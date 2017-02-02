Ціле покоління не матиме пенсій – голова Пенсійного фонду

Додано: Вів 11 кві, 2017 23:17

andrijk777 написав: Cler написав: EKO написав: Например, пойти по пути Эмиратов... Например, пойти по пути Эмиратов...

в Украине этот путь невозможен - украинская политическая "элита" жадная и вороватая... в Украине этот путь невозможен - украинская политическая "элита" жадная и вороватая...

Дві не зовсім розумні людини(не хочу їх ображати).

Один порівняв Україну з Еміратами, другий знайшов #зраду.

А нічого що в ОАЕ населення в 5 разів менше, зате нафти добувають на 50 мільярдів доларів в рік (еквівалент $250млрд. для України)? Дві не зовсім розумні людини(не хочу їх ображати).Один порівняв Україну з Еміратами, другий знайшов #зраду.А нічого що в ОАЕ населення в 5 разів менше, зате нафти добувають на 50 мільярдів доларів в рік (еквівалент $250млрд. для України)?

в мире

А ничего, что в Украине, в отличии от ОАЕ, есть не только нефть и песок, а еще газ, уголь, ильменит(титан)? А еще мы имеем одни из крупнейшихзапасов янтаря, кварца, урана,и кучи других полезных ископаемых?Понятно, что миллионерами всех не сделать, но несколько десятков тысяч долларов каждому накопить хватит. Чтобы, при выходе на пенсию, например был минимум 100 долларов в месяц и его хватило лет на 20 - надо всего то 24 тысяч дол. - это реальные суммы за 60 лет. Совсем недавно, в 2008 году, на каждого новорожденного государство выплачивало до 50 тыс гривень (при курсе 5,05 это до 10 тыс долларов). Реально выплачивало, значит деньги можно находить, было бы желание.