Osafly, а чого це ви сказились, коли вам нагадали за то, як ви рекомендували там в якийсь криптошлак входити? Правда очі коле?) Правда, сильно вже неадекватно реагували вы на те нагадування. Напевно, модери видалили пост через це. А жайль. Треба, шоб люди виділи вашу ре-акцію.
Я Вас не знаю,кто вы и откуда... Я торговал и торгую до сих пор разным "криптошлаком" но не обязан вести по рынку и кормить из ложки всяких ежедневно,которые думают купить на 10 баксов монет,никуя не делать и озолотиться вдруг через пару месяцев...рынок меняется-мы торгуем вероятности и рынок. Вы бы перемотали года полтора на этом форуме и увидели,как я вступал в полемику после выборов Трампа с пользователем Космическая машина,который "исповедовал" подход-возьми и держи,который вы приписали мне...я же в это время активно торговал SUI и много чего еще,выкладывая свои сделки...Но из за одних я перестал публиковать здесь свои сделки вообще...да и нет у меня на это времени и желания..Иногда,я могу дать цели на среднесрок и долгосрок,но нет желания этого делать...
airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Water написав:Років ~5 шо можна взять зараз, або впродовж 2025 року, з перспективою монета(або декілька) стрельнуть?
если років 5, то сейчас ничего. в начале 2027го покупайте биткоин, тысяч может за 40-50. продадите потом за 500К в 29м. без опыта с альткоинами биткоин не переторгуете, только меньше заработаете. забудьте. а пока наблюдайте весь 2025 как рынок вести себя будет на супер бычьей фазе. и запоминайте. в 2029м вам на ней нужно будет его продать. если цель 5 лет, то ни в коем случае не покупайте в 2025, если план ждать до 2029го, как бы все не росло и какие бы мысли в голову не лезли. оно все до 2027го упадет на 80-95% обязательно.
Спробуємо вашу стратегію обов'язково. В кінці 2029 року відпишуся, як воно....
osafly написав:Как человеку принять то,что все сейчас "будут богатеть",а он остается за кормой ждать 2029г...Это явная психология.99%,что он таки вляпается в какую то "лепешку" и к 2029,у него не будет уже никакого желания кроме одного-выйти в безубыток и забыть это все как страшный сон.Активация хомяков,происходит всегда не на депрессионной фазе рынка,когда умные деньги формируют портфели и всем страшно,а на эйфории,когда из каждого утюга кричат о новой эре "быстрого обогащения"
osafly, сподіваюся та людина, якій радили, ні в що не влізла у 2025 році. Бо інакше зараз вона на межі нервового зриву, мабуть....
spacemachine написав:район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025. в случае же достижения в марте - коррекция с мая, например, похожая на 2021. оттуда уже сложно сказать до каких значений возможно восстановление. нужно смотреть уровень просадки. скорее всего на те же 200 на ноябрь 2025. эфир - 0.07 btc на декабрь 2025. оттуда цену перемножьте на биток. если базово взять 200, то 14К. у меня в голове по эфиру диапазон 12-16К https://prnt.sc/TDoZCI1FThe0 https://prnt.sc/F1kojqEm6Cmi здесь видна закономерность как биток каждый цикл проваливается на 1 канал ниже. это обьясняется снижением волатильности и укрупнением рынка. https://prnt.sc/t0ziRLAqccvj - тут визуальное обьяснение как построены каналы.
Yuri_61 написав:Хотите я завалю биток меньше чем за месяц с сегодняшнего уровня ну по минимуму на 25%? Не,я не хакер, просто куплю хотя бы 1 биток. У меня такая карма (быть бедняком), что после этого он рухнет вниз камушком непременно. Я своей кармой завалю такую махину 1 битком. Учитесь пока я жив
Покупать биток сейчас па 7300 все равно, что покупать доллар па 34, будет конечно и 40, но потом... Короче, не переживайте, не надо ничего покупать. Не испытывайте карму лишний раз, биток сам упадет, без вашей помощи!