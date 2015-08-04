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Где можно обналичить дорожные
чеки American Express в Украин

Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:07

Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин

Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?

Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.

Вопрос: как и где обналичить?
koalla
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 07:10

какая сумма?

koalla какая сумма? интересует :)
88yes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:51

88yes а что, есть предложения?) :D
koalla
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 18:17

UPD. В Украине можете не искать, никто не занимается. Я просто купила билет в Милан и возле Дуомо обналичила, потеряв около 15%.
koalla
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:39

Re: Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Ук

вроде ж в Польше можно

а Украина, да и Россия - да, всьо
cohan
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