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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3398339934003401
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:21

  Игорь написав:"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie

Классный фильм, смотрел, очень советую)) Тут всем должен зайти =))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:57

Игорь
не смотрел, но одобряю :wink: почитал опис, вспомнил старое "игра на понижение" надо ще раз глянуть, а кто не видел - тем более...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:58

содержание утренних пушей, в жп морган считают биток перекупленным и не исключают продление коррекции до 40т. к телеге вопросы-претензии и у сша и в россее...
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На чем рост ? Asti заходит в рынок ? :mrgreen:

Из новостей интересное
https://decrypt.co/222694/blackrock-ethereum-fund-buidl?amp=1
BlackRock запускает свой стейблкоин с дивидендами для держателей 😳

BlackRock, один из крупнейших мировых операторов биржевых фондов (ETF), готовится запустить свой фонд на блокчейне.

Токен BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund). Сам токен обеспечен реальными активами – облигациями Казначейства США, долларами США и другими традиционными ликвидными инструментами.

С доходности по перечисленным инструментам держателям BUIDL каждый день будут платиться дивиденды – прямо на их криптокошельки


Пишут выпустили До Квона.
До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории

Верховный суд приостановил решение суда низшей инстанции об его экстрадиции в Южную Корею, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с обвалом Terra/LUNA в 2022 году.

По словам директора тюрьмы Дарко Вукчевича, освобождение Квона последовало за завершением его обычного тюремного срока за поездку с поддельными документами. Адвокат Квона подтвердил его освобождение, заявив, что Квон был переведен в шелтер для иностранцев, а его паспорт находится у властей.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:31

пока дали свет, воду и вайфай: с мобилы и монитора пк "торговать" не могу, только с экране телека 42дюйма. глянуть шо нить на мобиле можно, как раз днём илья в третий раз вещал как тяжёло бум пробивать 69, а на графике битфинекса уже светило за 70 :o
там нас нет, но мне он нравится внешне и удобный крутить-вертеть...
надеюсь лимонеров на ветке прибавилось, за vitaxa2006 порадовался :)
Игорь
Токен BUIDL
- уже хочу...
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF —  любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, должно раскрывать имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи.

https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-joins-the-global-travel-rule-alliance-to-advance-interoperable-compliance-and-strengthen-security-7936965740530669104
Игорь
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