Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:21

Re: Акції від Райффайзен Банк

До -30% на сервіс електронної звітності Taxer.ua при оплаті бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-30-na-ser ... -vid-rayfu
Строк дії пропозиції: до 31.12.2025
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:14

Re: Акції від Райффайзен Банк

Почніть 2026 бізнес-рік з вигоди на 26 місяців
https://news.finance.ua/ua/pochnit-2026 ... 6-misyaciv
Акція діє з 01.12.2025 по 31.12.2025 року
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:44

Re: Акції від Райффайзен Банк

Зимові переваги для вашого бізнесу від Райфу
https://news.finance.ua/ua/zymovi-perev ... -vid-rayfu
Акція діє до 09.01.2026
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:21

Re: Акції від Райффайзен Банк

Диволови купують з карткою АТБ від Visa
https://news.finance.ua/ua/vyhrayte-ele ... -vid-rayfu
Акція діє з 10.12.2025 до 11.01.2026
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:13

Re: Акції від Райффайзен Банк

-5% знижки на онлайн покупки в «Intertop» при оплаті карткою Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-na ... -vid-rayfu
Термін дії: 03.12.25 — 31.12.25
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 14:28

Re: Акції від Райффайзен Банк

Вигравайте сертифікат Giftmall до свят.
https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-s ... l-do-svyat
Акція діє до 31.12.2025
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 11:40

Re: Акції від Райффайзен Банк

Зима вигідніше з преміальними картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/zyma-vyhidni ... -vid-rayfu
Пропозиція діє до 28.02.2026
