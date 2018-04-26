Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
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Додано: Вів 05 гру, 2017 09:26
Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?
Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.
Вопрос: как и где обналичить?
Додано: Чет 08 бер, 2018 13:12
попробуйте набрать УКРСиббанк или ОЩАДбанк или на крайний случай наберите непосредственно в American Express в США думаю они дадут ответ в каком банке можна поменять.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:50
vovchuki к сожалению, ни УКРСиббанк, ни ОЩАДбанк не занимаются сейчас дорожными чеками.
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