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Дивовижна українська осінь
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:45
Пчёлка
И в половине мест не был!
Спасибо!
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Sijen
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Додано: Суб 23 лют, 2019 09:56
Dimastuy10 написав:
Дуже гарне місто Львів, а особливо осінню)
Зараз весною Львів також чудовий
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zapola
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05
Дуже красиво ще в Качанівці восени. Ніби потрапляєш зовсім не в Україну
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Lili_M
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:13
Пчёлка
Теж рекомендую парк "Софіївка", особливо зачаровує восени. м.Умань, Черкаська обл.
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oleNdi188
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:50
oleNdi188 написав:Пчёлка
Теж рекомендую парк "Софіївка", особливо зачаровує восени. м.Умань, Черкаська обл.
Какая там осень, если там народу обычно просто уйма. Это чуть ли на самое попсовое место в Украине. Если хотите нстоящую осень, то лучше Закарпатье и где в районе 9-15 октября
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Laven
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Додано: Чет 10 чер, 2021 11:23
Пчёлка
Очень красиво, иногда смотришь и забываешь, что это Украина, как в Европе!
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Дарья Перез
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Додано: Пон 12 лип, 2021 11:25
Laven Да, еще и добраться туда без своего транспорта сложно
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MaxTrader
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Додано: Пон 27 вер, 2021 23:17
Красивая осень, но все равно как-то хочется побыстрее лето))
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Lilu
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