Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:17
Re: Лучшая карта для получения пенсии
Знакомый из столицы мучается вопросом
Желает, чтобы по карты были минимальные комиссии за нецелевые пополнения и P2P-переводы на другую банковскую карту. В идеале без комиссии + процент на остаток средств.
Прошу подсказать в какой банк смотреть.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36
Раньше бы посоветовал Приват, но он скурвился к старым комиссиям добавил новые.
Под ваши потребности лучше всех подходит Альфа. Их социальный Комфорт очень хорош. 8% на остаток, вход-выход без комиссий, никаких условно-бесплатных условий. Единственно в чём проигрывает карта, это снятие в банкоматах без комиссии 30 тыс/мес в Привате анлим.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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