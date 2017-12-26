Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 31323334>
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 10:45

Банк "Кредит Днепр" увеличил льготный период по кредитным ка

Банк "Кредит Днепр" увеличил льготный период пользования кредитными картами с 55 до 66 дней.
Об этом на ветке банка сообщили форумчане Andi_30 и IMPRINTER.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:16

"А-банк" блокирует зачисление некоторых платежей на карту

Информацию о том, что "А-банк" блокирует зачисление некоторых платежей на карту банка, подтвердил официальный представитель банка:

действительно на данный момент есть такие ситуации, когда платеж поступает на проверку и в течении 1-2 дней средства поступают на карту.


Судя из комментариев форумчан, иногда проходит и больше, чем 1-2 дня.

Редакция форума задала вопрос представителю о причинах такой выборочной проверки. Надеемся, что мы получим ответ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:38

"Альфа-банк" продолжил акцию по выплате кешбэка

"Альфа-банк" продолжил акцию по выплате кешбэка по покупкам, осуществляемым с помощью карты Maximum World, на 2018-й год.
Об этом сообщил официальный представитель банка.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:54

"Приватбанк" убрал бесплатное пополнение карт Monobank

"Приватбанк" убрал бесплатное пополнение карт Monobank. Об этом на ветке банка сообщил форумчанин Фантом со ссылкой на пост Дмитрия Дубилета в сети Facebook:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4245344#p4245344
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:31

В Украине возобновили программу "Доступное жилье"

Программа “Доступное жилье” практически не финансировалась с 2015 года. В конце ноября программу возобновили и выделили на нее 30 млн гривен.

Более подробно об этом можно прочитать в статье "Доступное жилье": как государство помогает украинцам купить квартиры.
Что об этом думают наши форумчане?

Читаем и принимаем участие в обсуждении на форуме:
https://forum.finance.ua/topic211393.html
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:17

Курс биткойна стремительно падает

"Курс биткойна стремительно падает". Об этом сообщается в новости, опубликованной на портале Finance.ua.

Что думают об этом форумчане? Читаем их комментарии:
https://forum.finance.ua/topic211420.html

Для тех, кто заинтересовался темой криптовалют, напоминаю о существовании на форуме большой темы
"Криптовалюты, рынок криптовалют"
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:23

Monobank опубликовал категории кешбэка на январь

В закрытой группе бета-тестеров Monobank на Facebook опубликованы категории расходов, по которым Monobank будет начислять кешбэк в январе.

Об этом сообщил форумчанин emeta.

Судя по комментариям в Facebook, больше всего разочарований из-за того, что не вошла категория "Аптеки". Некоторые советуют запастись лекарствами на месяц наперед...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:33

Когда "Приватбанк" не будет принимать заявки по валюте

"Приватбанк" опубликовал перечень дат, когда не будут приниматься заявки на валюто-обменные операции.
Эту информацию сообщил на ветке банка форумчанин Goodman:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4249437#p4249437
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:42

Как банки будут работать на Новогодние праздники

Подробная информация, как банки будут работать на Новогодние праздники, с использованием инфографики, изложена в статье "Как будут работать банки на новогодние праздники 2018".
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:23

Что "А-банк" делает со средствами клиентов?

В последние дни участились сообщения от клиентов "А-банка", что он блокирует на 1-2 суток средства, поступающие на клиентские карты.
Вот полное справедливого возмущения сообщение от форумчанина Искатель, который тоже попал в подобную ситуацию, причем уже второй раз за этот месяц!
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