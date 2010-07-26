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Получение лицензии для
финансовой компании

Получение лицензии для финансовой компании
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2017 18:25

Получение лицензии для финансовой компании

У финансовых компаний осталось меньше месяца. Начиная с 11 июня правом осуществлять деятельность на рынке финансовых услуг наделены исключительно субъекты хозяйствования получившие соотвествующу лицензию Нацкомфинуслуг.

Это означает, что финансовым компаниям, которые до этого действовали на основании свидетельства о внесении в реестр финансовых учреждений, теперь необходимо получить лицензию на определенный вид деятельности.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ЛИЦЕНЗИЯ

1) привлечение финансовых активов с обязательством их последующего возврата;
2) предоставление услуг финансового лизинга;
3) предоставление денег в займ в том числе и на условиях финансового кредита;
4) предоставление гарантий и поручительств;
5) предоставление услуг факторинга.

ОСУЩЕТСВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ ПОСЛЕ 10 ИЮНЯ

Финансовые учреждения, которые намерены осуществлять виды деятельности перечисленные выше, до 10.06.2017 должны получить соответсвующую лицензию в порядке и на основании критериев определенных
Лиензионными условиями, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 № 913.

За осуществление хозяйственной деятельности подлежащей лицензированию без лицензии или осуществление таких видов деятельность с нарушением условий лицензирования должностыне лица субъктов хозяйствования несут административную ответственность в таких формах (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях):
1) штраф в размере от 17 000 грн до 34 000 грн с конфискацией денег полученных в следствие осуществления такой деятельности;
2) штраф в размере от 34 000 грн до 85 000 грн с конфискацией денег полученных в следствие осуществления такой деятельности в случае совершения правонарушения лицом, которое на протяжении года было привлечено к отвественности за тоже правонарушение.

Наша команда предоставляет услуги по получению лицензий на осуществление перечисленных выше видов деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) под ключ субъектами, которые впервые получают такие лицензии, а также услуги по перелицензированию субъектов хозяйствования на рынке финансовых услуг.

Ко дню "Х" остался всего один месяц но пока все еще можно успеть получить лицензию, не нарушив режим работы своей компании, и мы поможем вам сделать это быстро и при минимальных издержках. Обратившись к нам, на протяжении менее чем 30 дней вы получите необходимую лицензию.


+38 097 935 78 04
+38 073 475 74 37

fincompanylicense2017@gmail.com
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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2017 18:28

Лицензия на предоставление услуг факторинга

Предлагаем услугу "Лицензия на предоставление услуг факторинга "под ключ".

Срок: до 20 дней.

Стоимость: 1 000 долл. США.

Наши услуги включают в себя:
1) подготовку заявления на получение лицензии;
2) подготовку анкеты для директора / главного бухгалтера финансового учреждения;
3) отслеживание процесса рассмотрения заявления в Нацкомфинуслуг.

Наш опыт, репутация на рынке и связи позволяют с уверенностью утверждать, что наши Клиенты обязательно получат ожидаемый результат.

Свяжитесь с нами:
+38 097 935 78 04
+38 073 475 74 37

fincompanylicense2017@gmail.com
Fincompoffice
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:04

Регистрация страховых компаний

Помогу гарантировано зарегистрировать страховую компанию и получить лицензии на любой вид страхования. Опыт в данном виде фиН деятельности более 20 лет.

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