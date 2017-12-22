Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 282930313233>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 12:17

Взлом серверов "Приватбанка"

Клиенты "Приватбанка" обсуждают информацию о взломе банковских серверов и хищении информации, содержащей, в частности, клиентскую базу.
Об это сообщили на ветке банка форумчане Вкладчик1234 и Surfer.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:15

Как онлайн оформить помощь при рождении ребенка

Раньше, чтобы оформить и получить помощь при рождении ребенка, надо было:
1) собрать кучу бумаг;
2) выстоять длинные очереди;
3) побегать по банкам, уточняя, где лучше открыть счет.

Сейчас все стало намного проще. Читаем статью Артема Бобок "Как оформить и получить помощь при рождении ребенка онлайн: пошаговый опыт, осень-2017" и следуем советам человека, который уже прошел этот путь!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:20

С 1 декабря вырос прожиточный минимум

С 1 декабря вырос прожиточный минимум. Об этом говорится в статье "С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум: что изменилось"

Насколько реально он отражает текущую ситуацию, предлагаю обсудить на форуме в соответствующей ветке.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:44

"Приватбанк" начал брать комиссию при пополнении карты Monob

С сегодняшнего дня "Приватбанк" начал брать комиссию при пополнении карт Monobank (торговая марка "Универсалбанка"). Об этом со ссылкой на социальную сеть Facebook сообщил форумчанин Computer.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 17:13

Сравнение средней зарплаты в Украине и Европе

Сравнили среднюю зарплату в Украине и Европе. И что вышло?

В Украине - самая низкая. Кто-то удивился?

Хотите обсудить? На форуме уже создана ветка, где идет жаркое обсуждение (уже 12 страниц комментариев накатали!)

https://forum.finance.ua/topic210805.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 18:27

Рассрочка от Monobank'а разочаровала клиентов

Условия рассрочки от Monobank'а явно разочаровали клиентов.
Свое мнение о ней высказал форумчанин sundaytreasure.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2017 23:20

На ветке "А-банка" появился официальный представитель

Наконец-то на ветке одного из самых популярных у форумчан "А-банка" появился официальный представитель банка.
Теперь можно задать ему вопросы и получить помощь в случае возникновения проблем.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 11:25

Как быстро получить выплату из Фонда гарантирования

Своим лайфхаком, как быстро получить выплату по обанкротившемуся банку из Фонда гарантирования вкладов, поделилась форумчанка lubopytnaya.

Она получила свои деньги без записи и похода в банк. В "Приватбанке".
Интересно, как?
Тогда читаем:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4231380#p4231380
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 13:27

"ВТБ банк" понижает проценты по "Скарбничке"

"ВТБ банк" понижает процентные ставки по депозитной карте "Скарбничка". Об этом на профильной ветке банка сообщил форумчанин Gas.
Снижение предстоит с 26.12.2017 года.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 11:29

Биткойн ожидает очередной хардфорк

Криптовалюту биткойн ожидает очередной хардфорк - Lightning Bitcoin, который предположительно состоится 23 декабря на блоке 499 999.
Об этом на ветке "Криптовалюты" сообщил форумчанин jump.
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