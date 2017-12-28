Итоги: Мировой фондовый рынок 28.12.17

В среду фондовые индексы США показали небольшой рост, прервав двухдневный спад рынка. Тем не менее, объемы были сезонно низкими и активность была слабой, поскольку инвесторы неохотно делают большие ставки за несколько торговых дней перед окончанием, 2017 года.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 28 пунктов, или 0,1%, до 24774 пунктов. Индекс S&P500 вырос на 2,12 пункта, или 0,08%, до 2682,62 пунктов.
Рост в секторах здравоохранения (+0,2%), технологическом (+0,2%) и недвижимости (+0,4%) способствовал компенсации снижения энергетического сектора (-0,3%), так как цены на нефть отступили от 2,5-летних максимумов.
Между тем индекс Nasdaq Composite увеличился на 3,09 пункта, или на 0,04%, до 6 939,34 пунктов. Этого роста было достаточно, чтобы избежать третьего подряд снижения.
По сообщению аналитической компании Conference Board, индекс доверия американских потребителей в декабре опустился до 122,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 128,6 пункта. При этом аналитики ожидали снижения до 128,1 пункта.
General Electric объявил, что увеличивает свою долю в шведской компании Arcam AB, специализирующейся на производстве оборудования для 3D-печати, примерно до 95%.
В среду также стало известно, что компания Royal Air Maroc заказала у Boeing 4 самолета Dreamliner, с общей каталожной ценой $1,1 миллиарда.
Кроме того, аналитики KeyBanc Capital Markets ухудшили прогноз по объему продаж электрокаров Model 3 в текущем квартале до 5 тысяч автомобилей с 15 тысяч. Такая оценка основана на результатах опроса представителей 18 крупных автосалонов по всей территории США.
«Мы видим, что рынок переваривает сильное ралли-2017. Это нормально, что он взял паузу посла такого скачка, и отсутствие продаж само по себе очень здорово», - сказал глава 50 Park Investments Адам Сархан.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 2,12 пункта или на 0,08% и составил 2 682,62 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 28,09 пунктов или на 0,11% до 24 774,30 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 3,09 пункта или на 0,04% до 6 939,34 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно ростом ключевых индикаторов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%, лидерами снижения стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов.
Пара евро-доллар немного прибавила в цене — $1,1897 по сравнению с $1,1860 в конце вторника.
Европейский рынок нехотя выходил из штопора рождественских каникул.
Экономические новости: Экономика Великобритании росла, но темпы снизились. Позитивный вклад дали расходы потребителей и более сильный, чем ожидалось, рост инвестиций компаний. Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Великобритании в III квартале по сравнению со II кварталом вырос на 0,4% и 1,6% г/г. Внешняя торговля не внесла вклада, падение импорта компенсировало поддержанный ослаблением фунта рост экспорта. На этой неделе МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост экономики Великобритании замедлится из-за ослабления расходов потребителей и слабого роста производительности. Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Великобритании в III квартале сократилось благодаря ускорению роста доходов от британских активов за рубежом.
Британская экономика в этом году замедлилась, управляющий директор МВФ Кристин Лагард в среду заявила, что вероятно рост экономики в следующем году составил 1,5%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,60%, лидерами снижения стали нефтегазовый сектор и сектор компаний основных материалов.
Британский FTSE 100 повысился на 0,37% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 620,68 пункта.
Немецкий DAX опустился на 0,02%, до 13 070,02 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,08% — на отметке 5 368,84 пункта.
Азия
Предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями.
Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10 лет.
Японские Nikkei 225 и Topix опустились на 0,6%, как и таиландский SE THAI.
Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%.
Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 1,9% относительно октября, в обоих случаях темпы повышения существенно превысили консенсус-прогнозы.
Промышленное производство в Японии, по предварительным оценкам METI, выросло в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Уровень безработицы в Таиланде повысился в ноябре до 1,1% с 1% в том же месяце 2016 года, число безработных увеличилось на 56,9 тыс.
Южнокорейские судостроительные компании пытались отыграть масштабное падение, наблюдавшееся накануне. Акции крупнейшей компании отрасли Hyundai Heavy Industries подорожали на 3,7%, цена бумаг ее подразделения Hyundai Mipo Dockyard увеличилась на 1,3%, Samsung Heavy Industries - на 4,7%.
Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 3,2%, SK Hynix - на 1,9% благодаря прогнозам высокого спроса на их продукцию.
Курс акций PT Bank Danamon Indonesia подскочил на 14,2%, продолжив существенный подъем вторую сессию подряд. Крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. согласовал покупки 73,8% акций индонезийского банка. Сначала он приобретет 19,9% у сингапурской госкорпорации Temsasek за $1,2 млрд, а затем продолжит наращивать долю, при условии, что регуляторы одобрят сделку.
Котировки ценных бумаг китайского производителя шампуня BaWang International Group подскочили на 29,4% в четверг после падения на 31% в среду из-за новостей о разводе учредителей компании и требованиях жены, экс-CEO Вань Юйхуа ликвидировать холдинг, в который входит BaWang.
На фоне роста цен на цветные металлы подорожали бумаги горнодобывающих компаний: BHP - на 0,6% в Сиднее, Rio Tinto - на 0,4%, Fortescue - на 0,8%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,44% - до 2106,17 пункта, а РТС - на 0,34%, до 1148,92 пункта.
Бумаги Сбербанка подорожали на 1,49%, «АЛРОСы» — на 0,23%. Акции Московской биржи уменьшились в цене на 0,2%, «Газпрома» — на 0,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,49%.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $66,64 за баррель.
В четверг индекс Мосбиржи может увеличиться до 2112 пунктов, и индекс РТС - до 1157 пунктов, при росте рубля на +0,3% в день, под влиянием повышения уверенности в том, что даже в случае санкций на российские ОФЗ и уменьшения уверенности на внутреннем рынке найдется заемщик, способный выкупить эти бонды.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 27 декабря, повысился на 1,27 пункта или на 0,41%, оказавшись на отметке 314,15 пунктов.
Объем торгов за день составил 204,4 млн. грн., акциями наторговали 41,90 млн. грн.
Как сообщалось во вторник 26 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,96 пункта или на 0,31%, оказавшись на отметке 312,88 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,00 пунктов или на 18,48% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики после рождественских праздников, в связи с которыми биржи Австралии, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в начале недели.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3301,79 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,05%, до 1891,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,03% - до 29586,32 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,18%, до 2422,86 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,39% до 3 391,41 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался всего на 0,01% - до 6070,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22910,27 пункта.
В понедельник корейский индекс KOSPI не торговался, а рынки Австралии и Гонконга были закрыты с начала недели в течение двух дней. Американские и европейские биржи также были закрыты: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ не торговались в понедельник, а 25-26 декабря были закрыты биржи некоторых стран Европы, в числе которых Великобритания, Франция, Германия и другие.
Слабый объем торгов в связи с закрытием бирж оказывал давление на индексы АТР.
Поддерживает биржи рост нефтяных цен на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии: стоимость нефтяных марок Brent и WTI в результате преодолела максимумы с середины 2015 года. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию акций энергетических компаний региона.
Так, бумаги японской нефтяной JX Holdings поднимаются в цене на 2,79%, австралийской Beach Energy - на 1,91%, Oil Search - на 1,57%.
При этом на индексы Китая оказывает давление внутренняя статистика. Прибыль крупных промышленных предприятий страны за 11 месяцев 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения государственного статбюро КНР. Причем по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе на фоне роста стоимости нефти и меди накануне.
По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3275,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1878,8 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 29597,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2436,67 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2 пункта до 6069,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22911,21 пункта.
Поддержку рынкам региона в среду оказал рост на товарных рынках во вторник. В частности, на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии нефтяные цены во вторник вечером обновили исторические рекорды: впервые с 2015 года марка Brent превысила отметку в 66 долларов, а WTI - $60.
Кроме того, стоимость меди накануне росла до максимальных отметок за 3,5 года на фоне ожиданий дальнейшего увеличения спроса на металл в Китае после того, как главное таможенное управление страны сообщило о роста импорта меди страной в ноябре на 19% в годовом выражении.
«Я думаю, что за торгами на сырьевых рынках стоит наблюдать», - таково мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона, который полагает, что именно сырьевые товары могут задавать инфляционные тенденции в 2018 году.
При этом давление на настроения инвесторов в Китае оказала внутренняя статистика. В среду стало известно, что прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-ноябрь 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,13% - до 1354,15 пункта, индекс ПФТС - на 0,41%, до 314,15 пункта.
Объем торгов на УБ составил 524 млн. грн., в том числе акциями - 8,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 204,4 млн. грн., в том числе акциями - 41,9 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+3,08%), Мотор Сичи (+2,24%) и Центрэнерго (+1,78%).
Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,31%) и Укрнафты (-0,07%).
На ПФТС как и днем ранее основной торговый оборот с акциями обеспечили бумаги «ДТЭК Днипроэнерго» - 41,54 млн. грн., которые при этом не изменились в стоимости.
Среди индексных акций ПФТС подорожали бумаги Мотор Сичи (+0,86%) и Центрэнерго (+1,7%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,03% - до 492,19 пункта при объеме торгов 0,79 млн. злотых (6 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Милкиленда» (-4,03%), агрохолдинга ИМК (-2,96%) и «Астарты» (-1,16%).
Дорожали акции «Агротона» (+0,79%) и «Кернела» (+0,44%).
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «плюсе», отыгрывая потери на открытии торгов за счет роста сектора производителей полупроводников.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3291,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1889,2 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57% - до 29764,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2458,47 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,35%, до 3 403,03 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,15% - до 6079 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,07%, до 22927,72 пункта.
Китайские биржи открылись снижением в четверг, следуя динамике закрытия в предыдущую торговую сессию, но позднее отыграли потери.
В лидерах роста в Гонконге были AAC Technologies (на 2,77%) и Sunny Optical (на 4,48%), которые вызвали увеличение стоимости других компаний, связанных с рынком смартфонов.
«Инвесторы рассчитывают, что выросший в этом году спрос на полупроводники для производства смартфонов и других электронных устройств продолжит расти и в следующем году», - таково мнение экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана
Акции Samsung Electronics подорожали на 2,59%, Sk Hynix - на 1,6%, производитель комплектующих для компании Apple AAPL тайваньский Hon Hai Precision Industry вырос на 2,17%.
Другая тайваньская компания-производитель линз для смартфонов Largan Precision подорожала на 5.65%.
На ход торгов также повлияла статистика из Японии. Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности страны, промышленное производство в ноябре выросло на 0,6% к октябрю против прогноза роста на 0,5%. Розничные продажи в отчетном месяце увеличились на 2,2% в годовом выражении.
Во-вторых, предпоследняя торговая сессия 2017 года в странах Азиатско-Тихоокеанского региона отличалась повышенной волатильностью и разнонаправленными изменениями.
Вместе с тем сводный индекс региона MSCI Asia Pacific обновил исторический максимум, а Австралия - максимум за 10 лет.
Японские Nikkei 225 и Topix опустились на 0,6%, как и таиландский SE THAI.
Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%.
Розничные продажи в Японии в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении и на 1,9% относительно октября, в обоих случаях темпы повышения существенно превысили консенсус-прогнозы.
Промышленное производство в Японии, по предварительным оценкам METI, выросло в ноябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Уровень безработицы в Таиланде повысился в ноябре до 1,1% с 1% в том же месяце 2016 года, число безработных увеличилось на 56,9 тыс.
Южнокорейские судостроительные компании пытались отыграть масштабное падение, наблюдавшееся накануне. Акции крупнейшей компании отрасли Hyundai Heavy Industries подорожали на 3,7%, цена бумаг ее подразделения Hyundai Mipo Dockyard увеличилась на 1,3%, Samsung Heavy Industries - на 4,7%.
Стоимость акций Samsung Electronics повысилась на 3,2%, SK Hynix - на 1,9% благодаря прогнозам высокого спроса на их продукцию.
Курс акций PT Bank Danamon Indonesia подскочил на 14,2%, продолжив существенный подъем вторую сессию подряд. Крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. согласовал покупки 73,8% акций индонезийского банка. Сначала он приобретет 19,9% у сингапурской госкорпорации Temsasek за $1,2 млрд, а затем продолжит наращивать долю, при условии, что регуляторы одобрят сделку.
Котировки ценных бумаг китайского производителя шампуня BaWang International Group подскочили на 29,4% в четверг после падения на 31% в среду из-за новостей о разводе учредителей компании и требованиях жены, экс-CEO Вань Юйхуа ликвидировать холдинг, в который входит BaWang.
На фоне роста цен на цветные металлы подорожали бумаги горнодобывающих компаний: BHP - на 0,6% в Сиднее, Rio Tinto - на 0,4%, Fortescue - на 0,8%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 632,93 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,15% и был равен 13 050,71 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,02%, находился на отметке 5 367,63 пункта.
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