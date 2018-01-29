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Борьба с мошенничеством:
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Борьба с мошенничеством: горячая линия
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:26

Мизантрóп

В Ощадбанке уже давно это является проблемой №1, и что самое интересное, служба безопасности Ощадбанка вовсе не содействует в выявлении Мошенников. Вот более расширеная ветка по данному виду мошеничества в Ощадбанке -
https://bankbook.com.ua/oshchadbank/48-moshenniki-predstavilis-sotrudnikami-oshchadbanka-i-uveli-700-grn

Что самое интересное, мошенничество одно и то же самое и люди до сих пор клюют на это.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:30

rhps
Это сам сотрудник перевыпустил карту и снял с новой карты деньги - это факт. Выявить это очень легко. Просто в программном комплексе Приватбанка нужно посмотреть кто инициировал перевыпуск Вашей карты и с этого сотрудника справшевать, на каком основании был этот перевыпуск.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:51

Мутный Риэлтор

Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) ходить неоднократно на просмотры недвижимости, договариваться оформлять договор намерения на покупку и в итоге получить смс от риэлтора "встреча не состоится" и это за 2 часа до встречи! Время которой она назначила сама, место выбрала сама, офис агенства недвижимости "ОВИЛ" где она работает, с ее слов, и все это из-за алчной наживы на % от сделки!!!! Аргументом для встречи именно в офисе и именно с директором был тот факт, что риэлторы не имеют бланков договоров, а владеит ими только ШЕФ, и он же лично их оформляет. Также у этого риэлтора было одним из условий не прилично крупная сумма "залога" в размер ее вознаграждения за работу, которую она по факту и не делала, а только затягивала процес возможного преобретения недвижки, всячески мешая договориться с продавцом и прийти к взаимо выгодным договоренностям. Так же она настаивала на занижении реальной стоимости квартиры, в договоре продажи, говоря, что платить деньги в никуда незачем, лучше ей. Чем больше таких БЕЗДАРНЫХ РИЭЛТОРОВ будет допущено к работе тем больше люди на прямую будут совершать операции с недвижимостью и будут абсолютно правы!!!
yanacher79
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:19

  yanacher79 написав:Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК)


Ждём от вас информацию про мутного и некомпИтентного таксиста.
WachtAmRhein
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