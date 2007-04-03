artist_007 написав:
Не путайте теплое с мягким!
Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.
Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.
Вот и все.
И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.jabba написав:Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))
Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.
У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.
Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?
О.К.
Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.
Аллес.
И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.
Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.
О, этого я и ожидал .
В Японии я это сделаю легко и непринужденно.
И не надо мне говорить, что мы не в Японии.
То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.
Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимите .
Или мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.
А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.
Так, ну вас, пойду спать.
Всем профита!
Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.
Может ваших друзей поимели при обмене местные бывшие наши - но всем остальным поменяли по за 2 года заранее оговоренному курсу - 1,95583 марки за ойро. Мало того - и по сей день бундесбанк без проблем поменяет марки на евро по все тому же курсу.
Куча народа торгует героином где-то и как-то но причем тут биржа?
Ну насчет кредита под залог какого-то карбо в японском банке - признайтесь, это вы уже сами придумали, для красного словца?