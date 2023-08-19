Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:47

Нова ера девелопменту, або Як війна змінює підходи до житлового будівництва
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 07:18

Чому центральні банки світу запроваджують цифрові валюти та навіщо це Україні
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6024
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
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+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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