Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Додано: Сер 05 чер, 2019 13:11

makor06 написав: В английской брошуре указано, что если конечная точка аэропорт с таможенным контролем, то в афинах забирать багаж не надо. Тоесть Ираклион например. В английской брошуре указано, что если конечная точка аэропорт с таможенным контролем, то в афинах забирать багаж не надо. Тоесть Ираклион например.

вы про это?да похоже, что вы правы ...* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕСуществуют определенные таможенные ограничения для пассажиров, прибывающих в Грецию из стран, не входящих в Шенгенскую зону (страны вне Шенгена), а также из Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Помимо афинского аэропорта, таможенный контроль осуществляют следующие аэропорты Греции: Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу и Родос. Таможенный контроль будет временно доступен (до 30 октября 2019 года) в аэропортах Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини.т.е. если лететь через Афины в:Салоники, Ираклион, Ханья, Корфу, Родос, Санторини, Миконос, Закинф, Кефалония, Янина и Митилини, то багаж сам перейдет?А паспортный контроль и контроль на безопасность нужно проходить в Афинах при такой ситуации, если летишь на один из вышеперечисленных островов?ну хорошо а если человек летит из киева в париж через афины ... он должен или нет брать/сдавать багаж ... как то написано по де*** ...если было бы написано четко что если конечным пунктом является страна шенгена с наличием таможенного контроля в аэропорту то не надо брать/сдавать, а если нет - то надо ... а тут выходит как будто черзе афины летают тока в другую точку греции и больше никуда ...