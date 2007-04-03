BlackRock, один из крупнейших мировых операторов биржевых фондов (ETF), готовится запустить свой фонд на блокчейне.
Токен BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund). Сам токен обеспечен реальными активами – облигациями Казначейства США, долларами США и другими традиционными ликвидными инструментами.
С доходности по перечисленным инструментам держателям BUIDL каждый день будут платиться дивиденды – прямо на их криптокошельки
Пишут выпустили До Квона.
До Квон освобожден из тюрьмы в Черногории
Верховный суд приостановил решение суда низшей инстанции об его экстрадиции в Южную Корею, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с обвалом Terra/LUNA в 2022 году.
По словам директора тюрьмы Дарко Вукчевича, освобождение Квона последовало за завершением его обычного тюремного срока за поездку с поддельными документами. Адвокат Квона подтвердил его освобождение, заявив, что Квон был переведен в шелтер для иностранцев, а его паспорт находится у властей.
пока дали свет, воду и вайфай: с мобилы и монитора пк "торговать" не могу, только с экране телека 42дюйма. глянуть шо нить на мобиле можно, как раз днём илья в третий раз вещал как тяжёло бум пробивать 69, а на графике битфинекса уже светило за 70 там нас нет, но мне он нравится внешне и удобный крутить-вертеть... надеюсь лимонеров на ветке прибавилось, за vitaxa2006 порадовался Игорь
Binance присоединилась к Глобальному альянсу по правилу Travel Rule от FATF — любое финансовое учреждение, обрабатывающее криптовалютные транзакции на сумму более $3000, должно раскрывать имя отправителя, адрес и информацию об учетной записи.