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Торгiвнi сигнали на
день. Напротягом тижня.

Торгiвнi сигнали на день. Напротягом тижня.
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 22:08

Торгiвнi сигнали на день. Напротягом тижня.

У цьому роздiлi розташуються статистика сигналiв торгiвлi протягом дня та тижня.
Murcielago
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2017 18:18

Отчетность за торговую неделю 27.11.17 - 1.12.17.

Торговались основные валютные пары, кросс-курсы (eur/jpy, gbp/jpy, eur/cad, eur/aud, gbp/cad, gbp/aud) , индексы (S&P, Dow, NasDaq) , нефть (BRN, CL).
За день 5-7 сделок, особенно активно было в четверг (13 сделок) и пятницу.
Количество сделок 49. Убыточных 11, прибыльных 38. Суммарно пунктов прибыли 1149 (из-за кроссов и индексов), убытков 244 пункта.
Ссылка на канал в телеграмме https://t.me/joinchat/AAAAAEWg3sCDm0IKnCSpaA
В Телеграмме ежедневная статистика результатов сделок.
Murcielago
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 15:04

Отчетность за торговую неделю 04.12.17 - 08.12.17.

Доброе время суток. Прошедшая неделя была довольно таки спокойной. Рынок ожидал публикации отчетов Nonfarm Payrolls. В связи с этим четверг был практически не активным в плане торговли, нашлось всего пару сигналов. После выхода данных тоже все было очень вяло, только нефть порадовала хорошим движением.
И так результаты за неделю : около 20 сделок, 3-и StopLoss (-80 point), 17 TakeProfit (+678 points).
Напоминаю, в эту среду состоится заседание FOMC и решение ФРС по процентной ставке, а именно повышение на 25 базисных пункта. Реакция рынка может быть очень сильной (или нет, в связи с тем, что событие очень ожидаемо всеми участниками рынка)

Ссылка на канал в телеграмме https://t.me/joinchat/AAAAAEWg3sCDm0IKnCSpaA
В Телеграмме ежедневная статистика результатов сделок.
Murcielago
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:13

Re: Торгiвнi сигнали на день. Напротягом тижня.

По биткоину и криптовалюте не даете сигналы?
fefelova
 
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