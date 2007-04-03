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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3422342334243425
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:08

  SAndriy1 написав:Игорь
Не с точки зрения отговорить...
Повысили вероятность принятия после того, как SEC повысил частоту встреч с представителями компаний-эмитентов ....

Да я все понимаю. Я даже не уверен что перенесут. Позитив на рынке вижу. Писал же, после появления новости - то есть по факту. Вверх будет тяжело сразу, так как уже достаточно сильно подросли, а вот если вниз, то можно поймать хорошее движение. Но там я думаю будет красным все, не только eth, но не долго. Как-то так :oops:
Игорь
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  #<1 ... 3422342334243425
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