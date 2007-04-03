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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1276127712781279

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:34

  artist_007 написав:
  jabba написав:Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.

Не путайте теплое с мягким!
Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.
Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.
Вот и все.
И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.

  jabba написав:Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))

Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.
У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.
Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?

  jabba написав:И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.


О.К.
Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.
Аллес.
И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.
Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.
  jabba написав:И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить. :mrgreen: Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.

О, этого я и ожидал :mrgreen: .
В Японии я это сделаю легко и непринужденно.
И не надо мне говорить, что мы не в Японии.
То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.
Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимите :mrgreen: .
Или мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.
А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.
Так, ну вас, пойду спать.
Всем профита!


Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.


Может ваших друзей поимели при обмене местные бывшие наши - но всем остальным поменяли по за 2 года заранее оговоренному курсу - 1,95583 марки за ойро. Мало того - и по сей день бундесбанк без проблем поменяет марки на евро по все тому же курсу.

Куча народа торгует героином где-то и как-то но причем тут биржа? :shock:

Ну насчет кредита под залог какого-то карбо в японском банке - признайтесь, это вы уже сами придумали, для красного словца? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 03:43

  jabba написав:Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.

Не поделитесь методикой определения справедливой цены любого биржевого актива? А то создаётся впечатление, что вокруг одно гуано и никакой справедливости :)
phantom_systems
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