Акції від банку Кредит Дніпро

Розіграш подарункових сертифікатів номіналом 5 000 грн на побутову техніку за розрахунки картками VISA.
Щоб стати учасником розіграшу, необхідно:
одноразово зареєструвати картку VISA від Банку Кредит Дніпро на офіційній сторінці акції за посиланням; якомога частіше оплачувати цією карткою покупки в торговельній мережі або Інтернеті на суму від 100 гривень (або еквівалент). Акція триває з 13 листопада 2017 року до 4 березня 2018 року. Щотижня розігрується 4 (чотири) подарункові сертифікати номіналом 5 000 гривень на побутову техніку.
Що більше безготівкових розрахунків – то більше шансів виграти подарунковий сертифікат.
У Black Friday 24 листопада 2017 року розраховуйтесь картою VISA від Банку Кредит Дніпро на сайті modnakasta.ua та при оформленні замовлення отримайте гарантовану знижку 5%* на кожну покупку і 20%** – на кожну п’яту порядкову транзакцію карткою VISA.
Більше розрахунків карткою Visa – більше шансів отримати призи! ЗАРЕЄСТРУЙТЕ КАРТКУ Разово зареєструйте будь-яку картку Visa від ПАТ «Банк Кредит Дніпро», якою Ви плануєте розраховуватись під час проведення Акції
Акція діє з 13.11.2017 по 04.03.2018 включно по всій території України, окрім АР Крим і тимчасово окупованих територій, та за її межами. Ваша картка Visa приймає участь в Акції з дати її реєстрації.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам приєднатися до партнерської акції з міжнародною платіжною системою Visa та виграти квитки на мультикультурний фестиваль BeLive, який відбудеться 21-24 червня 2018 року в Києві на стадіоні «Олімпійський». Кожен квиток дає можливість доступу до всіх зон фестивалю на всі дні його проведення. Хедлайнер фестивалю – легендарна британська джаз-фанк-група Jamiroquai.
Для участі в акції необхідно:
у період з 10 квітня до 10 червня 2018 року здійснити оплату товарів або послуг за допомогою платіжної картки Visa на території України, за кордоном або в мережі Інтернет на будь-яку суму і зберегти платіжний документ, що підтверджує проведення операції; заповнити реєстраційну форму на сайті акції і стати учасником щотижневого розіграшу квитків на фестиваль (на одного учасника – два квитки). Усього буде розіграно 250 квитків: 125 пар у 9 етапів, щотижня, починаючи з 18 квітня. У період проведення акції кожен учасник може зареєструвати необмежену кількість унікальних транзакцій, кожна з яких збільшить шанси на перемогу.
«Участь у партнерських акціях із міжнародними платіжними системами є доброю традицією для нашого банку, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Такі проекти спрямовані на популяризацію безготівкових розрахунків як найбільш зручного, безпечного та вигідного інструменту».
Більш детально з правилами акції можна ознайомитися за посиланням.
Банк Кредит Дніпро з метою популяризації роздрібних кредитних програм проводить акцію «Телевізор за кредит кожному», під час дії якої – з 3 травня до 13 липня 2018 року – всі клієнти, що оформили кредити готівкою на суму від 30 до 50 тис. грн, гарантовано отримають сертифікат, який зможуть обміняти на сучасний телевізор у торговельній мережі найбільшого національного ритейлера побутової техніки та електроніки «Фокстрот». Діючі та нові клієнти з будь-якого регіону країни можуть зробити заявку на кредит через Інтернет або Інфоцентр чи звернутися у будь-яке відділення банку. Для оформлення кредиту знадобляться тільки паспорт та ІПН, довідка про доходи не потрібна. Термін кредитування становить 12, 24, 36, 48 або 60 місяців – на вибір клієнта. Більший термін договору передбачає менший розмір щомісячного платежу. Вагомою перевагою є можливість отримання попереднього рішення по телефону з подальшим отриманням коштів у найближчому відділенні чи інформаційно-консультаційному центрі, які розташовано у всіх ключових регіонах України. Умови кредитування чесні й прозорі: всі параметри кредиту прописано в паспорті продукту, який клієнт отримує до підписання кредитного договору. Процентна ставка – одна з найкращих на ринку і залежить від суми та терміну кредиту. Клієнтам запропоновано широкий вибір каналів погашення і можливість дострокової оплати кредитної заборгованості без жодних штрафних санкцій.
«Наближається літо – гарячий сезон для фінансових витрат: відпустка і подорож, будівництво та ремонт, підготовка до нового навчального року, великі покупки, – говорить Марина Дутлова, директор із роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Кредит готівкою – найзручніший інструмент фінансового планування, який допомагає нашим клієнтам реалізувати задумане тут і зараз. А отримання телевізора кожним позичальником, який узяв кредит у період акції, стане приємним бонусом до реалізації задуманого. Кількість призів не обмежена, їх гарантовано вистачить на всіх бажаючих! Ми розширили терміни кредитування з 36 до 60 місяців, щоб кожен клієнт міг обрати найбільш комфортні для себе умови обслуговування кредиту. Тим клієнтам, яким потрібні менші (від 3 тис. грн) або більші (до 200 тис. грн) суми, ми також готові зробити пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Одні з найкращих на ринку умов у поєднанні зі зручністю й легкістю в обслуговуванні забезпечили нашому кеш-кредиту заслужене лідерство в рейтингу «Найкращий роздрібний банківський продукт» компанії «Простобанк Консалтинг» серед пропозицій 40 найбільших українських фінустанов».
Детальніше з інформацією про роздрібні кредитні пропозиції Банку Кредит Дніпро можна ознайомитися на сайті в розділі «Кредити приватним особам».
За перший місяць дії акції «Телевізор за кредит кожному» Банку Кредит Дніпро сотні тих, хто оформив кредит готівкою, стали щасливими власниками сучасних телевізорів.
За умовами акції всі клієнти, які оформили кредити готівкою на суму від 30 до 50 тис. грн, гарантовано отримують сертифікат, який можуть обміняти на телевізор у торговельній мережі найбільшого національного ритейлера побутової техніки та електроніки «Фокстрот». Діючі та нові клієнти з будь-якого регіону країни можуть зробити заявку на кредит через Інтернет чи Інфоцентр або звернутися до будь-якого відділення банку. Для оформлення кредиту знадобляться тільки паспорт та ІПН, довідка про доходи не потрібна. Термін кредитування становить 12, 24, 36, 48 або 60 місяців – на вибір клієнта. Більший термін договору передбачає менший розмір щомісячного платежу. Вагомою перевагою є можливість отримання попереднього рішення по телефону з подальшим отриманням коштів у найближчому відділенні або інформаційно-консультаційному центрі, які розташовано у всіх ключових регіонах України. Умови кредитування чесні й прозорі: всі параметри кредиту прописано в паспорті продукту, який клієнт отримує до підписання кредитного договору. Процентна ставка – одна з найкращих на ринку і залежить від суми та терміну кредиту. Клієнтам запропоновано широкий вибір каналів погашення і можливість дострокової оплати кредитної заборгованості без жодних штрафних санкцій.
«Нашу акцію спрямовано на популяризацію кредитів як зручного інструменту швидкої фінансової допомоги клієнтам для вирішення їхніх фінансових завдань, – каже Марина Дутлова, директор із роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Перші результати нас потішили і надихнули: кількість звернень клієнтів зросла майже на 40%, продажі – на 47% у кількісному вираженні й на 63% в обсязі. Було досягнуто і рекорд середньоденних продажів – понад 1 млн грн. Починається літо – традиційно гарячий сезон для фінансових витрат: відпустки, ремонти, підготовка до нового навчального року, великі покупки. Упевнені, що отримання телевізора кожним позичальником, який узяв кредит у період акції, стане приємним бонусом до реалізації задуманого».
Детальніше з інформацією про роздрібні кредитні пропозиції Банку Кредит Дніпро можна ознайомитися на сайті в розділі «Кредити приватним особам».
Банк Кредит Дніпро приєднався до благодійного проекту Mastercard і McDonald’s «Долоньки щастя». До 30 червня всі клієнти фінустанови-держателі карт Mastercard можуть розраховуватися в ресторанах мережі McDonald’s безготівково, а 2 грн від кожного замовлення будуть спрямовані ініціаторами кампанії на відкриття сімейних кімнат у київському «ОХМАТДИТі».
Не секрет, що, коли дитина хворіє і проходить тривале лікування у лікарні, її батьки просто забувають про сон і відпочинок, увесь час перебуваючи з малям. Створення спеціальних сімейних кімнат при лікарнях, де батьки можуть відпочити і відновити сили, – головна мета, яку поставили перед собою організатори благодійного проекту «Долоньки щастя».
Акція, яка проходить цього року вже усімнадцяте, з року в рік отримує все більший резонанс – спільними зусиллями всіх небайдужих учасників проекту вдалося зібрати вже понад 750 тис. грн для реалізації задуманого. Організатори не сумніваються, що активність буде такою самою високою впродовж усього терміну проведення акції, адже взяти участь у ній може будь-хто, оплативши замовлення в ресторані мережі картою Mastercard, купивши паперову «долоньку щастя» чи сувеніри або ж здійснивши благодійний онлайн-переказ на сайті фундації «Дім Рональда МакДональда».
«Для нашого банку стало доброю традицією підтримувати благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку фізичного розвитку і здоров’я підростаючого покоління, – прокоментувала участь банку в «Долоньках щастя» директор із корпоративних комунікацій фінустанови Тетяна Ярошенко. – Створення сімейних кімнат при дитячих лікувальних закладах – дуже правильна ініціатива, до якої ми раді долучитися і запропонувати участь у ній усім партнерами і клієнтам нашого банку. Впевнені, що простий внесок кожного учасника акції допоможе здійснити організаторам задумане у найкоротші терміни».
Детальніше ознайомитися з усіма умовами акції «Долоньки щастя» усі клієнти банку можуть на офіційних сайтах та сторінках організаторів цієї активності у соціальних мережах. Термін проведення акції – з 1 до 30 червня 2018 року.