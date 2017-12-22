Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Клиенты "Приватбанка" обсуждают информацию о взломе банковских серверов и хищении информации, содержащей, в частности, клиентскую базу.
Об это сообщили на ветке банка форумчане Вкладчик1234 и Surfer.
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Додано: П'ят 01 гру, 2017 12:17
Взлом серверов "Приватбанка"
Клиенты "Приватбанка" обсуждают информацию о взломе банковских серверов и хищении информации, содержащей, в частности, клиентскую базу.
Об это сообщили на ветке банка форумчане Вкладчик1234 и Surfer.
Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:15
Как онлайн оформить помощь при рождении ребенка
Раньше, чтобы оформить и получить помощь при рождении ребенка, надо было:
1) собрать кучу бумаг;
2) выстоять длинные очереди;
3) побегать по банкам, уточняя, где лучше открыть счет.
Сейчас все стало намного проще. Читаем статью Артема Бобок "Как оформить и получить помощь при рождении ребенка онлайн: пошаговый опыт, осень-2017" и следуем советам человека, который уже прошел этот путь!
Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:20
С 1 декабря вырос прожиточный минимум
С 1 декабря вырос прожиточный минимум. Об этом говорится в статье "С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум: что изменилось"
Насколько реально он отражает текущую ситуацию, предлагаю обсудить на форуме в соответствующей ветке.
Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:44
"Приватбанк" начал брать комиссию при пополнении карты Monob
С сегодняшнего дня "Приватбанк" начал брать комиссию при пополнении карт Monobank (торговая марка "Универсалбанка"). Об этом со ссылкой на социальную сеть Facebook сообщил форумчанин Computer.
Додано: Пон 04 гру, 2017 17:13
Сравнение средней зарплаты в Украине и Европе
Сравнили среднюю зарплату в Украине и Европе. И что вышло?
В Украине - самая низкая. Кто-то удивился?
Хотите обсудить? На форуме уже создана ветка, где идет жаркое обсуждение (уже 12 страниц комментариев накатали!)
https://forum.finance.ua/topic210805.html
Додано: Пон 04 гру, 2017 18:27
Рассрочка от Monobank'а разочаровала клиентов
Условия рассрочки от Monobank'а явно разочаровали клиентов.
Свое мнение о ней высказал форумчанин sundaytreasure.
Додано: Пон 04 гру, 2017 23:20
На ветке "А-банка" появился официальный представитель
Наконец-то на ветке одного из самых популярных у форумчан "А-банка" появился официальный представитель банка.
Теперь можно задать ему вопросы и получить помощь в случае возникновения проблем.
Додано: Вів 05 гру, 2017 11:25
Как быстро получить выплату из Фонда гарантирования
Своим лайфхаком, как быстро получить выплату по обанкротившемуся банку из Фонда гарантирования вкладов, поделилась форумчанка lubopytnaya.
Она получила свои деньги без записи и похода в банк. В "Приватбанке".
Интересно, как?
Тогда читаем:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4231380#p4231380
Додано: Вів 05 гру, 2017 13:27
"ВТБ банк" понижает проценты по "Скарбничке"
"ВТБ банк" понижает процентные ставки по депозитной карте "Скарбничка". Об этом на профильной ветке банка сообщил форумчанин Gas.
Снижение предстоит с 26.12.2017 года.
Додано: Сер 06 гру, 2017 11:29
Биткойн ожидает очередной хардфорк
Криптовалюту биткойн ожидает очередной хардфорк - Lightning Bitcoin, который предположительно состоится 23 декабря на блоке 499 999.
Об этом на ветке "Криптовалюты" сообщил форумчанин jump.
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