Акції від банку Кредит Дніпро

Додано: Вів 02 жов, 2018 15:01

Банк Кредит Дніпро проводить нову акцію «Телевізор за кредит», під час дії якої – з 1 жовтня до 31 грудня 2018 року – всі клієнти, що оформили кредити готівкою на суму від 30 до 50 тис. грн, отримають подарункову карту, яку зможуть обміняти на сучасний телевізор у торговельній мережі найбільшого національного ритейлера побутової техніки та електроніки «Ельдорадо». Діючі та нові клієнти з будь-якого регіону країни можуть зробити заявку на кредит зручним для себе способом: заповнивши форму на сайті банку, зателефонувавши до Інфоцентру або звернувшись до будь-якого відділення фінустанови. Для оформлення кредиту знадобляться лише паспорт та ІПН, довідка про доходи не потрібна. Термін кредитування становить 12, 24, 36, 48 або 60 місяців – на вибір клієнта. Більший термін договору передбачає менший розмір щомісячного платежу. Попереднє рішення клієнт отримує по телефону, а самі кредитні кошти – в найближчому відділенні або інформаційно-консультаційному центрі, які розташовано у всіх ключових регіонах України. Умови кредитування чесні й прозорі: всі параметри кредиту прописано в паспорті продукту, який клієнт отримує до підписання кредитного договору. Процентна ставка – одна з найкращих на ринку і залежить від суми та строку кредиту. Клієнтам запропоновано широкий вибір каналів погашення і можливість дострокової сплати кредитної заборгованості без жодних штрафних санкцій.



«Нашу нову акцію спрямовано на подальшу популяризацію кредиту готівкою як зручного інструменту фінансового планування, що допомагає клієнтам реалізувати свої плани тут і зараз, – говорить Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Розширені терміни кредитування – від 12 до 60 місяців – дозволяють кожному клієнту вибрати найкомфортніші для себе умови обслуговування кредиту, оптимальний розмір щомісячного платежу і графік виплат. Зацікавлення цим продуктом стабільно зростає, про що переконливо свідчать результати нашої попередньої кредитної акції: близько 1300 клієнтів, які взяли у ній участь, отримали ресурс, якого не вистачає для здійснення задуманих ідей, і сучасний телевізор в якості бонусу за фінансовий прагматизм».



Банкір зазначив, що одні з найкращих на ринку умов кредитування у поєднанні зі зручністю і легкістю в обслуговуванні забезпечили кеш-кредиту Банку Кредит Дніпро лідерські позиції в рейтингу «Кращий роздрібний банківський продукт» компанії «Простобанк Консалтинг» серед пропозицій 40 найбільших українських фінустанов.



Детальніше з інформацією про роздрібні кредитні пропозиції банку можна ознайомитися на сайті в розділі «Кредити приватним особам».