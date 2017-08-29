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Узнать баланс в банкомате
и не попасть на комиссию

Узнать баланс в банкомате и не попасть на комиссию
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2017 21:15

Узнать баланс в банкомате и не попасть на комиссию

У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный (может первый запрос в день и бесплатно, точно не помню). СМСок нет. Организация бюджетная, много кто проверяет в банкомате "а не пришла ли зарплата или сколько там осталось" и попадают на комиссию.

Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.

PS. Ну а условия по своей карте очень желательно знать, помогает избежать лишних комиссий.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 15:15

  Sime написав:У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный (может первый запрос в день и бесплатно, точно не помню). СМСок нет. Организация бюджетная, много кто проверяет в банкомате "а не пришла ли зарплата или сколько там осталось" и попадают на комиссию.

Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.

PS. Ну а условия по своей карте очень желательно знать, помогает избежать лишних комиссий.


В любой банкомат вставляешь карту - и пишет обычно какой процент снятия.
IgorBoyko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 15:31

Re: Узнать баланс в банкомате и не попасть на комиссию

  IgorBoyko написав:В любой банкомат вставляешь карту - и пишет обычно какой процент снятия.

Не пишет. Обычно укажет, что именно банк-собственник банкомата отдельную комиссию не берет, а уже комиссии банка-эмитента карты - согласно тарифам карты. Банкомату о них никоим образом не известно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 15:40

Дзвінок на кол-центр банку, що випустив карту, врятує вас при необхідності дізнатися залишок коштів
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2017 15:50

  Betis_ck написав:Дзвінок на кол-центр банку, що випустив карту, врятує вас при необхідності дізнатися залишок коштів


Это по времени очень долго.
Правда есть сервисы автоматической проверки, у Ощадбанка, у ПиБа, но, например, у Ощадбанка первый запрос в сутки бесплатно, последующие тарифицируются.
Sime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2017 09:46

Re: Узнать баланс в банкомате и не попасть на комиссию

  Sime написав:У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный


в Правексі немає Інтернет банкінгу?
2) можливо є мобільна аплікація, що вміє показувати рахунки і відповідні залишки?

PS не дай Боже запитати залишок в чужому бнакоматі! здеруть такі гроші що мама не горюй :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:28

  Sime написав:Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.

Если учесть тот факт, что в большинство банкоматов загружают купюры номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен, то ни 10 ни 20грн скорее всего не снимете.
Значит и чек с остатком не увидите.
Qwerty1999
 
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