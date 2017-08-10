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Акції від банку Кредит Дніпро
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 17:23

Акції від банку Кредит Дніпро

Розіграш подарункових сертифікатів номіналом 5 000 грн на побутову техніку за розрахунки картками VISA.

Щоб стати учасником розіграшу, необхідно:

одноразово зареєструвати картку VISA від Банку Кредит Дніпро на офіційній сторінці акції за посиланням;
якомога частіше оплачувати цією карткою покупки в торговельній мережі або Інтернеті на суму від 100 гривень (або еквівалент).
Акція триває з 13 листопада 2017 року до 4 березня 2018 року. Щотижня розігрується 4 (чотири) подарункові сертифікати номіналом 5 000 гривень на побутову техніку.

Що більше безготівкових розрахунків – то більше шансів виграти подарунковий сертифікат.

https://creditdnepr.com.ua/novyna/razdvavygravay
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Повідомлень: 351
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 16:06

НОВА АКЦІЯ ВІД MASTERCARD – «ТВОРИТИ СІМЕЙНУ ІСТОРІЮ – БЕЗЦІ

Реєструйтесь на bilshe.mastercard.ua, приєднуйтесь до акції та отримайте можливість здійснити незабутню родинну подорож до Ірландії місцями зйомок нового епізоду «Зоряних воєн» – «Останні джедаї».

На найактивніших учасників щотижня чекають гарантовані подарунки – рюкзаки, реглани та футболки із символікою улюбленої кіносаги*.

Акція діє з 20.11.2017 р. до 31.12.2017 р. включно на всій території України, за винятком території проведення АТО й тимчасово окупованої території (АР Крим і м. Севастополь).

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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 16:07

ЗНИЖКИ НА ПАЛЬНЕ З ПРЕМІАЛЬНИМИ КАРТКАМИ VISA!

Заправляйте від 30 л пального, розраховуйтесь карткою VISA Gold, VISA Platinum або VISA Infinite від Банку Кредит Дніпро та отримуйте миттєву знижку 3 грн за кожен літр!

Акція діє з 15.11.2017 р. до 15.01.2018 р. на преміальне пальне Shell V-Power/V-Power Diesel у мережі АЗС Shell на території України.

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Повідомлень: 351
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 16:07

РОЗРАХОВУЙТЕСЬ КАРТКОЮ VISA ТА ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА ШОПІНГУ З MODN

У Black Friday 24 листопада 2017 року розраховуйтесь картою VISA від Банку Кредит Дніпро на сайті modnakasta.ua та при оформленні замовлення отримайте гарантовану знижку 5%* на кожну покупку і 20%** – на кожну п’яту порядкову транзакцію карткою VISA.

Акція діє лише один день – 24 листопада 2017 р.

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Повідомлень: 351
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:13

Раз, два - выгравай

Більше розрахунків карткою Visa – більше шансів отримати призи!
ЗАРЕЄСТРУЙТЕ КАРТКУ
Разово зареєструйте будь-яку картку Visa від ПАТ «Банк Кредит Дніпро», якою Ви плануєте розраховуватись під час проведення Акції

Акція діє з 13.11.2017 по 04.03.2018 включно по всій території України, окрім АР Крим і тимчасово окупованих територій, та за її межами. Ваша картка Visa приймає участь в Акції з дати її реєстрації.

https://creditdnepr.com.ua/promo/visa
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:53

ВИГРАВАЙТЕ КВИТКИ НА ФЕСТИВАЛЬ BELIVE З ПЛАТІЖНИМИ КАРТАМИ V

Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам приєднатися до партнерської акції з міжнародною платіжною системою Visa та виграти квитки на мультикультурний фестиваль BeLive, який відбудеться 21-24 червня 2018 року в Києві на стадіоні «Олімпійський». Кожен квиток дає можливість доступу до всіх зон фестивалю на всі дні його проведення. Хедлайнер фестивалю – легендарна британська джаз-фанк-група Jamiroquai.

Для участі в акції необхідно:

у період з 10 квітня до 10 червня 2018 року здійснити оплату товарів або послуг за допомогою платіжної картки Visa на території України, за кордоном або в мережі Інтернет на будь-яку суму і зберегти платіжний документ, що підтверджує проведення операції;
заповнити реєстраційну форму на сайті акції і стати учасником щотижневого розіграшу квитків на фестиваль (на одного учасника – два квитки).
Усього буде розіграно 250 квитків: 125 пар у 9 етапів, щотижня, починаючи з 18 квітня. У період проведення акції кожен учасник може зареєструвати необмежену кількість унікальних транзакцій, кожна з яких збільшить шанси на перемогу.

«Участь у партнерських акціях із міжнародними платіжними системами є доброю традицією для нашого банку, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Такі проекти спрямовані на популяризацію безготівкових розрахунків як найбільш зручного, безпечного та вигідного інструменту».

Більш детально з правилами акції можна ознайомитися за посиланням.

https://creditdnepr.com.ua/novyna/vygra ... dyt-dnipro
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