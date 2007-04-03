Додано: Чет 18 лис, 2021 13:03

копирайт не мой



"4 типа аутсайдеров, которые теряют средства на бирже.



Рыночные гении. Хотят закупиться на дне и продать на пике. За всю историю человечеству известно про нескольких таких людей. Остальные пропускают рост, потом кусая локти закупают на пике и продают на дне. STONKS, так сказать.



Жадины. Подключаются, когда рынок полетел наверх. У этих сорвана резьба от новостей а-ля кто-то закинул 100 гривен в собачью монету и проснулся миллиардером. Когда жадные заплывают на рынок целым стадом - об них закрываются киты. На рынке начинается коррекция.



Ссыкуны. Закинув 5-10к гривен на бинанс, покупают свою первую криптовалюту. Скидывают позицию, если курс ушел в минус 3%. Потом закупаются снова. После нескольких таких итераций остаются с худым кошельком. Затем с пеной у рта доказывают в соцсетях, что криптовалюты и рынок в целом - это грандиозное наебалово.



Суетологи. Считают, что чем больше нажмут кнопок и совершат действий - тем будут богаче. В портфеле валяется 30+ активов. Держат целый талмуд, где расписаны roadmap’ы каждой из тридцати монет. В итоге психологически выгорают, а некоторые сходят с ума. Если смогут выбраться из ямы и перебороть свою суетливость - становятся мощными игроками на рынке.



Если вы не из этих четырёх категорий, то ваш шансы потерять средства на бирже существенно снижается, а заработать - повышаются."



ну и есть еще люди с уникальным "опытом", кторые в "теме давно", удачно совмещающие в себе в выше перечисленное)