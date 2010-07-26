Получение лицензии для финансовой компании

Додано: Нед 21 тра, 2017 18:25

У финансовых компаний осталось меньше месяца. Начиная с 11 июня правом осуществлять деятельность на рынке финансовых услуг наделены исключительно субъекты хозяйствования получившие соотвествующу лицензию Нацкомфинуслуг.Это означает, что финансовым компаниям, которые до этого действовали на основании свидетельства о внесении в реестр финансовых учреждений, теперь необходимо получить лицензию на определенный вид деятельности.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ЛИЦЕНЗИЯ1) привлечение финансовых активов с обязательством их последующего возврата;2) предоставление услуг финансового лизинга;3) предоставление денег в займ в том числе и на условиях финансового кредита;4) предоставление гарантий и поручительств;5) предоставление услуг факторинга.ОСУЩЕТСВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ПОСЛЕ 10 ИЮНЯФинансовые учреждения, которые намерены осуществлять виды деятельности перечисленные выше, до 10.06.2017 должны получить соответсвующую лицензию в порядке и на основании критериев определенныхЛиензионными условиями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 № 913.За осуществление хозяйственной деятельности подлежащей лицензированию без лицензии или осуществление таких видов деятельность с нарушением условий лицензирования должностыне лица субъктов хозяйствования несут административную ответственность в таких формах (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях):1) штраф в размере от 17 000 грн до 34 000 грн с конфискацией денег полученных в следствие осуществления такой деятельности;2) штраф в размере от 34 000 грн до 85 000 грн с конфискацией денег полученных в следствие осуществления такой деятельности в случае совершения правонарушения лицом, которое на протяжении года было привлечено к отвественности за тоже правонарушение.Наша команда предоставляет услуги по получению лицензий на осуществление перечисленных выше видов деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) под ключ субъектами, которые впервые получают такие лицензии, а также услуги по перелицензированию субъектов хозяйствования на рынке финансовых услуг.Ко дню "Х" остался всего один месяц но пока все еще можно успеть получить лицензию, не нарушив режим работы своей компании, и мы поможем вам сделать это быстро и при минимальных издержках. Обратившись к нам, на протяжении менее чем 30 дней вы получите необходимую лицензию.+38 097 935 78 04+38 073 475 74 37