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Узнать баланс в банкомате и не попасть на комиссию
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 02 вер, 2017 21:15
У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный (может первый запрос в день и бесплатно, точно не помню). СМСок нет. Организация бюджетная, много кто проверяет в банкомате "а не пришла ли зарплата или сколько там осталось" и попадают на комиссию.
Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.
PS. Ну а условия по своей карте очень желательно знать, помогает избежать лишних комиссий.
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Sime
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Додано: Пон 04 вер, 2017 15:15
Sime написав:
У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный (может первый запрос в день и бесплатно, точно не помню). СМСок нет. Организация бюджетная, много кто проверяет в банкомате "а не пришла ли зарплата или сколько там осталось" и попадают на комиссию.
Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.
PS. Ну а условия по своей карте очень желательно знать, помогает избежать лишних комиссий.
В любой банкомат вставляешь карту - и пишет обычно какой процент снятия.
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IgorBoyko
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Додано: Пон 04 вер, 2017 15:31
IgorBoyko написав:
В любой банкомат вставляешь карту - и пишет обычно какой процент снятия.
Не пишет. Обычно укажет, что именно банк-собственник банкомата отдельную комиссию не берет, а уже комиссии банка-эмитента карты - согласно тарифам карты. Банкомату о них никоим образом не известно
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Додано: Пон 04 вер, 2017 15:40
Дзвінок на кол-центр банку, що випустив карту, врятує вас при необхідності дізнатися залишок коштів
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Betis_ck
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Додано: Пон 04 вер, 2017 15:50
Betis_ck написав:
Дзвінок на кол-центр банку, що випустив карту, врятує вас при необхідності дізнатися залишок коштів
Это по времени очень долго.
Правда есть сервисы автоматической проверки, у Ощадбанка, у ПиБа, но, например, у Ощадбанка первый запрос в сутки бесплатно, последующие тарифицируются.
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Sime
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Додано: П'ят 08 вер, 2017 09:46
Sime написав:
У знакомой зарплатная карточка в правекс банке. Баланс в банкомате на чек платный
в Правексі немає Інтернет банкінгу?
2) можливо є мобільна аплікація, що вміє показувати рахунки і відповідні залишки?
PS не дай Боже запитати залишок в чужому бнакоматі! здеруть такі гроші що мама не горюй
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:28
Sime написав:
Чтобы не было комиссии предложил простой способ - снять 10 или 20гр, остаток при этом на чеке бесплатно (хоть 10 раз снимай), а если на счете ноль то тоже это увидишь.
Если учесть тот факт, что в большинство банкоматов загружают купюры номиналом 50, 100, 200 и 500 гривен, то ни 10 ни 20грн скорее всего не снимете.
Значит и чек с остатком не увидите.
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Qwerty1999
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