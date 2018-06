Форуми / Персональні Фінанси / Персональні інвестиції / Кто как покупает

криптовалюты? Кто как покупает криптовалюты? + Додати

тему Відповісти

на тему #12> Додано: Чет 02 лис, 2017 15:20 Кто как покупает криптовалюты?

То одна, то другая страна начинает официально признавать криптовалюты, они активно используются в расчетах.

В общем, криптомир вошел в наш мир и постепенно его заполоняет.



Естественно, от теоретического интереса многие переходят к практическому. В какой-то момент мы решаем: "Надо попробовать!" и делаем первый шаг.

И вот здесь возникает главный вопрос: с чего начать? Как купить криптовалюту? Где ее купить? За что ее купить - за гривну, евро, доллары или еще что-то?



Уверен, эти вопросы интересны очень многим. Знаю людей, которые не решаются начать именно потому, что их пугают сложности с приобретением.



Поэтому я даю старт новой теме, в которой не будет обсуждения криптовалют: для этого есть уже давно и успешно существующая на форуме тема



В данной теме предлагаю обговорить, посоветовать (а кому-то - и принять решение), где и как лучше приобретать криптовалюты.

Как удобнее? Как комфортнее? Наконец, как дешевле (с меньшими комиссиями и дополнительными расходами)?



Прошу всех знающих высказываться!

YOU ARE WELLCOME! Настало время, когда криптовалютами интересуются все: от банкиров и финансистов, бизнесменов и программистов - до домохозяек. Каждый день мы слышим, что биткойн установил очередной исторический максимум или что выпущена новая криптовалюта. Слова "токен", "хардфорк" начинают входить в нашу повседневную жизнь.То одна, то другая страна начинает официально признавать криптовалюты, они активно используются в расчетах.В общем, криптомир вошел в наш мир и постепенно его заполоняет.Естественно, от теоретического интереса многие переходят к практическому. В какой-то момент мы решаем: "Надо попробовать!" и делаем первый шаг.И вот здесь возникает главный вопрос: с чего начать? Как купить криптовалюту? Где ее купить? За что ее купить - за гривну, евро, доллары или еще что-то?Уверен, эти вопросы интересны очень многим. Знаю людей, которые не решаются начать именно потому, что их пугают сложности с приобретением.Поэтому я даю старт новой теме, в которой не будет обсуждения криптовалют: для этого есть уже давно и успешно существующая на форуме тема "Криптовалюты,рынок криптовалют" В данной теме предлагаю обговорить, посоветовать (а кому-то - и принять решение), где и как лучше приобретать криптовалюты.Как удобнее? Как комфортнее? Наконец, как дешевле (с меньшими комиссиями и дополнительными расходами)?Прошу всех знающих высказываться!YOU ARE WELLCOME! Редактор форума

Експерт Повідомлень: 519 З нами з: 12.03.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 52 раз. Профіль Вебсайт

ICQ 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лис, 2017 00:18

1) через сайт bestchange.ru . Выбираю обменку с самым дешевым курсом и вперед.

Но таким образом много сразу не купить, т.к. с большими суммами будет проблема с Приватом. Понемногу - можно набирать, особенно если ловить хороший курс.



Купил - и завожу на биржу.

2) у своих коллег по криптоцеху. Там можно покупать и за гривну (нал, безнал), и за наличный доллар, в общем - как угодно. Там уже нет предела совершенству.

Если первый способ подходит исключительно для очень небольших сумм, но второй - наоборот, для больших.



С украинскими т.н. "криптобиржами" (мое мнение - это порнография, а не биржи, с их объемами и комиссиями!) не связывался пока. Слава Богу, есть другие варианты Я лично в данный момент использую два варианта покупки биткойна:1) через сайт. Выбираю обменку с самым дешевым курсом и вперед.Но таким образом много сразу не купить, т.к. с большими суммами будет проблема с Приватом. Понемногу - можно набирать, особенно если ловить хороший курс.Купил - и завожу на биржу.2) у своих коллег по криптоцеху. Там можно покупать и за гривну (нал, безнал), и за наличный доллар, в общем - как угодно. Там уже нет предела совершенству.Если первый способ подходит исключительно для очень небольших сумм, но второй - наоборот, для больших.С украинскими т.н. "криптобиржами" (мое мнение - это порнография, а не биржи, с их объемами и комиссиями!) не связывался пока. Слава Богу, есть другие варианты Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1375 З нами з: 22.02.16 Подякував: 127 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 лис, 2017 11:23



1. https://btc-trade.com.ua/

Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было.

Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная.

Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны.

Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.



Вывод гривны от 1%.

2. https://kuna.io/

Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево.

Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид https://btc-trade.com.ua/ . Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.



Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).



Вывод гривны - 1%.



Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.



3. https://exmo.com/

Плюсы:

Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока.

Весьма большой выбор валют.

Минусы:

Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание.

Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого.

Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.



Вывод гривны - 1,5%.



Также был опыт работы с https:/cex.io

Плюсы:

Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне.

Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный.

Курс близок к рыночному.



Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .



Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.



Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потому не могу рекомендовать работу с ними. Пользовался наиболее известными украинскими криптобиржами. У всех общая проблема - очень низкая ликвидность, курсы часто сильно оторваны от рыночных, но порой - в нижнюю сторону, т.е. там банально выгодно покупать.1.Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было.Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная.Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны.Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.Вывод гривны от 1%.2.Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево.Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид. Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).Вывод гривны - 1%.Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.3.Плюсы:Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока.Весьма большой выбор валют.Минусы:Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание.Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого.Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.Вывод гривны - 1,5%.Также был опыт работы сПлюсы:Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне.Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный.Курс близок к рыночному.Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потомуработу с ними. http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 20946 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1073 раз. Подякували: 4640 раз. Профіль 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лис, 2017 11:02 Valeria написав: Добрый день,

Я например пользуюсь ресурсом https://e-btc.com.ua для покупки Bitcoin.

Без комиссии!!!

Очень удобно и быстро.

Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты? Добрый день,Я например пользуюсь ресурсомдля покупки Bitcoin.Без комиссии!!!Очень удобно и быстро.Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты?

Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт. Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт. airmax78 Повідомлень: 24668 З нами з: 25.10.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 2812 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лис, 2017 12:38 dsx.uk вывожу зачисления на ePayments

2) пару раз покупал на bestchange.com

3) Сейчас нашел проверенного майнера, покупаю за наличку. 1) Периодически черезвывожу зачисления на2) пару раз покупал на3) Сейчас нашел проверенного майнера, покупаю за наличку. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr

до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax andriykulyk76

Повідомлень: 169 З нами з: 14.12.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лис, 2017 13:00 airmax78 написав: Valeria написав: Добрый день,

Я например пользуюсь ресурсом https://e-btc.com.ua для покупки Bitcoin.

Без комиссии!!!

Очень удобно и быстро.

Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты? Добрый день,Я например пользуюсь ресурсомдля покупки Bitcoin.Без комиссии!!!Очень удобно и быстро.Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты?

Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт. Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт.



Если уж о бизнесе, то выводить не нужно, а можно дать в долг под проценты.

ПС не использую ничего кроме укрбирж, т к сам биток мне просто не нужен.Интерес чисто спекулятивный - купил потом продал, если надоело то вывел.Т к большую сумму вкладывать опасно, то хватает одной биржи. Если уж о бизнесе, то выводить не нужно, а можно дать в долг под проценты.ПС не использую ничего кроме укрбирж, т к сам биток мне просто не нужен.Интерес чисто спекулятивный - купил потом продал, если надоело то вывел.Т к большую сумму вкладывать опасно, то хватает одной биржи. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14126 З нами з: 04.05.10 Подякував: 607 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лис, 2017 15:00 andriykulyk76 написав: 1) Периодически через dsx.uk вывожу зачисления на ePayments 1) Периодически черезвывожу зачисления на

Можно тут подробнее

Интересует вывод с карты ePayments

1. Банкоматами каких банков пользовались?

2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?)

3. Какая получается суммарная комиссия?

4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата? Можно тут подробнееИнтересует вывод с карты ePayments1. Банкоматами каких банков пользовались?2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?)3. Какая получается суммарная комиссия?4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата? Stokolos

Повідомлень: 12 З нами з: 09.08.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лис, 2017 16:00 Faceless написав: Пользовался наиболее известными украинскими криптобиржами. У всех общая проблема - очень низкая ликвидность, курсы часто сильно оторваны от рыночных, но порой - в нижнюю сторону, т.е. там банально выгодно покупать.



1. https://btc-trade.com.ua/

Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было.

Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная.

Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны.

Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.



Вывод гривны от 1%.

2. https://kuna.io/

Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево.

Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид https://btc-trade.com.ua/ . Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.



Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).



Вывод гривны - 1%.



Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.



3. https://exmo.com/

Плюсы:

Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока.

Весьма большой выбор валют.

Минусы:

Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание.

Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого.

Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.



Вывод гривны - 1,5%.



Также был опыт работы с https:/cex.io

Плюсы:

Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне.

Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный.

Курс близок к рыночному.



Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .



Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.



Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потому не могу рекомендовать работу с ними. Пользовался наиболее известными украинскими криптобиржами. У всех общая проблема - очень низкая ликвидность, курсы часто сильно оторваны от рыночных, но порой - в нижнюю сторону, т.е. там банально выгодно покупать.1.Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было.Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная.Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны.Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.Вывод гривны от 1%.2.Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево.Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид. Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).Вывод гривны - 1%.Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.3.Плюсы:Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока.Весьма большой выбор валют.Минусы:Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание.Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого.Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.Вывод гривны - 1,5%.Также был опыт работы сПлюсы:Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне.Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный.Курс близок к рыночному.Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потомуработу с ними.



Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер вашего тикета или ID на вашем аккаунте CEX.IO, мы проверим в чем вопрос, заранее спасибо! Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер вашего тикета или ID на вашем аккаунте CEX.IO, мы проверим в чем вопрос, заранее спасибо! CEX_IO Повідомлень: 1 З нами з: 08.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лис, 2017 18:27 Stokolos написав: andriykulyk76 написав: 1) Периодически через dsx.uk вывожу зачисления на ePayments 1) Периодически черезвывожу зачисления на

Можно тут подробнее

Интересует вывод с карты ePayments

1. Банкоматами каких банков пользовались?

2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?)

3. Какая получается суммарная комиссия?

4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата? Можно тут подробнееИнтересует вывод с карты ePayments1. Банкоматами каких банков пользовались?2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?)3. Какая получается суммарная комиссия?4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата?

Вывожу только в биткойн через биржу, комиссий нет (если не считать комиссию биржи на вывод, сейчас 0.0001 BTC). Я даже карту себе не заказывал - нет смысла. Вывожу только в биткойн через биржу, комиссий нет (если не считать комиссию биржи на вывод, сейчас 0.0001 BTC). Я даже карту себе не заказывал - нет смысла. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr

до 20% Кешбек на покупку в Aliexpress и др магазинах http://got.by/20uaax andriykulyk76

Повідомлень: 169 З нами з: 14.12.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 чер, 2018 19:15 Я покупаю через биржу Йобит, потом если не сильно большие комиссии, то перевожу на кошелек, где их и храню. fefelova Повідомлень: 19 З нами з: 31.05.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_