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Ціле покоління не матиме пенсій
– голова Пенсійного фонду

Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2017 12:17

  Faceless написав:
  Scotch написав:Наше правительство стыдливо умалчивает,что во многих странах,в том числе в России, накопительная система накрылась медным тазом,и была разворована,или национализирована,что одно и тоже.А у нас будет,примерно как в России.Кем и чем гарантированы эти накопления?Ничем.В нашей действительности это-обычный воровской проект власти,ничего больше.

О том, как все плохо и что все разворуют и без вас написано немало. Конструктивные предложения будут?

Все конструктивные предложения упираются в интересы власть имущих.

Если эти интересы не изменяются, то конструктивных предложений не может быть априори.

Фундамент же один -- создание инструментов сбережения капитала.
Доступных для пересичного.
Всё остальное лишь частности реализации. Не имеющие существенного значения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2017 23:17

  andrijk777 написав:
  Cler написав:
  EKO написав:Например, пойти по пути Эмиратов...

в Украине этот путь невозможен - украинская политическая "элита" жадная и вороватая...

Дві не зовсім розумні людини(не хочу їх ображати).
Один порівняв Україну з Еміратами, другий знайшов #зраду.
А нічого що в ОАЕ населення в 5 разів менше, зате нафти добувають на 50 мільярдів доларів в рік (еквівалент $250млрд. для України)?


А ничего, что в Украине, в отличии от ОАЕ, есть не только нефть и песок, а еще газ, уголь, ильменит(титан)? А еще мы имеем одни из крупнейших в мире запасов янтаря, кварца, урана, лития и кучи других полезных ископаемых?

Понятно, что миллионерами всех не сделать, но несколько десятков тысяч долларов каждому накопить хватит. Чтобы, при выходе на пенсию, например был минимум 100 долларов в месяц и его хватило лет на 20 - надо всего то 24 тысяч дол. - это реальные суммы за 60 лет. Совсем недавно, в 2008 году, на каждого новорожденного государство выплачивало до 50 тыс гривень (при курсе 5,05 это до 10 тыс долларов). Реально выплачивало, значит деньги можно находить, было бы желание.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 кві, 2017 12:34

Re: Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонд

hotto написав:
  Faceless написав:
  hotto написав:А мы куда-то идем? "Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи"
Интересно получается ,шариковы грабили ради всеобщего счастья,наследники их "приватизировали" ради личного счастья, и что теперь остановись вращение? Не вижу никаких причин оставить все как есть на радость новым господам.
А что вы предлагаете?

Если касательно пенсий - никакого пути назад уже нет. Никакая реприватизация или передел имущества не решать вопрос пенсий, но только усугубят.
От полностью солидарного ПФ надо уходить однозначно, очевидно в сторону трехкомпонентной пенсионной системы (солидарный ПФ сугубо как матпомощь в случае отсутствия других доходов, обязательный накопительный ПФ как основной, необязательный ПФ - как дополнительный). Но это задача даже не на одно десятилетие.


Да че же нет то? вытряхнуть зарвавшихся,пенсионный фонд наполнится .Подождите на десятилетия...я не согласен ждать и со мной легион несогласных,только ..
Нет,нет, не говорите мне что все теперь должно быть по европейски,у нас не европа,и все в другом измеренгии,а это измерение диктует свои правила.

Кого вытряхивать и куда? Эта шариковщина не имеет ничего общего с реальностью

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2017 08:30

пенсійна реформа

Навіщо Державі геноцид пенсіонерів з пенсією нижче мінімальної?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2017 18:53

Re: Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонд

detroytred написав:Фундамент же один -- создание инструментов сбережения капитала.
Доступных для пересичного.
Всё остальное лишь частности реализации. Не имеющие существенного значения.


А что, нет таких инструментов? Валюта, драгметалы, недвижимость. Этого достаточно что бы скопить на пенсию.

Есть на глазах несколько примеров пенсионеров которые не живут от пенсии до пенсии и все благодаря тому, что готовиться к ней они начали заранее, откладывая регулярно на старость. Понятно, что в свое время доходы позволяли откладывать хоть немного, но тем не менее. В тоже самое время есть примеры людей, которые все профукали ибо не имели силы воли с каждой з/п отложить "соточку".

Нет, конечно если всю жизнь трудиться на минималку - тогда без вариантов. Вот для таких людей и нужна социальная пенсия.
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Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2017 21:04

  AlexMotel написав:Очень надеюсь,что целому поколению нынешних пиз-ов не хватит крестиков на могилках и в будущем при произношении этих фамилий будут плеваться и проклинать.
Аминь
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Повідомлення Додано: Чет 18 тра, 2017 12:06

Re: Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонд

Повышение пенсионного возраста будет, только оно будет "скрытым". К 2028 году ситуация должна быть следующей: при наличии больше 35 лет стажа можно будет выйти на пенсию в 60 лет; при стаже до 35 лет – в 63 года; при стаже до 25 лет – только в 65 лет. https://finclub.net/analytics/nelyubima ... ntsev.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:57

Re: Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонд

То що, пенсія з часом зникне?))
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