Додано: Сер 18 бер, 2026 13:08

Приветствую.Чтобы определить хай,нужно поставить сначала лой,а он еще не достигнут...Вы рано "радуетесь" Это не разворот...скорее-отскок дохлого кота,есть такое понятие в трейдинге. Просто пока нет нижних данных для проведения замеров...Я ж не гадаю на хрустальном шаре.Здесь чистая математика-вычисления..Пока могу сказать,что денег вверху нет...есть только запертые хомяки-лонгисты и даже фонды,с колличеством более миллиона битков купленных выше 84К...и пока их выпускать не отмариновав(а Казак сказал бы-не отчпокав)-было бы неправильно...если такое случится,я буду весьма удивлен..Не для того устроили 6.02 такой стремительный слив,чтобы открыть ловушку так быстро.Деньги внизу и это видно по плотности стаканов бирж,которые буквально нашпигованы "ждущими-умными деньгами" на уровнях 62 и ниже,вплоть до 50 с акцентом на круглых уровнях-60-55К-50..Но Это на данный момент...Мы даже к 200 недельной не сходили,а должны погрузиться ниже нее % на 20-25 минимум..Думаю дна мы еще не видели. Я набираю понемногу шорт по битку и с октябрьского обвала активно торгую только биткоином на фьючах с плечом 7-15Х в разные стороны...зашел-забрал движение-вышел.Альты и даже Эфир не трогаю..Торговать альты на фьючах,вообще не советую(это самоубийство-потому как крайне манипулированы ввиду отсутствия ликвидности в них вообще,могут дать палку на несколько иксов и так же могут обвалить)..Как и добирать(брать) альту сейчас...Пока нет никаких предпосылок к этому.И все нужно мониторить регулярно,как и принимать решения..Считаю,что сейчас вообще не должны выходить выше 80К,разве что краткосрочным заколом.Вот если закрепимся на неделе выше 80-ти,это уже будет серьезный звонок для пересмотра стратегии и рынка как такового.Думаю максимум до 80(если вообще дадут) и дальше в Ад...мы 5 месяцев подряд падали,потому просто обязаны разгрузить метрики(ушедшие в пол) каким то ростом в течении месяца(марта) и возможно части апреля.Пока так.Вас должно на данный момент больше волновать где будет дно,а не какой то призрачный хай,до которого,как до Киева раком