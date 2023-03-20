Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись, «Чи вмієте ви інвестувати?» Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Академія Мінфін — це освітня платформа, яка допомагає розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень фінансової грамотності. Тож, якщо ви мрієте заробляти на інвестиціях, хочете розбиратись в тому, що таке криптовалюта, IPO, опціони, ОВДП, або ж плануєте прокачати свої скіли в цьому напрямку — проходьте тест та вигравайте!
Шановні форумчани, нагадуємо, що Академія Мінфін спеціалізується на навчальних програмах по інвестуванню в ОВДП, ІРО, «крипту», антикризових інвестиціях тощо. І якщо ви звернетесь до відділу Служби турботи Академії з промо-кодом «Finance», то зможете отримати спеціальні умови для навчання в Академії, а також пакет корисних інвестиційних матеріалів.
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Шановні форумчани, беріть участь в голосуванні Finawards 2023: обирайте кращі банки, кредитні та страхові компанії в різних номінаціях, а також долучайтеся до церемонії нагородження, що запланована на 31 березня 2023 року.