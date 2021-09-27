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Дивовижна українська осінь

Дивовижна українська осінь
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:45

Пчёлка

И в половине мест не был!
Спасибо!
Sijen
 
Повідомлень: 176
З нами з: 26.01.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:56

  Dimastuy10 написав:Дуже гарне місто Львів, а особливо осінню)


Зараз весною Львів також чудовий :)
zapola
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05

Re: Дивовижна українська осінь

Дуже красиво ще в Качанівці восени. Ніби потрапляєш зовсім не в Україну
Lili_M
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:13

Пчёлка

Теж рекомендую парк "Софіївка", особливо зачаровує восени. м.Умань, Черкаська обл.
oleNdi188
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:50

  oleNdi188 написав:Пчёлка

Теж рекомендую парк "Софіївка", особливо зачаровує восени. м.Умань, Черкаська обл.


Какая там осень, если там народу обычно просто уйма. Это чуть ли на самое попсовое место в Украине. Если хотите нстоящую осень, то лучше Закарпатье и где в районе 9-15 октября
Laven
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Повідомлень: 123
З нами з: 09.06.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:23

Пчёлка
Очень красиво, иногда смотришь и забываешь, что это Украина, как в Европе!
Дарья Перез
 
Повідомлень: 4
З нами з: 10.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 11:25

Laven Да, еще и добраться туда без своего транспорта сложно
MaxTrader
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.07.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 23:17

Re: Дивовижна українська осінь

Красивая осень, но все равно как-то хочется побыстрее лето))
Lilu
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.21
Подякував: 0 раз.
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  #<12
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