Борьба с мошенничеством: горячая линия

Додано: Пон 27 лис, 2017 01:57

Извините за длинный пост, но у меня уникальная ситуация и в двух словах не опишешь.



История началась с того, что недавно мне на телефон начали приходить смски о попытках кем-то расплатится моей карточкой, но платежи не шли изза неправильного CVV-кода.

Сразу скажу, что карточку я никогда не терял и ниразу не упускал из виду. Так что узнать CVV было практически невозможно, но тем не менее после пары СМСок я решил заблокировать картку через приват24, от греха подальше так сказать.(баланс карты на момент блокировки +424 грн)



Прошла неделя, как вдруг вижу пару смсок что с моей карты было списано в сумме около 26 евро за оплату товаров то ли в Испании, то ли в Польше. С моей ЗАБЛОКИРОВАННОЙ карты! Недолго думая я обратился в отделение Приватбанка, где я открывал карту, там мне сказали, что такой проблемой они не занимаются и нужно звонить на гарячую линию, что я и сделал.

Общение с саппортом по гарячей линии произвело мягко говоря не лучшее впечатление. На мои слова о том, что с заблокированной карты снимаются деньги, вероятно мошенниками, они отказывались верить, пока я буквально не ткнул их носом в выписки, где черным по белому написано когда я блокировал карту и когда снимались деньги. В итоге представитель Приватбанка пообещал мне, что заявка будет передана в международную банковскую систему и деньги будут возмещены, а дальнейшие снятия средств с моей карты просто невозможны. Думал на этом все, оставалось только ждать (кстати ждать возмещения нужно до полугода как мне сказали, ну да ладно)



Проходит неделя и вижу опять смс, с моей карты (напомню, заблокированной две недели назад) списано 54 евро. Опять звоню в саппорт, опять перерассказываю свою историю и опять же в ответ получаю заверения, что такого быть не может, но они разберутся и мне нужно подождать. Говорю им, что не могу просто так ждать и спокойно смотреть как с моей заблокированной карты снимают деньги, пускай удаляют карту, счет и так далее. В итоге сотрудник саппорта сказал, что сделает все возможное. И действительно, он уменьшил мой кредитный лимит до размера минуса(-2097 грн), а потом удалил мою карточку. На сайте ее не было видно, поэтому я наконец успокоился.



Как позже выяснилось напрасно, ибо дальше самое интересное.



На следующий день захожу в приват24.И что я вижу? У меня появилось целых ДВЕ карты с одинаковыми минусами по -2198 грн. Вероятно сотрудник зачем-то восстанавил карту и записал мне минус "ПО ПАМЯТИ", ибо ошибся даже в цифрах, приписав -2198 вместо -2097. Итоговый баланс по счету -4396 грн. Посмотрел вторую карту: ее номер совпадал с моей старой картой, которую я закрыл еще полгода назад с балансом +63 грн.(к слову, их тогда не перенесли на мою новую карту, следовательно - тоже украдены приватбанком) Сейчас там стоит тот же СКОПИРОВАННЫЙ минус -2197, что и на основной карте. Не знаю имеет ли право сотрудник восстанавливать мне давно закрытые карты без моего разрешения, сомневаюсь в этом.



Подумать только, я обратился за помощью в приватбанк изза мошенничества по моей карте, а они вместо того чтобы помочь, только

удвоили мой минус!



Не связывайтесь с приватбанком, если вы цените свои финансы и время.