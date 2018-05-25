Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
Re: Monobank
Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15
Re: Monobank
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
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