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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:11

  makor06 написав:В английской брошуре указано, что если конечная точка аэропорт с таможенным контролем, то в афинах забирать багаж не надо. Тоесть Ираклион например.


вы про это?
да похоже, что вы правы ...
* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Существуют определенные таможенные ограничения для пассажиров, прибывающих в Грецию из стран, не входящих в Шенгенскую зону (страны вне Шенгена), а также из Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Помимо афинского аэропорта, таможенный контроль осуществляют следующие аэропорты Греции: Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу и Родос. Таможенный контроль будет временно доступен (до 30 октября 2019 года) в аэропортах Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини.

т.е. если лететь через Афины в:
Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу, Родос, Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини, то багаж сам перейдет?
А паспортный контроль и контроль на безопасность нужно проходить в Афинах при такой ситуации, если летишь на один из вышеперечисленных островов?

ну хорошо а если человек летит из киева в париж через афины ... он должен или нет брать/сдавать багаж ... как то написано по де*** ...

если было бы написано четко что если конечным пунктом является страна шенгена с наличием таможенного контроля в аэропорту то не надо брать/сдавать, а если нет - то надо ... а тут выходит как будто черзе афины летают тока в другую точку греции и больше никуда ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:37

  IMPRINTER написав:
  makor06 написав:В английской брошуре указано, что если конечная точка аэропорт с таможенным контролем, то в афинах забирать багаж не надо. Тоесть Ираклион например.


вы про это?
да похоже, что вы правы ...
* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Существуют определенные таможенные ограничения для пассажиров, прибывающих в Грецию из стран, не входящих в Шенгенскую зону (страны вне Шенгена), а также из Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Помимо афинского аэропорта, таможенный контроль осуществляют следующие аэропорты Греции: Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу и Родос. Таможенный контроль будет временно доступен (до 30 октября 2019 года) в аэропортах Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини.

т.е. если лететь через Афины в:
Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу, Родос, Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини, то багаж сам перейдет?
А паспортный контроль и контроль на безопасность нужно проходить в Афинах при такой ситуации, если летишь на один из вышеперечисленных островов?

ну хорошо а если человек летит из киева в париж через афины ... он должен или нет брать/сдавать багаж ... как то написано по де*** ...

если было бы написано четко что если конечным пунктом является страна шенгена с наличием таможенного контроля в аэропорту то не надо брать/сдавать, а если нет - то надо ... а тут выходит как будто черзе афины летают тока в другую точку греции и больше никуда ...


Да уж текст по-деб* написан, в любом случае когда будете сдавать багаж вам скажут до какой конечной точки вам его зарегистрировали, на всякий случай если есть время на пересадке можно покараулить у багажной ленты :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:47

antey718

я понимаю, но хотелось знать ранее, чтоб что-то планировать, а не снять ясность тока в аэропорту перед отлетом ...
время как раз нормально - 4,5 часа )
но есть два варианта стыковки - 4 часа и 11 часов ) может взять 11 и погулять по афинам? )
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:55

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Ну, Париж это ж не "для пассажиров, прибывающих в Грецию"
Паспортный в первой точке пересечения границы, невозможно с рейса из не-Шенгена дойти до гейта Шенген-Шенген без проходжения границы. это разные зоны.
Багаж в Греции получать там где есть таможня ))
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 17:50

  IMPRINTER написав:antey718

я понимаю, но хотелось знать ранее, чтоб что-то планировать, а не снять ясность тока в аэропорту перед отлетом ...
время как раз нормально - 4,5 часа )
но есть два варианта стыковки - 4 часа и 11 часов ) может взять 11 и погулять по афинам? )


3 года назад я так и сделал, летели в Барселону через Афины, стыковка была часов 8-9, 4 часа погуляли по Афинам.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 19:22

  IMPRINTER написав:
  makor06 написав:В английской брошуре указано, что если конечная точка аэропорт с таможенным контролем, то в афинах забирать багаж не надо. Тоесть Ираклион например.


вы про это?
да похоже, что вы правы ...
* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Существуют определенные таможенные ограничения для пассажиров, прибывающих в Грецию из стран, не входящих в Шенгенскую зону (страны вне Шенгена), а также из Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Помимо афинского аэропорта, таможенный контроль осуществляют следующие аэропорты Греции: Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу и Родос. Таможенный контроль будет временно доступен (до 30 октября 2019 года) в аэропортах Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини.

т.е. если лететь через Афины в:
Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу, Родос, Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини, то багаж сам перейдет?
А паспортный контроль и контроль на безопасность нужно проходить в Афинах при такой ситуации, если летишь на один из вышеперечисленных островов?

ну хорошо а если человек летит из киева в париж через афины ... он должен или нет брать/сдавать багаж ... как то написано по де*** ...

если было бы написано четко что если конечным пунктом является страна шенгена с наличием таможенного контроля в аэропорту то не надо брать/сдавать, а если нет - то надо ... а тут выходит как будто черзе афины летают тока в другую точку греции и больше никуда ...

Я, когда летел в штаты через Голландию, то багаж смогли зарегистрировать только до Нидерландов, т.е. пришлось получить и сдавать заново. А штатах я сделал ход конем в Нью-Йорке не взял багаж, т.к. он был зарегистрирован до конца, хто ж знал, что в НЙ надо получать по любому, а потом скидывать. Поэтому получил багаж через день - авиакомпания в отель привезла.
Так что могут не зарегистрировать багаж до конечной точки, если надо получить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:56

господа, а где-то в аэропортах буржуйских можно распечатать посадочный талон райн/виз-эйра? а то эти крохоборы 50 евро штрафа хотят за его отсутствие ...
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