Акції від «Кредобанку»

Відчуйте подарункові нотки з Mastercard на фестивалі The Glass від «Сільпо».
Як зробити фестиваль ще святковішим? Купуйте вхідний квиток на фестиваль карткою Mastercard® зі знижкою 20%. Заздалегідь на сайті silpo.ua чи безпосередньо на фестивалі За оплату карткою Mastercard на суму від 100 грн на фестивалі отримуйте додаткову дегустаційну фішку. Дати проведення фестивалю: 4−5 червня 2021 року. Місце проведення: м. Київ, вул. Десятинна, 12.
Знижка 20% від попередньої ціни реалізації вхідного квитка діє з 14.05.2021 р. по 05.06.2021 р. включно на сайті silpo.ua та на території проведення фестивалю: м. Київ, вул. Десятинна, 12. Додаткова дегустаційна фішка за кожну оплату на фестивалі на суму від 100 грн карткою Mastercard надається в період з 4 по 5 червня 2021 р. Пропозиція діє тільки для повнолітніх. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
Наповніть свій вікенд новими гастрономічними враженнями на фестивалі THE GLASS від «Сільпо». На вас чекають різноманітні напої, дегустації, приємна музика та цікава програма експертів.
Щоб узяти участь в акції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard® обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте одну з двадцяти пар квитків на фестиваль THE GLASS. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Звісно, якщо ви музичний фанат, то готові потрапити на Atlas Weekend 2021 за будь-які гроші. Але ж як приємно раптом дізнатися — для власників Mastercard діє спеціальна ціна!
Як скористатися пропозицією: мати відкриту картку або відкрити та активувати картку протягом періоду акції; перейти за посиланням; для придбання квитка будь-якої категорії/абонемента обрати опцію «Придбати дешевше з Mastercard» та здійснити оплату карткою. Під «спеціальною ціною» йдеться про зменшення суми придбання квитка/абонемента будь-якої категорії/абонемента на фестиваль Atlas Weekend 2021 залежно від категорії квитка/абонемента та дати придбання.
Пропозиція діє для карток Mastercard, емітованих АТ «Кредобанк».
Подаруйте собі незабутню музичну подорож до чарівного Львову! Беріть участь в розіграші однієї з чотирьох поїздок на Leopolis Jazz Fest 2021.
Щоб узяти участь в акції: реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua й оплачуйте карткою Mastercard® обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте одну з чотирьох поїздок на двох. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Дати подорожі до міста Львів: з 25 по 28 червня 2021 року
Дати відвідування Головної Сцени фестивалю Leopolis Jazz 2021: 26 та 27 червня 2021 року.
I`ll back, — сказав він і повернувся! Обмінюйте бали на участь у розіграші абонементів на Atlas Weekend — фестиваль-подію, що поєднує музику, активний відпочинок та найкращий стрітфуд. Це фестиваль, на який ми всі так довго чекали.
Як скористатися пропозицією: зареєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard® , обмінюйте 10 золотих або 20 срібних балів на участь у розіграші, вигравайте абонемент для двох на Atlas Weekend 2021. Що більше балів обміняєте, то вищі шанси на виграш.
Улюблений артист і нова автівка — таке можливо тільки з Mastercard і Concert.ua
Як взяти участь в акції Завітайте на сторінку акційних подій на Сoncert.ua Виберіть квитки на суму від 500 грн і додайте до кошика Оплатіть замовлення карткою Mastercard Гарантовано отримайте Сертифікат Concert.ua на 100 грн, а також автоматично ставайте учасником розіграшу нової автівки Акція діє з 01.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведеннґ ООС, за умови оплати на суму від 500 грн. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ii-avtivci
Пропонуємо вам познайомитися зі столицею новим і незвичним способом! Екскурсія по Києву на електроскутерах — це захоплююча і весела подорож, як для дорослих, так і для дітей. Ви дізнаєтеся, як місто змінилося за останні роки, що робить його таким унікальним сьогодні, а також побачите чудову архітектуру та приголомшливі пейзажні панорами. Екскурсія розроблена спеціально для Mastercard у партнерстві з командою «Цікавий Київ».
Як скористатися пропозицією? реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard® обмінюйте бали на участь у розіграші виграйте запрошення на 2х осіб та долучайтеся до драйвової екскурсії на електроскутерах Більше оплат карткою Mastercard — більше балів і шансів на виграш. Деталі на bilshe.mastercard.ua
Як взяти участь Завантажте додаток Нової пошти й у розділі «Банківські картки» додайте свою картку Mastercard®. Виберіть основною картку Mastecard, натиснувши на чекбокс, а під час отримання відправлення у відділенні Нової пошти використовуйте автоматичне списання оплати з картки. На сторінці online.novaposhta.ua зареєструйте накладну, просто заповнивши спеціальну форму. Учасники, які виконали всі умови, автоматично беруть участь у розіграші подарункових сертифікатів від Giftmall номіналом 500 грн або гриля. Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.08.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Фестивалити не перефестивалити! Mastercard і «Сільпо» точно знають, як українці люблять фестивалити. Саме тому дарують знижку 10% додатково до 20% на вибрані позиції алкогольних напоїв у мережі супермаркетів «Сільпо».
Як отримати додаткову знижку У мережі супермаркетів «Сільпо» платіть карткою Mastercard за допомогою смартфона чи в додатку «Сільпо». Отримайте знижку 10% додатково до 20% від «Сільпо» на вибрані позиції алкогольних напоїв у супермаркетах «Сільпо». Знижка 10% за оплату платіжною карткою Mastercard із використанням цифрового NFC-гаманця або за допомогою розрахунку QR-кодом у мобільному додатку «Сільпо» з прив’язаною карткою Mastercard на вибрані товари додатково до 20% знижки від попередньої ціни реалізації в мережі супермаркетів «Сільпо» надається в період з 26.05.2021 р. по 15.06.2021 р. включно. Пропозиція діє тільки для повнолітніх. https://kredobank.com.ua/private/kartky/akciyi/iz-mastr
Запашна кава, найсмачніші страви та просто чудовий настрій — все це в мережі концептуальних кнайп Холдингу емоцій «!FEST». Обирайте улюблені заклади у Львові або по всій Україні та отримуйте яскраві емоції в колі друзів та сім'ї.
Як скористатися пропозицією? реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua та платіть карткою Mastercard®; обмінюйте 1 золотий або 10 срібних балів на участь у розіграші; вигравайте сертифікати номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST. Що більше балів ви обміняєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.
Акція діє з 10.06.2021 по 10.07.2021.
Розігруються 300 сертифікатів номіналом 500 грн до мережі ресторанів !FEST після кожного з двох етапів — перший з 10.06.2021 по 20.06.2021 та другий — з 21.06.2021 по 10.07.2021 року.
Ресторани по Україні: «П'яна вишня», «Реберня» та «Львівські пляцки». Ресторани Львова: «Львівська майстерня шоколаду» та її крамниці, «Криївка», «Мазох-cafе», відкрита кав’ярня «Діана на Ринку», Ресторація-музей «Гасова лямпа»» та сувенірна крамниця, «Opera Underground», «Найдорожча ресторація Галичини», «Перша Грильова Ресторація М’яса та Справедливості» (Бернардини), «Дзига», «Grand Cafe Leopolis», Театр пива «Правда», «Дуже висока кухня», «Львівська копальня кави» та сувенірна крамниця, «Пструг, хліб та вино» https://kredobank.com.ua/private/kartky ... raniv-fest