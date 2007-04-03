SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!
где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
SAndriy1 написав:ОКХ рисует текущий депозит 39% на Тезер!
где это - киньте ссылку. в еарн вижу десять и все эти текущие, где можно изменять ставку до опы. уже обсуждали много раз с osafly. вот если бы фиксированный, а так постил уже, как они меняют ставки на примере тона
простой гибкий 150%, уже 185%...
через полчаса 50% и сча 1%
Там, где вы смотрите простой EARN - сейчас 1% (до 1000 тезера 10%), каждый час меняют
SAndriy1 и да, там где обсуждали прибыль viewtopic.php?p=5725603#p5725603, это дж вроде делал опрос после 72т. т.е. за последние месяца три наверное. уже забыл, как слово делать кликабельным, чтобы вело на ссылку
когда такая чехарда сразу меме-рере и другое непонятно шо растёт, ещё не пробовал с ними играть. а припали видимо из за фонды. доллар чуть вверх, а сипуха вниз. лично я надеюсь, что большого слива не будет и всё же пойдём обновлять максимумы...