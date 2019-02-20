Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас

Только поляки не в курсе, что они что-то там поднимают. Больше 2,5% на доллар никто не дает. На евро и того меньше.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:53
Только поляки не в курсе, что они что-то там поднимают. Больше 2,5% на доллар никто не дает. На евро и того меньше.
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03
контрабас дает 100-150% говых. Какой депозит? разве что после выборов
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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