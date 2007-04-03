|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 02:12
Якщо 5 какашок із 20 дадуть 20 іксів, це вже +1225% прибутку. Але по факту, за 3 роки, майже усі какашки дали ікси. Так само буде поки казино працює.
Інвестиція 10к баксів у 20 какашок із топ 20...200 - перетвориться за 2-3 роки у 100к баксів, якщо терпеливо ходлити. КАЗИНО просто по іншому не працює. Памплять усе.
Навіть, якщо за найгіршого сценарію 19 какашок обнулиться, то 1 какашка пампанеться на 20 іксів і поверне 10к назад.
Головне не купляти те лайно, що вже дало за ці 2 роки значні ікси.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10571
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 лис, 2021 06:33
Какашки і лайно для ходлу треба підшукувати під час криптозими, а не коли біткоїн в ATH шкрябає стелю. Зараз краще придивитися, яке б таке хімінце 100х стрельнувше вигідно зашортити.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6649
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 06:52
Козак-характерник
не совсем согласен, нужно просто хорошо вникнуть в тему, изучить, мониторить и тогда ашипок будет не намного больше, чем со "стариками", а навар значительно выше. да и вытеснят новые монеты многие альты, палюбому придётся перестраиватьса...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6456
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5406 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лис, 2021 08:31
Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1851
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18
Mirax написав:
Какашки і лайно для ходлу треба підшукувати під час криптозими, а не коли біткоїн в ATH шкрябає стелю. Зараз краще придивитися, яке б таке хімінце 100х стрельнувше вигідно зашортити.
Всё верно. Сейчас можно заходить (если уж очень хочется) в топ 30 альтов, которые еще не дали много иксов, либо хотя бы х5 выше своих минимальных значений, так как в случае медвежьего ралли много не потеряете. Второй вариант ждать криптозимы и покупать на низах, либо близко к ним.
-
Patr1ot
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:06
phantom_systems написав:
Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
Так эта тема рассматривается в ОБЩЕМ, а не в частности.примеры противоречащие можно всегда найти.со счетов никто не сбрасывает кешу, дашу, зеку и т д.Но в целом все они уступают новому поколению - дефи, геймфи, парачейны, мета...У новых перспектив более.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:09
Zebra написав:
Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера
Дело не в долго. а вот, что только сейчас монеты из Метавселенной стали стрелять.Тогда давно это ещё не было фактом...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:17
Кучинелли написав: Zebra написав:
Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера
Дело не в долго. а вот, что только сейчас монеты из Метавселенной стали стрелять.Тогда давно это ещё не было фактом...
Тем не менее большинство какашек отсрелило, или отстрелит.
А метавселенная это очередная причина лохов развести на бабосики.
Уже давно существуют очки виртуальной реальности, резиновые бабы и прочие инструменты виртуальности, только пользуются ими 1 из 1000.
Важен удобный доступ к информации и ее обмену, а не жить в какой то метавселенной.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10571
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:45
чик написав:Козак-характерник
не совсем согласен, нужно просто хорошо вникнуть в тему, изучить, мониторить и тогда ашипок будет не намного больше, чем со "стариками", а навар значительно выше. да и вытеснят новые монеты многие альты, палюбому придётся перестраиватьса...
Тоді краще не заморочуватися взагалі, а юзати старпьора, якщо гутарити про консервативну стратегію. Найбезпечніший варіант. Поставити під забезпечення дєда і тезера в рівних пропорціях і торгувати на фючах з масимальним плечем 125, роблячи мікроставки, дотримуючись ризик-менеджменту. Щоб ціни ліквідації взагалі не було.
Хто бажає саме погратися в казіно і зірвати куш на якомусь шлаку, хай копирсається в сортах омна.
Виходить, що більш менш те, що ми називаємо трейдінгом, це торгівля старпьором. Все інше - спонсорування йопанеказіно.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29755
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2124 раз.
- Подякували: 2226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:03
копирайт не мой
"4 типа аутсайдеров, которые теряют средства на бирже.
Рыночные гении. Хотят закупиться на дне и продать на пике. За всю историю человечеству известно про нескольких таких людей. Остальные пропускают рост, потом кусая локти закупают на пике и продают на дне. STONKS, так сказать.
Жадины. Подключаются, когда рынок полетел наверх. У этих сорвана резьба от новостей а-ля кто-то закинул 100 гривен в собачью монету и проснулся миллиардером. Когда жадные заплывают на рынок целым стадом - об них закрываются киты. На рынке начинается коррекция.
Ссыкуны. Закинув 5-10к гривен на бинанс, покупают свою первую криптовалюту. Скидывают позицию, если курс ушел в минус 3%. Потом закупаются снова. После нескольких таких итераций остаются с худым кошельком. Затем с пеной у рта доказывают в соцсетях, что криптовалюты и рынок в целом - это грандиозное наебалово.
Суетологи. Считают, что чем больше нажмут кнопок и совершат действий - тем будут богаче. В портфеле валяется 30+ активов. Держат целый талмуд, где расписаны roadmap’ы каждой из тридцати монет. В итоге психологически выгорают, а некоторые сходят с ума. Если смогут выбраться из ямы и перебороть свою суетливость - становятся мощными игроками на рынке.
Если вы не из этих четырёх категорий, то ваш шансы потерять средства на бирже существенно снижается, а заработать - повышаются."
ну и есть еще люди с уникальным "опытом", кторые в "теме давно", удачно совмещающие в себе в выше перечисленное)
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85189
|213806557
|
|
|7858
|13195842
|
Чет 18 лис, 2021 10:44
ЛОБ
|
|38
|70957
|
|