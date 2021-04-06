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Акції від Райффайзен
Банк Аваль

Акції від Райффайзен Банк Аваль
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:21

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Творіть добро із карткою Mastercard від Райфу

https://news.finance.ua/ua/tvorit-dobro ... -vid-rayfu

Акція діє по 30.09.2022
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:07

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Отримуйте додаткову фішку «Брайти» при оплаті карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... -vid-rayfu

Акція діє до 9 серпня 2022 року
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:28

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Почніть користуватися додатком Raiffeisen Online і виграйте 300 грн на мобільний

https://news.finance.ua/ua/pochnit-kory ... -mobil-nyy

Період проведення Акції: 01.08.2022 — 31.08.2022р.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:29

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Картку від Райфу діставайте – 10 000 грн вигравайте!

https://news.finance.ua/ua/kartku-vid-r ... 1659450297

Акція діє з 1 по 30 серпня 2022 року.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:31

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

10% преміальної знижки у бутік-містечках із картками Visa Signature та Visa Infinite від Райфу

https://news.finance.ua/ua/10-premial-n ... -vid-rayfu

Пропозиція діє до 30.09.2022р.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:10

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

50% знижки на Bolt для власників корпоративної картки Visa Corporate від Райфу

https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu

Акція діє з 19.09.2022 р. до 19.11.2022 р.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:09

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

50% знижки на поїздки до/із залізничних вокзалів з Bolt та преміальною карткою Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/50-znyzhky-n ... -vid-rayfu

Пропозиція діє з 1.11.2022 до 31.03.2023р.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:40

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

15% знижки на банани, яблука та лимони із карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/15-znyzhky-n ... -vid-rayfu

з 2 по 15 листопада 2022 року
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:57

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Вигравайте європейський шопінг із преміальними картками Visa від Райфу

https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-y ... -vid-rayfu

Акція проводиться з 14 листопада 2022 року по 14 лютого 2023 року включно
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:11

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

20% знижки на квитки на ForbesTech 2022 власникам преміальних карток від Райфу

https://news.finance.ua/ua/20-znyzhky-n ... -vid-rayfu
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