Борьба с мошенничеством: горячая линия

Додано: Пон 29 січ, 2018 12:51

Если вы хотите потерять время на длительное общение с неграмотным, некомпитентным риэлтором Nella Vozniuk ( НЕЛЛА ВОЗНЮК) ходить неоднократно на просмотры недвижимости, договариваться оформлять договор намерения на покупку и в итоге получить смс от риэлтора "встреча не состоится" и это за 2 часа до встречи! Время которой она назначила сама, место выбрала сама, офис агенства недвижимости "ОВИЛ" где она работает, с ее слов, и все это из-за алчной наживы на % от сделки!!!! Аргументом для встречи именно в офисе и именно с директором был тот факт, что риэлторы не имеют бланков договоров, а владеит ими только ШЕФ, и он же лично их оформляет. Также у этого риэлтора было одним из условий не прилично крупная сумма "залога" в размер ее вознаграждения за работу, которую она по факту и не делала, а только затягивала процес возможного преобретения недвижки, всячески мешая договориться с продавцом и прийти к взаимо выгодным договоренностям. Так же она настаивала на занижении реальной стоимости квартиры, в договоре продажи, говоря, что платить деньги в никуда незачем, лучше ей. Чем больше таких БЕЗДАРНЫХ РИЭЛТОРОВ будет допущено к работе тем больше люди на прямую будут совершать операции с недвижимостью и будут абсолютно правы!!!