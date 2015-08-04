Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
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Додано: П'ят 01 гру, 2017 14:07
Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
Додано: П'ят 08 гру, 2017 07:10
какая сумма?
koalla какая сумма? интересует
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:17
UPD. В Украине можете не искать, никто не занимается. Я просто купила билет в Милан и возле Дуомо обналичила, потеряв около 15%.
Додано: Нед 15 сер, 2021 22:39
Re: Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Ук
вроде ж в Польше можно
а Украина, да и Россия - да, всьо
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