Борьба с мошенничеством: горячая линия

rhps Это сам сотрудник перевыпустил карту и снял с новой карты деньги - это факт. Выявить это очень легко. Просто в программном комплексе Приватбанка нужно посмотреть кто инициировал перевыпуск Вашей карты и с этого сотрудника справшевать, на каком основании был этот перевыпуск.
Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) ходить неоднократно на просмотры недвижимости, договариваться оформлять договор намерения на покупку и в итоге получить смс от риэлтора "встреча не состоится" и это за 2 часа до встречи! Время которой она назначила сама, место выбрала сама, офис агенства недвижимости "ОВИЛ" где она работает, с ее слов, и все это из-за алчной наживы на % от сделки!!!! Аргументом для встречи именно в офисе и именно с директором был тот факт, что риэлторы не имеют бланков договоров, а владеит ими только ШЕФ, и он же лично их оформляет. Также у этого риэлтора было одним из условий не прилично крупная сумма "залога" в размер ее вознаграждения за работу, которую она по факту и не делала, а только затягивала процес возможного преобретения недвижки, всячески мешая договориться с продавцом и прийти к взаимо выгодным договоренностям. Так же она настаивала на занижении реальной стоимости квартиры, в договоре продажи, говоря, что платить деньги в никуда незачем, лучше ей. Чем больше таких БЕЗДАРНЫХ РИЭЛТОРОВ будет допущено к работе тем больше люди на прямую будут совершать операции с недвижимостью и будут абсолютно правы!!!
Если причиной удаления предыдущего ссобщения было размещение ссылки, она удалена. Просьба разместить эту информацию, так как количество пострадавших от аферы увеличивается. Несколько дел уже рассматривается в судах.
Мошенничество с кредитами, продажей тракторов и другой сельхозтехники.
Мошенники работают по двум схемам:
1. На OLX, autoline.ua и других сайтах публикуются объявления о продаже сельхозтехники по привлекательной цене. Техника новая, в основном 2016 года выпуска, что привлекает многих покупателей. Жертва соглашается, не подозревая об обмане - у нее берут персональные данные, якобы для заполнения договора и документов на регистрацию транспортного средства. Когда все «заполнено», клиента ставят перед фактом, что за трактор нужно внести предоплату в размере 50%, и технику вместе с документами отправят службой доставки. Человеку дают реквизиты счета, куда переводить деньги. После этого мошенники звонят и просят перевести оставшуюся часть стоимости товара, мотивируя это невозможностью растаможить технику. Если и это срабатывает, человека убеждают оплатить налог. Добавляют, что трактор на этот раз точно придет, ведь он уже оплачен!
2. Через СМИ и объявления в Интернете предлагаются выгодные кредиты. После обращения за этой услугой человеку дают на подпись договор, представляющий собой накопительную систему, финансовую пирамиду. В тексте - множество грамматических ошибок, подмена понятий, и с точки зрения закона такой договор является недействительным. Деньги выманиваются под видом гарантийного платежа, комиссии и пр. Представительства этих мошеннических организаций расположены во многих городах Украины, в том числе Луцке, Одессе, Кривом Роге, Вознесенске, Виннице, Киеве и других.
Игорь, г. Запорожье. номер телефона - 0632252057. Подсунул Заведомо нерабочий телефон Meizu m1 note. После того как я кму написал, он признал этот момент. Но перестал отвечать на звонки, сообщения тоже перестал читать на олх, хотя в онлайне на сайте. Будьте осторожны - мошенник.
Кравченко Сергей (096-144-44-44) занимается незаконным строительством и продажей таунхаусов, на которые нет никаких документов. Объект расположение по адресу: 138-я Садовая, участки 30-32. Теперь там стоит 3 дома. Ведутся суды с местным кооперативом, но он уже продает объекты. Очевидно, что новые владельцы столкнутся с огромными трудностями.Очень не качественные материалы, очень халатное отношение. О канализации вообще не идет речь в этом кооперативе. Там у всех ямы. Паркоместо? Посмотрели бы вы там на площадь - там между домами два человека не разминутся - о каком паркоместе речь? Владелец изначально пошел по пути - построить, чтобы продать. Любого, самого низкого качества материалы, лишь бы подешевле и побыстрее. Фундамент под домами маленький ("жидкий"). Электрик пообещал всего 20 квт на 3 дома. Чем топить? Газа нет. Электричество - не хватит. Дрова - где их хранить? Идут судебные разбирательства, чем все закончится не известно. Но покупать этот "шедевр" не рекомендую никому.Состояние - не сделано ничего. Соседи рассказывают, что ни газа, ни электричества там толком нет. Трансформатор старый, а газовая труба тоненькая. Отапливать непонятно как. Собственной "территории" нет вообще. Даже дерево не посадить. Убогий какой-то проект. Плюс соседи очень негативно настроены.