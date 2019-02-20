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Есть ли смысл в валютных
депозитах сейчас

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас
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Интересны ли сейчас валютные депозиты?

Есть ли смысл в валютных депозитах сейчас 2.3 5 174
Да, проценты хоть небольшие, но лучше, чем ничего
34%
59
Да, дома хранить страшно, в банке надежнее
18%
32
Нет, за такие копейки пусть сами свои деньги в банках держат!
39%
68
Затрудняюсь ответить
5%
8
У меня валютных депозитов нет и никогда не было, только гривна
4%
7
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:53

  LuckyG написав:Кстати,пришла рассылка с европейского финансового форума-статья о том,что в Европе и мире эра низких ставок закончилась,даже поляки уже поднимают. А это просто очередной развод.

Только поляки не в курсе, что они что-то там поднимают. Больше 2,5% на доллар никто не дает. На евро и того меньше.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:03

контрабас дает 100-150% говых. Какой депозит? разве что после выборов
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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  #<1 ... 4567
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