терминал не работал, начальница предложила дословно - идите пока погуляйте...и так с интервалом перед Рождеством и сразу после него в первый рабочий день..
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:06

Re: Запасной банковский вариант альтернатива Приватбанку

Не как альтернативу, а как замену сейчас проверяю банк Конкорд и Монобанк.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:54

  vpchelko написав:Не как альтернативу, а как замену сейчас проверяю банк Конкорд и Монобанк.


Буду признателен, если поделитесь впечатлениями о Конкорде.
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