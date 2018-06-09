Кто как покупает криптовалюты?

Настало время, когда криптовалютами интересуются все: от банкиров и финансистов, бизнесменов и программистов - до домохозяек. Каждый день мы слышим, что биткойн установил очередной исторический максимум или что выпущена новая криптовалюта. Слова "токен", "хардфорк" начинают входить в нашу повседневную жизнь. То одна, то другая страна начинает официально признавать криптовалюты, они активно используются в расчетах. В общем, криптомир вошел в наш мир и постепенно его заполоняет.
Естественно, от теоретического интереса многие переходят к практическому. В какой-то момент мы решаем: "Надо попробовать!" и делаем первый шаг. И вот здесь возникает главный вопрос: с чего начать? Как купить криптовалюту? Где ее купить? За что ее купить - за гривну, евро, доллары или еще что-то?
Уверен, эти вопросы интересны очень многим. Знаю людей, которые не решаются начать именно потому, что их пугают сложности с приобретением.
Поэтому я даю старт новой теме, в которой не будет обсуждения криптовалют: для этого есть уже давно и успешно существующая на форуме тема "Криптовалюты,рынок криптовалют"
В данной теме предлагаю обговорить, посоветовать (а кому-то - и принять решение), где и как лучше приобретать криптовалюты. Как удобнее? Как комфортнее? Наконец, как дешевле (с меньшими комиссиями и дополнительными расходами)?
Прошу всех знающих высказываться! YOU ARE WELLCOME!
Я лично в данный момент использую два варианта покупки биткойна: 1) через сайт bestchange.ru. Выбираю обменку с самым дешевым курсом и вперед. Но таким образом много сразу не купить, т.к. с большими суммами будет проблема с Приватом. Понемногу - можно набирать, особенно если ловить хороший курс.
Купил - и завожу на биржу. 2) у своих коллег по криптоцеху. Там можно покупать и за гривну (нал, безнал), и за наличный доллар, в общем - как угодно. Там уже нет предела совершенству. Если первый способ подходит исключительно для очень небольших сумм, но второй - наоборот, для больших.
С украинскими т.н. "криптобиржами" (мое мнение - это порнография, а не биржи, с их объемами и комиссиями!) не связывался пока. Слава Богу, есть другие варианты
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Пользовался наиболее известными украинскими криптобиржами. У всех общая проблема - очень низкая ликвидность, курсы часто сильно оторваны от рыночных, но порой - в нижнюю сторону, т.е. там банально выгодно покупать.
1. https://btc-trade.com.ua/ Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было. Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная. Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны. Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.
Вывод гривны от 1%. 2. https://kuna.io/ Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево. Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид https://btc-trade.com.ua/. Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.
Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).
Вывод гривны - 1%.
Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.
3. https://exmo.com/ Плюсы: Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока. Весьма большой выбор валют. Минусы: Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание. Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого. Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.
Вывод гривны - 1,5%.
Также был опыт работы с https:/cex.io Плюсы: Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне. Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный. Курс близок к рыночному.
Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .
Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.
Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потому не могу рекомендовать работу с ними.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Valeria написав:Добрый день, Я например пользуюсь ресурсом https://e-btc.com.ua для покупки Bitcoin. Без комиссии!!! Очень удобно и быстро. Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты?
Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт.
Valeria написав:Добрый день, Я например пользуюсь ресурсом https://e-btc.com.ua для покупки Bitcoin. Без комиссии!!! Очень удобно и быстро. Кстати, знаете ли вы что-то о построении бизнеса с использованием криптовалюты?
Бизнес простой: покупаете биткоин, выводите в холодный кошелек, ждете. Как показывает этот год, никакой другой бизнес с этим по доходности не сравнится. Только производство и продажа наркотиков и то не факт.
Если уж о бизнесе, то выводить не нужно, а можно дать в долг под проценты. ПС не использую ничего кроме укрбирж, т к сам биток мне просто не нужен.Интерес чисто спекулятивный - купил потом продал, если надоело то вывел.Т к большую сумму вкладывать опасно, то хватает одной биржи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
andriykulyk76 написав:1) Периодически через dsx.uk вывожу зачисления на ePayments
Можно тут подробнее Интересует вывод с карты ePayments 1. Банкоматами каких банков пользовались? 2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?) 3. Какая получается суммарная комиссия? 4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата?
Faceless написав:Пользовался наиболее известными украинскими криптобиржами. У всех общая проблема - очень низкая ликвидность, курсы часто сильно оторваны от рыночных, но порой - в нижнюю сторону, т.е. там банально выгодно покупать.
1. https://btc-trade.com.ua/ Пополнение гривной с карт: 2,2%, дороговато, хотя у зарубежных заметно дороже, проблем не было. Ликвидность - низкая. Интерфейс - неудобный. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам вообще мизерная. Плюс - очень низкая комиссия биржи за торги (0,05%); курс порой бывает ниже рыночного на сотнб-другую долл, что частично отбивает расходы на комиссию за ввод гривны. Вывод криптовалюты - бывают глюки, но достаточно оперативно решаются саппортом, если это в будний день в работчее время. Если же в нерабочее время, в выходные - придется ждать, пока саппорт проснется и выйдет на пост.
Вывод гривны от 1%. 2. https://kuna.io/ Пополнение гривной с карт: 1% + 5 грн, очень дешево. Ликвидность - очень низкая. Я бы сказал, даже ниже, чем у корявенькой на вид https://btc-trade.com.ua/. Интерфейс поприличнее, но все равно малофункционален. Выбор криптовалют для торгов небольшой, ликвидность по альтам мизерная.
Минус - высокая комиссия биржи за торги (0,25 %).
Вывод гривны - 1%.
Недавно (1.11) на бирже был сбой, вроде как без потерь, но все же знак нехороший.
3. https://exmo.com/ Плюсы: Ликвидность - больше, чем у предыдущих, хотя все равно невысока. Весьма большой выбор валют. Минусы: Пополнение гривной с карт: 4% - очень дорого, отбивает желание. Комиссия за операции: 0.2%, опять таки дорого. Курс - выше, чем упомянутых выше бирж.
Вывод гривны - 1,5%.
Также был опыт работы с https:/cex.io Плюсы: Ликвидность весьма серьезная - не как у топовых мировых бирж, конечно, но вполне. Возможность вывести средства в валюте на карту по очень низкому тарифу (3,8 долл/3,5 евро фиксированная). Вывод мгновенный. Курс близок к рыночному.
Минусы: небольшие лимиты на ввод/вывод, запросы на расширенную идентификацию, чтобы поднять лимит, не находят никакого ответа .
Пополнение с карт - порядка 3,5% - дороговато, но это типичный тариф для зарубежных бирж. Пополнять есть смысл с валютных карт, ибо конвертация усугубит комиссионные потери.
Главный и серьезный минус: биржа может заблокировать ваш счет, если посчитает, что ваша деятельность чем-то подозрительна. Даже если обороты весьма небольшие. Деньги вывести с биржи дадут, но для продолжения работы запросят очень глубокую верификацию, впрочем, не факт, что они ее вообще рассматривают - скорее просто игнорируют, саппорт даже не отвечает на запросы по открытому тикету. Вообще саппорт работает очень медленно. Мой счет заблокирован более двух месяцев, и никакой реакции на запросы от биржи не поступает. Потому не могу рекомендовать работу с ними.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер вашего тикета или ID на вашем аккаунте CEX.IO, мы проверим в чем вопрос, заранее спасибо!
andriykulyk76 написав:1) Периодически через dsx.uk вывожу зачисления на ePayments
Можно тут подробнее Интересует вывод с карты ePayments 1. Банкоматами каких банков пользовались? 2. Сколько получалось взять наличных за один раз? (есть ли лимиты?) 3. Какая получается суммарная комиссия? 4. Конвертируют по курсу НБУ или курсу банка-владельца банкомата?
Вывожу только в биткойн через биржу, комиссий нет (если не считать комиссию биржи на вывод, сейчас 0.0001 BTC). Я даже карту себе не заказывал - нет смысла.
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