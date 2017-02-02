Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду

Scotch написав:Наше правительство стыдливо умалчивает,что во многих странах,в том числе в России, накопительная система накрылась медным тазом,и была разворована,или национализирована,что одно и тоже.А у нас будет,примерно как в России.Кем и чем гарантированы эти накопления?Ничем.В нашей действительности это-обычный воровской проект власти,ничего больше.
О том, как все плохо и что все разворуют и без вас написано немало. Конструктивные предложения будут?
Все конструктивные предложения упираются в интересы власть имущих.
Если эти интересы не изменяются, то конструктивных предложений не может быть априори.
Фундамент же один -- создание инструментов сбережения капитала. Доступных для пересичного. Всё остальное лишь частности реализации. Не имеющие существенного значения.
в Украине этот путь невозможен - украинская политическая "элита" жадная и вороватая...
Дві не зовсім розумні людини(не хочу їх ображати). Один порівняв Україну з Еміратами, другий знайшов #зраду. А нічого що в ОАЕ населення в 5 разів менше, зате нафти добувають на 50 мільярдів доларів в рік (еквівалент $250млрд. для України)?
А ничего, что в Украине, в отличии от ОАЕ, есть не только нефть и песок, а еще газ, уголь, ильменит(титан)? А еще мы имеем одни из крупнейших в мире запасов янтаря, кварца, урана, лития и кучи других полезных ископаемых?
Понятно, что миллионерами всех не сделать, но несколько десятков тысяч долларов каждому накопить хватит. Чтобы, при выходе на пенсию, например был минимум 100 долларов в месяц и его хватило лет на 20 - надо всего то 24 тысяч дол. - это реальные суммы за 60 лет. Совсем недавно, в 2008 году, на каждого новорожденного государство выплачивало до 50 тыс гривень (при курсе 5,05 это до 10 тыс долларов). Реально выплачивало, значит деньги можно находить, было бы желание.
hotto написав:А мы куда-то идем? "Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи" Интересно получается ,шариковы грабили ради всеобщего счастья,наследники их "приватизировали" ради личного счастья, и что теперь остановись вращение? Не вижу никаких причин оставить все как есть на радость новым господам. А что вы предлагаете?
Если касательно пенсий - никакого пути назад уже нет. Никакая реприватизация или передел имущества не решать вопрос пенсий, но только усугубят. От полностью солидарного ПФ надо уходить однозначно, очевидно в сторону трехкомпонентной пенсионной системы (солидарный ПФ сугубо как матпомощь в случае отсутствия других доходов, обязательный накопительный ПФ как основной, необязательный ПФ - как дополнительный). Но это задача даже не на одно десятилетие.
Да че же нет то? вытряхнуть зарвавшихся,пенсионный фонд наполнится .Подождите на десятилетия...я не согласен ждать и со мной легион несогласных,только .. Нет,нет, не говорите мне что все теперь должно быть по европейски,у нас не европа,и все в другом измеренгии,а это измерение диктует свои правила.
Кого вытряхивать и куда? Эта шариковщина не имеет ничего общего с реальностью
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detroytred написав:Фундамент же один -- создание инструментов сбережения капитала. Доступных для пересичного. Всё остальное лишь частности реализации. Не имеющие существенного значения.
А что, нет таких инструментов? Валюта, драгметалы, недвижимость. Этого достаточно что бы скопить на пенсию.
Есть на глазах несколько примеров пенсионеров которые не живут от пенсии до пенсии и все благодаря тому, что готовиться к ней они начали заранее, откладывая регулярно на старость. Понятно, что в свое время доходы позволяли откладывать хоть немного, но тем не менее. В тоже самое время есть примеры людей, которые все профукали ибо не имели силы воли с каждой з/п отложить "соточку".
Нет, конечно если всю жизнь трудиться на минималку - тогда без вариантов. Вот для таких людей и нужна социальная пенсия.
Повышение пенсионного возраста будет, только оно будет "скрытым". К 2028 году ситуация должна быть следующей: при наличии больше 35 лет стажа можно будет выйти на пенсию в 60 лет; при стаже до 35 лет – в 63 года; при стаже до 25 лет – только в 65 лет. https://finclub.net/analytics/nelyubima ... ntsev.html