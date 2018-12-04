Борьба с мошенничеством: горячая линия

valexander написав:Доброго дня. На мою копію паспорта шахраї оформили договір з видачею кредитної карти. Банк вимагає погашення заборгованості. Де можна знайти зразок заяви в поліцію про вимагання і шахрайство? Дякую.
Джон написав:NoNaMe Аналогично только меня хотели развести на Хундай. Вот сайт мошенников http://www.ibox-vodafone.info/rules... Вот телефон с которого пришла СМС по разводу..+380999233409, ну и телефоны самих мошенников как бы "офиса" +38(044) 228 25 41 и +38(044) 355 56 15. СМС пришла после оплаты мной услуг через терминал ibox, так что хоть сам ibox не замечен в мошенничестве но номера телефонов тех кто через него платит, с большой долей вероятности мошенникам сливает.
Добрый день! Я являюсь официальным представителем компании IBOX! Надеемся, вы не стали жертвой мошенников, будьте внимательны и осторожны! Со своей стороны, если возникнут непонятные ситуации, вы всегда можете обратиться в нашу службу заботы о клиенте и выяснить всю необходимую информацию! Мы сделаем все возможное, что бы помочь вам!