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Где можно обналичить дорожные
чеки American Express в Украин

Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 09:26

Где можно обналичить дорожные чеки American Express в Украин

Какие сейчас есть варианты обналичивания травелл-чеков (дорожных чеков) American Express в Украине?

Обзвонила несколько банков (большинство не знает даже, что это такое), в Украине не занимаются больше чеками.

Вопрос: как и где обналичить?
koalla
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:12

попробуйте набрать УКРСиббанк или ОЩАДбанк или на крайний случай наберите непосредственно в American Express в США думаю они дадут ответ в каком банке можна поменять.
vovchuki
 
Повідомлень: 23
З нами з: 16.06.17
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:50

vovchuki к сожалению, ни УКРСиббанк, ни ОЩАДбанк не занимаются сейчас дорожными чеками.
koalla
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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