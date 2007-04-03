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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:07
vitaxa2006 написав:
Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?
Дичь та же, что и всегда: в какой-то момент доминация начинает снижаться, и первым растет эфир. Потом начинают стрелять альты. Надеюсь, так будет и в этот раз.
Если считаете, что будет коррекция, продайте процентов 10 по текущим в расчете на откуп ниже. Либо просто держите, пока не отрастет хотя бы до 3500.
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