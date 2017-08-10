Акції від банку Кредит Дніпро

Розіграш подарункових сертифікатів номіналом 5 000 грн на побутову техніку за розрахунки картками VISA.
Щоб стати учасником розіграшу, необхідно:
одноразово зареєструвати картку VISA від Банку Кредит Дніпро на офіційній сторінці акції за посиланням; якомога частіше оплачувати цією карткою покупки в торговельній мережі або Інтернеті на суму від 100 гривень (або еквівалент). Акція триває з 13 листопада 2017 року до 4 березня 2018 року. Щотижня розігрується 4 (чотири) подарункові сертифікати номіналом 5 000 гривень на побутову техніку.
Що більше безготівкових розрахунків – то більше шансів виграти подарунковий сертифікат.
У Black Friday 24 листопада 2017 року розраховуйтесь картою VISA від Банку Кредит Дніпро на сайті modnakasta.ua та при оформленні замовлення отримайте гарантовану знижку 5%* на кожну покупку і 20%** – на кожну п’яту порядкову транзакцію карткою VISA.
Більше розрахунків карткою Visa – більше шансів отримати призи! ЗАРЕЄСТРУЙТЕ КАРТКУ Разово зареєструйте будь-яку картку Visa від ПАТ «Банк Кредит Дніпро», якою Ви плануєте розраховуватись під час проведення Акції
Акція діє з 13.11.2017 по 04.03.2018 включно по всій території України, окрім АР Крим і тимчасово окупованих територій, та за її межами. Ваша картка Visa приймає участь в Акції з дати її реєстрації.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам приєднатися до партнерської акції з міжнародною платіжною системою Visa та виграти квитки на мультикультурний фестиваль BeLive, який відбудеться 21-24 червня 2018 року в Києві на стадіоні «Олімпійський». Кожен квиток дає можливість доступу до всіх зон фестивалю на всі дні його проведення. Хедлайнер фестивалю – легендарна британська джаз-фанк-група Jamiroquai.
Для участі в акції необхідно:
у період з 10 квітня до 10 червня 2018 року здійснити оплату товарів або послуг за допомогою платіжної картки Visa на території України, за кордоном або в мережі Інтернет на будь-яку суму і зберегти платіжний документ, що підтверджує проведення операції; заповнити реєстраційну форму на сайті акції і стати учасником щотижневого розіграшу квитків на фестиваль (на одного учасника – два квитки). Усього буде розіграно 250 квитків: 125 пар у 9 етапів, щотижня, починаючи з 18 квітня. У період проведення акції кожен учасник може зареєструвати необмежену кількість унікальних транзакцій, кожна з яких збільшить шанси на перемогу.
«Участь у партнерських акціях із міжнародними платіжними системами є доброю традицією для нашого банку, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Такі проекти спрямовані на популяризацію безготівкових розрахунків як найбільш зручного, безпечного та вигідного інструменту».
Більш детально з правилами акції можна ознайомитися за посиланням.